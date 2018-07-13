Политика

Новости

МИД прокомментировал новые обвинения США в адрес России

США выдвинули обвинения в адрес 12 лиц, названных сотрудниками ГРУ, за несколько дней до первой полноценной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа для того, чтобы испортить политическую атмосферу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа.

«В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 г.», – утверждает МИД. В министерстве считают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует то, чего не было. «Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть демократической партии США ничем не подкреплено», – отметили в российском ведомстве.

По мнению МИДа, влиятельные политические силы США перед встречей Путина с Трампом пытаются «выжать максимум» из очередной «пустышки». Уголовное дело против 12 граждан возбуждено по политическим мотивам, считают в МИДе.

В пятницу, 13 июля, власти США заочно предъявили обвинения 12 офицерам ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Их обвиняют во взломе компьютеров, незаконном получении персональных данных американских политиков и избирателей, а также в краже электронных документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что российские разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США, однако их действия не повлияли на исход выборов.