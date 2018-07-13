В доме в Эймсбери нашли флакон со следами «Новичка»

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Полицейские обнаружили в доме британца Чарли Роули в Эймсбери емкость со следами нервно-паралитического вещества. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда. «В среду, 11 июля, маленький флакон был найден в ходе обыска в доме Роули в Эймсбери», - уточняется в сообщении.
Анализ содержимого емкости показал, что во флаконе было вещество, состав которого соответствует составу нервно-паралитического вещества «Новичок». «Дальнейшие тесты будут проведены для того, чтобы установить, принадлежит ли это вещество той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте. Этот вопрос остается главным приоритетом полиции», - говорится в заявлении.
Полицейские пытаются установить обстоятельства того, как флакон с отравляющим веществом оказался в доме Роули. «Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени», - приводятся в сообщении слова руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.
30 июня в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены мужчина и женщина средних лет. В критическом состоянии их госпитализировали в городскую больницу Солсбери. Позже, 8 июля, женщина скончалась. Спустя несколько дней мужчина пришел в сознание. Сейчас Роули остается в тяжелом, но стабильном состоянии. По мнению следствия, пара получила отравление в результате воздействия с веществом, которое в марте этого года было использовано для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ответственность за инцидент со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отрицают причастность к отравлению.
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США выдвинули обвинения в адрес 12 лиц, названных сотрудниками ГРУ, за несколько дней до первой полноценной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа для того, чтобы испортить политическую атмосферу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа.
«В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года», - утверждает МИД. В министерстве считают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует то, чего не было. «Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено», - отметили в российском ведомстве.
По мнению МИДа, влиятельные политические силы США перед встречей Путина с Трампом пытаются «выжать максимум» из очередной «пустышки». Уголовное дело против 12 граждан возбуждено по политическим мотивам, считают в МИДе.
В пятницу, 13 июля власти США заочно предъявили обвинения 12 офицерам ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Их обвиняют во взломе компьютеров, незаконном получении персональных данным американских политиков и избирателей, а также в краже электронных документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что российские разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США.
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Пользователи сервиса Instagram жалуются на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса Downdetector. Проблемы наблюдаются у пользователей в крупных американских, европейских и российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Самара).
Сбой в работе сервиса произошел приблизительно в 22 часа. Среди наиболее распространенных жалоб – проблемы с просмотром новостной ленты (55%), вход в аккаунт (20%), еще 24% жалуются на то, что сайт Instagram не загружается.
Ранее сбой в работе Instagram, затронувший российских пользователей, произошел 10 мая. Тогда пользователи жаловались на невозможность открыть приложение, войти в аккаунт и воспользоваться web-версией Instagram.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT о бесперспективности и нелогичности требовать от России вернуть Крым. По его словам, попытки разговаривать с Москвой с такой позиции результата не дадут. В Москве «розовых очков» не носят, сказал Песков. Однако, по его словам, можно рассчитывать на изменение позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
«Повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, – оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда», – сказал Песков.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после проведения на полуострове референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
Как отметили третью годовщину присоединения Крыма
Павел Лисицын / РИА Новости
В Екатеринбурге прошел танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс»
1/9
Александр Кряжев / РИА Новости
Митинг «Крымская весна! Мы вместе!» в Новосибирске
2/9
Alexander Polegenko / AP
Митинг в Симферополе
3/9
Алексей Мальгавко / РИА Новости
Праздничные мероприятия у здания Пушкинской библиотеки в Омске
4/9
Юрий Смитюк / ТАСС
Митинг во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
5/9
Pavel Rebrov / Reuters
Митинг в Севастополе
6/9
Лев Федосеев / ТАСС
Концерт «Крымская весна! Мы вместе!» в Мурманске
7/9
Максим Стулов / Ведомости
Фестиваль «Весна» у здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
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Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело из-за избиения польского дипломата на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемым по делу проходит гражданин России 1983 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК (побои). Помимо этого задержанного обвиняют в совершении административных правонарушений по ч. 6 ст. 11.17 КоАП (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Ранее польский МИД сообщил, что сотрудника министерства избили в самолете во время возвращения из служебной командировки. Сейчас дипломат находится на территории Польши.
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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал обвинения американской стороны во вмешательстве России в выборы президента США. По его словам, Москва никогда этого не делала. Однако если у американцев есть доказательства обратного, то в Кремле готовы изучить их, передает его слова «Интерфакс».
По мнению Ушакова, спекулировать на этой теме можно бесконечно. «По поводу темы "вмешательства-невмешательства" в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат. Но я хочу еще раз в преддверии встречи подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы», - заявил Ушаков на брифинге.
По его словам, президент России Владимир Путин не раз говорил о готовности российской стороны изучить доказательства попыток вмешательства Москвы в выборы президента США. Ушаков считает, что об этом важно еще раз напомнить в связи с той «шумихой, которая разворачивается накануне промежуточных ноябрьских выборов» в США.
Кремль обеспокоен тем, как в преддверии встречи Путина и президента США Дональда Трампа происходит «накачивание атмосферы в ненужном ключе». «Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и искусственно поддерживаемой на плаву теме», - заключил он.
В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. В частности, их обвиняют во взломе компьютеров и краже документов американских политиков, избирателей и добровольцев, участвовавших в избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета Демократической партии США.
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Кировской суд Махачкалы арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, передает «РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда. «Ибрагимов решением суда арестован на десять суток до предъявления обвинения. В случае предъявления обвинения срок ареста будет продлен на два месяца», - пояснил он.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Ибрагимова 7 июля. Его подозревают в мошенничестве в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо Ибрагимова по этому делу также были задержаны его заместитель и сотрудники отдела по госзакупкам ведомства. Их подозревают в хищении 44 млн руб. путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также в хищении 71 млн руб. при исполнении обязательств по поставке лекарств для нужд медицинских учреждений республики.
9 июля суд отправил Ибрагимова под домашний арест. В ночь на 10 июля его снова задержали в рамках расследования по новому уголовному делу о мошенничестве.
Ибрагимов возглавлял минздрав Дагестана с февраля 2013 г. по апрель 2018 г.
Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что после совместной с ФАС и региональным УФСБ проверки соблюдения законодательства о закупках было возбуждено уголовное дело против сотрудников ряда организаций. Их подозревают в получении 7,8 млрд руб. при проведении фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров с подачи Ибрагимова. Речь идет о сотрудниках таких компаний, как «Дагмедтехника», «Регионфарма», «Медфармаснаб» и «Глобалмедтех». Сотрудники организаций, используя родственные отношения с Ибрагимовым, проводили аукционы без конкурентной борьбы, максимально снижая цену контракта.
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Деятельность президента Владимира Путина одобряют 63,4% опрошенных за период со 2 по 8 июля, что почти на 1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Последний раз рейтинг одобрения Путина незначительно вырос в середине мая. Со второй половины марта, после президентских выборов, к началу июля одобрение деятельности главы государства снизилось с 82,5 до 62,5%.
В то же время рейтинг доверия Путину продолжил падать – с середины марта по 8 июля он снизился с 55,3 до 37,6% (неделей ранее – 37,9%).
Рейтинг одобрения деятельности правительства и премьера Дмитрия Медведева также выросли – до 38 и 31,2% соответственно, а уровень негативной оценки их работы снизился. Уровень доверия Медведеву за неделю не изменился и составляет 7,9%.
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса вырос с 38,1 до 38,8%. Положительная динамика также наблюдается по «Справедливой России» – 5,9%, а показатели КПРФ и ЛДПР, напротив, немного снизились – до 13,6 и 10,3% соответственно.
Уровень одобрения деятельности Путина и власти в целом резко упал после объявления правительством 14 июня о повышении пенсионного возраста. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин в курсе реакции общества на пенсионную реформу. В то же время представитель Кремля отмечал, что Путин не участвует в обсуждении реформы, ожидая, пока обозначатся ее окончательные контуры после экспертной проработки.
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«Инпром эстейт» приобрела 100% ООО «Аргус», владеющего торгово-развлекательным комплексом «Комсомолл» в Волгограде. Об этом говорится в сообщении «Инпром эстейт» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Комсомолл» общей площадью 84 570 кв. м был построен девелоперской компанией DVI Group бизнесмена Вячеслава Каминского. Компания столкнулась с серьезными финансовыми сложностями. В частности, она оказалась должна Альфа-банку $260 млн.
Инвестподразделение «Альфа-групп» – компания А1 выставила на продажу «Комсомолл» еще прошлым летом, рассказывали источники «Ведомостей». По их словам, «Альфа-групп» планировала выручить от сделки более 3 млрд руб. «Инпром эстейт» не раскрывает сумму покупки. Теперь компания собирается провести ребрендинг торгового центра.
Каминский объявлен в международный розыск и заочно арестован, писала газета «Коммерсантъ» в апреле 2018 г. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) одной из структур DVI Group. Каминский уехал из России в октябре 2015 г. Следствие предполагает, что он находится в одной из стран Евросоюза.
Лучшие архитектурные проекты 2018 года
Chapman Taylor
Церемония награждения престижной премией в области архитектуры и девелопмента MIPIM Awards прошла во Франции. Победители выбраны в 11 категориях. Лучшим мегапроектом будущего стал амбициозный экопарк Mui Dinh во Вьетнаме. Гигантский экокурорт (728 га) на белых песчаных берегах предложит шесть роскошных отелей на 7000 номеров, 500 вилл с видом на океан, тематический парк, казино и клубный дом на горе
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National Museum of Qatar
В этом году на получение премии претендовали 227 проектов из 55 стран. Лучшим проектом будущего стал Национальный музей Катара. Музей занимает здание бывшего дворца шейха Абдаллы Бин-Мохаммеда, построенное в 1912 г. Как музей дворец был открыт в 1975 г. Он включает несколько секций: Музей государства, Морской музей, «Лагуна», «Аквариум», Ботанический сад. Глава Управления музеев Катара Шейха Аль-Маясса рассказывала, что отреставрированный музей будет открыт в декабре 2018 года
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MIPIM Awards
В номинации «Лучший проект в области здравоохранения» победил The Maersk Tower в Копенгагене - здание исследовательского института Датского университета и Университета Копенгагена
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MIPIM Awards
Первое место среди гостиничных и туристических проектов занял Католический социальный институт в Зигбурге (Германия). Он расположился в здании старого монастыря (аббатства) на горе Михаэльберг. Здесь, по задумке архитекторов, будущее должно встретиться с прошлым. После реконструкции в аббатстве появились 121 гостиничный номер, ресторан и конференц-центр. Этот же проект получил и специальный приз жюри
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The Chapelle International
Победителем среди индустриальных и логистических проектов стал международный логистический центр Chapelle в Париже. Он объединил железнодорожный терминал (16 500 кв. м), склады (15 000 кв. м), дата-центр (5000 кв. м) и офисы (15 000 кв. м)
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MIPIM Awards
Лучшим инновационным зеленым зданием признали Marina One в Сингапуре. Комплекс (400 000 кв. м) выглядит как атриум с зеленой тропической флорой, основой которого являются две 30-этажные башни с апартаментами. В комплекс также входят офисы и бутики
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MIPIM Awards
Лучшим офисным зданием стал миланский проект Фонда Фельтринелли. Здание расположено в историческом районе Porta Volta в центре Милана. Оно действует как образовательный и культурный центр, в котором планируется проводить выставки, семинары и культурные мероприятия. Кроме этого здание включает прекрасный читальный зал. Тут же будут располагаться офисы спонсоров проекта - кампаний Microsoft, Acer и др.
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MIPIM Awards
Первым среди обновленных зданий стало здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала лауреат Притцкеровской премии Заха Халид. Это бывшее здание пожарной станции, над которой надстроили футуристическую башню из стекла. В 2016 г. обновленная пожарная станция превратилось в штаб-квартиру порта
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Îlot Sacré
Лучшим жилым проектом жюри премии признало Ilot Sacre («Священный островок») в Брюсселе. Объект интересен тем, что его построили на участке, пустовавшем несколько десятков лет. Дома в рамках проекта вписаны в историческое окружение Брюсселя. Обязательным условием строительства было использование аутентичных материалов: испанской плитки или камня, обработанного вручную. Для оформления вывесок, которые запретили размещать перпендикулярно фасаду, разрешали использовать только готический шрифт и непрямое освещение
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FICO EATALY WORLD
Лауреатом номинации «Лучший торговый центр» стал FICO Eataly World в Болонье. Это крупнейший в мире агро-гастрономический парк. На его создание ушло четыре года и 100 млн евро. Здание построено на месте муниципального оптового рынка протяженностью 1,5 км, торговавшего сельхозпродукцией. Теперь это агро-гастрономический парк, в котором воплощен весь процесс производства – от растениеводства и животноводства до готовых продуктов, которые можно тут же и попробовать
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Евгений Разумный / Ведомости
Московские проекты, попавшие в шорт-лист награды, в число победителей не попали. Парк «Зарядье» претендовал на премию в номинации «Лучший проект городской регенерации». Соперниками московского парка были проект редевелопмента старого квартала Porta Nuova в Милане, комплекс Puhlmannhof в Берлине и парк «Калиджодо» в Джакарте. Победа досталась миланскому кварталу Porta Nuova
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Андрей Гордеев / Ведомости
Стадион «Лужники» боролся за награду в номинации «Лучшее обновленное здание». В этой категории победило здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала недавно скончавшаяся лауреат Притцкеровской премии Заха Халид
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск студии Артемия Лебедева к «Первому каналу». Компания требовала взыскать с телеканала 1 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование ее шрифта «Клементина» в оформлении анонса одной из телепередач, передает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.
Как пояснило «РИА Новости» со ссылкой на решение суда, речь идет об анонсе праздничного концерта к Дню ВДВ. Анонс выходил в эфире «Первого канала» два раза - 2 августа 2015 г. и 6 августа 2017 г. Суд пришел к выводу, что при сопоставлении слова «Концерт» из анонса и аналогичного слова, исполненного шрифтом «Клементина», «путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит».
Ранее суд первой инстанции вынес решение об отказе в иске на том основании, что в анонсе использовались не элементы шрифта «Клементина», а только концепция написания букв и идея стилизации слова под рукописный текст.
Аналогичные иски студия Артемия Лебедева подавала и к другим компаниям. В марте Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск студии к ОАО «Российские ипподромы». Тогда арбитраж обязал компанию выплатить студии 500 000 руб. за незаконное использование шрифта. В феврале прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между издательством «Эксмо» и студией Лебедева. Издательство обязалось выплатить студии 30 000 руб. за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой.
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Вице-премьер Виталий Мутко, который ранее курировал в правительстве спорт, попал под неформальные санкции FIFA. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Мутко не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации, рассказали изданию три источника: один бывший футболист сборной России и два человека, знакомых с организацией турнира. Официального документа или распоряжения на этот счет нет, уточняет Русская служба ВВС. По данным издания, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.
На всех пяти матчах, которые провела российская сборная, Мутко присутствовал. Его ни разу не было среди гостей Инфантино, хотя Мутко занимался подготовкой чемпионата семь лет, отмечает Русская служба ВВС.
Мутко курировал российский спорт более 10 лет. Сначала он занимал пост министра, потом стал вице-премьером. Из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда отстранил Мутко от участия в Олимпиадах, что означает запрет на посещение мероприятий как официального лица. МОК посчитал, что в России существует допинг-система на государственном уровне. Кроме того, в марте председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко назначили Аркадия Дворковича, который тогда занимал пост вице-премьера. В составе нового правительства, сформированного в мае 2018 г., Мутко сохранил пост зампреда, но теперь он отвечает за строительство.
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Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй назвал ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток – 2» на своей территории, передает агентство Reuters.
«Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России», – заявил американский президент. «Это трагедия. Я думаю, что это ужасно, то, что вы снабжаете миллиардами и миллиардами долларов Германии в первую очередь <...> казну России», – добавил он.
«То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?» – риторически спросил Трамп.
Как отмечает агентство Bloomberg, Трамп на пресс-конференции с Мэй использовал еще более жесткую риторику, чем во время саммита НАТО в Брюсселе 11 июля. Тогда американский лидер также резко раскритиковал Германию за поддержку проекта «Северный поток – 2». По его мнению, Германия, выдав полный комплект разрешений на строительство газопровода, стала «заложницей России», так как после реализации проекта «почти 70%» природного газа будет поставляться в страну из России. Позже канцлер Германии Ангела Меркель ответила на слова Трампа. «Я испытала на себе то, как часть Германии контролировалась СССР. Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную ФРГ. Благодаря этому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения», – сказала она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что проект «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим. «На протяжении многих десятилетий Россия подтверждала, что является надежным гарантом поставок газа в Европу. Ни один другой поставщик не продемонстрировал такую надежность. Также всем известно, что по себестоимости и конечной стоимости очень мало поставщиков могут с ней конкурировать», – пояснил он.
Согласно проектной документации газопровод «Северный поток – 2» будет представлять собой две нитки, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Благодаря газопроводу пропускная способность северного экспортного маршрута российского газа увеличится вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Оператором газопровода является Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому».
Как Трампа встретили в Европе
Francois Lenoir / Reuters
Дональд Трамп прилетел в Брюссель накануне саммита (на фото вместе с Меланией Трамп). По сообщению местной газеты Le Soir, в аэропорту президента США встретил только представитель бельгийского МИДа – король Филипп, премьер-министр Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время смотрели матч Бельгия – Франция
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Ludovic Marin / AP
В первый же день саммита Трамп резко раскритиковал Берлин за выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам Трампа, в результате Германия окажется «заложницей России». Меркель в ответ напомнила, что Германия давно независима
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Kevin Lamarque / Reuters
Через несколько часов после своего выступления Трамп встретился с Ангелой Меркель. Переговоры, по его словам, прошли «отлично»
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Yves Herman / Reuters
Трамп неоднократно заявлял, что союзники США по НАТО должны увеличить свой вклад в финансирование альянса. «США тратят все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика европейских стран, включая немецкую, процветает, а проблемы безопасности остаются нерешенными. Для нас такая ситуация больше неприемлема» – такое обращение он разослал партнерам накануне саммита
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EMMANUEL DUNAND / AFP
Незадолго до визита Трампа в Великобританию правительство Терезы Мэй покинул министр иностранных дел Борис Джонсон. «Возможно, мы поговорим с ним, когда я приеду. Мне нравится Борис Джонсон, он всегда мне нравился», – поделился Трамп. На фото президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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Yves Herman / Reuters
Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут в Лондоне 13 июля. Мэй накануне заявила, что с нетерпением ждет этого. Президент США оценил грядущий визит на фоне правительственного кризиса в Великобритании как «сложный»
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Ludovic Marin / Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Испании Педро Санчес фотографируются перед открытием саммита НАТО
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Tatyana Zenkovich / Reuters
Макрон на встрече с Трампом заступился за Германию. Президент Франции подчеркнул, что не согласен с заявлением о зависимости Германии от России. На фото: президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон
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Tatyana Zenkovich / Reuters
На саммите Трамп заявил, что для него «большая честь быть другом» президента Франции Эмманюэля Макрона
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Darrin Zammit Lupi / Reuters
Германия заключает газовые сделки с Москвой и «платит России миллиарды и миллиарды долларов в год», в то время как США приходится оплачивать защиту европейских стран от России, заявил Трамп: «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны. А потом многие эти страны идут и заключают трубопроводную сделку с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну»
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Reuters
«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает», – заявил Трамп перед отъездом в Бельгию