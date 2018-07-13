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В доме в Эймсбери нашли флакон со следами «Новичка»

Полицейские обнаружили в доме британца Чарли Роули в Эймсбери емкость со следами нервно-паралитического вещества. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда. «В среду, 11 июля, маленький флакон был найден в ходе обыска в доме Роули в Эймсбери», - уточняется в сообщении.

Анализ содержимого емкости показал, что во флаконе было вещество, состав которого соответствует составу нервно-паралитического вещества «Новичок». «Дальнейшие тесты будут проведены для того, чтобы установить, принадлежит ли это вещество той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте. Этот вопрос остается главным приоритетом полиции», - говорится в заявлении.

Полицейские пытаются установить обстоятельства того, как флакон с отравляющим веществом оказался в доме Роули. «Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени», - приводятся в сообщении слова руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.

30 июня в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены мужчина и женщина средних лет. В критическом состоянии их госпитализировали в городскую больницу Солсбери. Позже, 8 июля, женщина скончалась. Спустя несколько дней мужчина пришел в сознание. Сейчас Роули остается в тяжелом, но стабильном состоянии. По мнению следствия, пара получила отравление в результате воздействия с веществом, которое в марте этого года было использовано для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ответственность за инцидент со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отрицают причастность к отравлению.