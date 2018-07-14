Дворкович назвал главный итог чемпионата мира по футболу

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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович назвал «главным наследием» чемпионата мира по футболу изменение облика России, главным итогом турнира - «изменение настроения людей». Об этом сообщает «РИА Новости».
«Изменившиеся люди в России — это главный итог чемпионата мира», - отметил Дворкович. По его словам, благодаря чемпионату образ России теперь «ближе к тому, какой она является на самом деле, ближе к реальности». «Мир увидел, что мы открытая, дружелюбная, безопасная страна. Надеюсь, мы будем продолжать то развитие, которое мы получили по ходу чемпионата мира, и после турнира», — сказал он.
Кроме того, Дворкович отметил, что созданная для чемпионата инфраструктура «будет задействована в полном объеме» и станет «громадным стимулом для развития туризма».
Бывший вице-премьер добавил, что Россия, по его мнению, достойна проведения летних Олимпийских игр. В то же время он отметил, что пока говорить об этом преждевременно: «когда и каким образом подавать такую заявку, решать Олимпийскому комитету России и руководству страны», передает ТАСС.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. В субботу в Петербурге пройдет матч за третье место, на которое претендуют сборные Бельгии и Англии. В воскресенье в Москве сборные Франции и Хорватии проведут финальный матч.
Россия в 2014 г. принимала зимние Олимпийские игры - они прошли в Сочи. Москва претендовала на организацию летней Олимпиады 2012 г., но Игры прошли в Лондоне.
Самые яркие фотографии матчей 1/4 финала чемпионата мира
Petr David Josek / AP
Футболисты сборной Франции Антуан Гризман и Рафаэль Варан радуются голу в ворота сборной Ургувая. Франция – в полуфинале чемпионата мира
1/8
Hassan Ammar / AP
Нападающий Уругвая Луис Суарес расстроен. Его сборная покидает турнир после поражения в четвертьфинале от французов
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Matthias Schrader / AP
Игрок сборной Бельгии Аксель Витсель радуется выходу команды в полуфинал чемпионата мира. Бельгийцы в ярком матче переиграли бразильцев – 2:1
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WALLACE WOON / EPA / TASS
Бразилец Неймар не может поверить, что его сборная едет домой уже после четвертьфинала
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Maxim Shemetov/REUTERS
Радость хорватской сборной. Хорватия впервые с 1998 г. в полуфинале чемпионата мира
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Christian Hartmann/REUTERS
Для российского нападающего Федора Смолова чемпионат мира получился неудачным. Он не забил ни одного гола, а в четвертьфинале с хорватами не забил в серии пенальти
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Aaron Chown / PA Images / TASS
Сборная Англии обыграла шведов со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира
7/8
Adam Davy / PA Images / TASS
Шведы не смогли повторить успех 1994 г., когда их сборная добралась до полуфинала
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МИД Финляндии опубликовал подробности об организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля.
Как следует из сообщения, утром в понедельник президент Финляндии Саули Ниинистё и первая леди Йенни Хаукио встретятся с Дональдом Трампом и его супругой Меланией в своей резиденции в Мянтюниеми. Ниинистё и Трамп проведут переговоры, для первых леди на это время запланирован совместный завтрак.
Официальные мероприятия российско-американского саммита, согласно сообщению, начнутсяпосле полудня (примерно в 13.00 - время совпадает с московским) в Президентском дворце в Хельсинки. Как следует из сообщения, Ниинистёофициально поприветствует во дворце Путина и Трампа. Затем в готическом зале Президентского дворца пройдет двусторонняя беседа президентов США и России. После беседы в Зале зеркал состоится рабочий завтрак в более широком формате. После встречи в широком формате пройдет совместная пресс-конференция Трампа и Путина во дворце. После пресс-конференции состоится двусторонняя встреча Путина и Ниинистё, сообщил финский МИД.
Отдельные переговоры до завтрака проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни также встретится с Помпео в Президентском дворце.
Примерный график встречи опубликован в мобильном приложении #HELSINKI2018, предназначенном для аккредитованных на саммит журналистов. Согласно графику, встреча Трампа и Ниинистё в резиденции президента Финляндии назначена на 7.00. В 13.00 в Президентском дворце начнутся приветственные мероприятия, на 13.15 запланировано начало разговора Путина и Трампа. Рабочий завтрак с участием президентов США и России и членов делегаций начнётся в 14.00. Пресс-конференция должна пройти с 16.00 до 17.00, затем будет встреча Путина и Ниинистё.
Вечером в понедельник пройдет также отдельная пресс-конференция президента Финляндии по итогам российско-американского саммита.
В пятницу помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал, что начало встречи Путина и Трампа назначено на 13.00. Сколько продлится эта встреча, неизвестно, говорил Ушаков: «Никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны». Помощник президента также рассказал, что на рабочем завтраке с Путиным и Трампом будут лишь сам Ушаков и Лавров с российской стороны, и Помпео и ближайшие советники Трампа – с американской. «Оговорено, что кроме министров иностранных дел участие других министров на данный момент пока не предусмотрено», – пояснил Ушаков.
Трамп впервые встретился с Елизаветой II
Chris Jackson / Pool via REUTERS
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в пятницу прибыл на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II
1/10
Matt Dunham / AP
Королева Елизавета II встречалась с 11 действующими президентами США
2/10
Chris Jackson / AP
Последняя встреча королевы с американским президентом состоялась в 2016 г., тогда в Великобританию приезжали президент Барак Обама и его супруга Мишель
3/10
Matt Dunham / AP
Елизавета II и гости наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии
4/10
Ben STANSALL / POOL / AFP
Почетный караул королевской гвардии
5/10
Steve Parsons / Pool Photo via AP
Встреча проходила в Виндзорском замке в графстве Беркшир
6/10
Ben Stansall / AP
В замке запланировано чаепитие
7/10
Pablo Martinez Monsivais / AP
Королева Елизавета II в ожидании гостей
8/10
Henry Nicholls / Reuters
Вертолет, на котором прилетели Дональд и Мелания Трамп
9/10
Tim Ireland / AP
Несколько десятков тысяч человек собрались в районе Вестминстер в центральной части Лондона, чтобы принять участие в "марше против Трампа" - массовой акции против визита президента США в Великобританию
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту Барака Обаму в бездействии в отношении 12 сотрудников ГРУ, которых сейчас власти США обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Об этом он заявил в твиттере, комментируя предъявленные россиянам обвинения.
«Почему они (администрация Барака Обамы - прим. «Ведомостей») ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о возможном вмешательстве - прим. «Ведомостей») в сентябре перед выборами?» — написал Трамп.
В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы страны в 2016 г. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон. По мнению ЦРУ, это было сделано с целью помочь Трампу победить на выборах. Спецпрокурор США Роберт Мюллер больше года ведет расследование о попытках Москвы повлиять на выборы. На данный момент обвинения по так называемому «российскому делу» предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.
Последние обвинения прозвучали во время подготовки встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Ранее Трамп заявил, что намерен на переговорах задать Путину вопрос о вмешательстве России в американские выборы.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
3/29
Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
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Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
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28/29
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам придумать знак в память о «народной фан-зоне» чемпионата мира по футболу на Никольской улице. Об этом он в субботу написал в своем блоге.
«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», - сказал мэр и предложил оставлять свои предложения в комментариях.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. Матчи проводились в 11 городах. В субботу сборные Бельгии и Англии поборются за третье место на стадионе «Санкт-Петербург». В воскресенье, 15 июля, в столичных «Лужниках» пройдет финальный матч чемпионата между сборными Франции и Хорватии.
Никольская улица в центре Москвы с начала мундиаля стала неофициальной фан-зоной: болельщики со всего мира собираются там, чтобы отдохнуть и отметить успехи своих команд.
Никольская улица стала «улицей мира» и неформальной фан-зоной болельщиков во время чемпионата мира по футболу в России. Какие еще события пережила Никольская – в фотогалерее «Ведомостей»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Фестиваль цветов, 2017 г.
2/15
Михаил Метцель/ИТАР-ТАСС
Открытие пешеходной зоны на Никольской в августе 2013 г.
3/15
pastvu.com
Шествие монархистов в марте 1997 г.
4/15
РИА Новости
Октябрьские события 1993 г. («Расстрел Белого дома»). Сторонники президента Бориса Ельцина на Никольской улице
5/15
Курбанбаева /Фотохроника ТАСС
В 1935—1990 гг. Никольская носила название улица 25-го октября. На фото: на улице 25-го октября встречают участников и гостей Игр доброй воли в 1986 г. Игры появились в ответ на бойкоты Олимпиады: в 1980 г. США бойкотировали Олимпиаду в Москве, а в 1984 г. СССР – игры в Лос-Анджелесе
6/15
pastvu.com
Улица 25-го октября в дни празднования 50-летия Советской власти в 1967 г.
7/15
Валентина Хухлаева /Фотохроника ТАСС
Улица 25-го октября. 1961 г. Жители Москвы собрались перед входом в редакцию «Фотохроника ТАСС», которая освещала первый полет в космос Юрия Гагарина
8/15
pastvu.com
1965 г. Уличная торговля
9/15
pastvu.com
Демонстрация 7 ноября 1956 г. в годовщину Великой октябрьской социалистической революции
10/15
pastvu.com
Бронетехника на Никольской улице, начало 1920-х гг.
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РИА Новости
Ноябрь 1917 г. Колонна солдат идет с транспарантом по Никольской улице
12/15
pastvu.com
Начало 1900-х гг. Вид на Лубянскую площадь через Владимирские проломные ворота с Никольской. Ворота были построены в одно время с Китайгородской стеной в 1534—1538 гг., а снесены – в 1934 г.
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Президент США Дональд Трамп планирует поиграть в гольф на принадлежащем ему гольф-курорте в Шотландии, перед тем как отправиться в Финляндию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я прибыл в Шотландию и проведу в Trump Turnberry два дня встреч, телефонных разговоров и, надеюсь, немного гольфа - мой любимый вид упражнений. Погода прекрасная, место невероятное. Завтра я отправляюсь в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным», - написал Трамп в Twitter.
Как пишет агентство Reuters, в пятницу вечером, когда Трамп только приехал в Trump Turnberry, активист природоохранной организации Greenpeace пролетел на параплане над территорией здания. Трамп спокойно зашел в здание в окружении охраны, описывает агентство. Британская полиция сообщила, что пытается установить личность активиста.
Переговоры Путина и Трампа пройдут в понедельник, 16 июля, во дворце президента Финляндии в центре Хельсинки. Начало встречи назначено на 13.00 по московскому времени. Сначала два президента побеседуют тет-а-тет, затем запланированы переговоры с участием членов обеих делегаций. После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
Переговоры в Хельсинки - первая полномасштабная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. До сих пор они встречались только на полях разных саммитов. Центральной темой разговора будут перспективы развития отношений России и США, сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Сам Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным Украину, Сирию, нераспространение ядерного оружия и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.
В пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., на которых победил Трамп. По словам Розенштейна, обвиняемые взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.
Трамп впервые встретился с Елизаветой II
Chris Jackson / Pool via REUTERS
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в пятницу прибыл на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II
1/10
Matt Dunham / AP
Королева Елизавета II встречалась с 11 действующими президентами США
2/10
Chris Jackson / AP
Последняя встреча королевы с американским президентом состоялась в 2016 г., тогда в Великобританию приезжали президент Барак Обама и его супруга Мишель
3/10
Matt Dunham / AP
Елизавета II и гости наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии
4/10
Ben STANSALL / POOL / AFP
Почетный караул королевской гвардии
5/10
Steve Parsons / Pool Photo via AP
Встреча проходила в Виндзорском замке в графстве Беркшир
6/10
Ben Stansall / AP
В замке запланировано чаепитие
7/10
Pablo Martinez Monsivais / AP
Королева Елизавета II в ожидании гостей
8/10
Henry Nicholls / Reuters
Вертолет, на котором прилетели Дональд и Мелания Трамп
9/10
Tim Ireland / AP
Несколько десятков тысяч человек собрались в районе Вестминстер в центральной части Лондона, чтобы принять участие в "марше против Трампа" - массовой акции против визита президента США в Великобританию
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Лондонский футбольный клуб «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, назначил главным тренером итальянца Маурицио Сарри, сообщается на официальной странице клуба. С итальянским тренером подписали трехлетний контракт.
«Я очень рад попасть в «Челси» и премьер-лигу. Это захватывающий новый период в моей карьере», - сказал Сарри о новом назначении.
В прошлом Маурицио Сарри был главным тренером футбольного клуба «Наполи». С ним клуб стал серебряным призером чемпионата Италии в сезоне 2017/2018. В 2017 г. Сарри выиграл премию «Тренер года» в серии А.
Ранее руководство ФК «Челси» объявило о прекращении сотрудничества с тренером Антонио Конте. Он проработал в клубе два года, в течение которых команда выиграла шестой чемпионский титул в Англии и восьмой Кубок лиги.
Роман Абрамович занимает 11-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценивает состояние Абрамовича в $10,8 млрд.
Как купить компанию за 1 рубль/евро/фунт/доллар
Alessia Pierdomenico/Bloomberg
27 июня правительство Италии решило продать проблемные региональные банки Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza за 1 евро второму по размеру активов банку страны Intesa Sanpaolo. Точнее, ему перейдут их хорошие активы. По плохим активам действуют госгарантии на 12 млрд евро, правительство также предоставит Intesa Sanpaolo 5,2 млрд евро
1/17
Juan Medina / REUTERS
7 июня банк Santander договорился купить шестой по активам в Испании Banco Popular, уплатив за его акционерный капитал 1 евро. Накануне стоимость обыкновенных акций Banco Popular составила 1,33 млрд евро. Из-за кризиса на рынке недвижимости проблемные кредиты банка достигли 37 млрд евро
2/17
Mark Lennihan / AP
1 евро электронным переводом получил финансовый регулятор Испании, проводивший аукцион по продаже Banco Popular и имеющий приоритетное право на возмещение своих расходов. Санация влетит Santander в копеечку: летом он проведет допэмиссию на 7 млрд евро, необходимые для расчистки баланса Banco Popular
3/17
JOHN MACDOUGALL / AFP
Хрестоматийный пример – покупка в 1995 г. нидерландским ING за 1 фунт стерлингов одного из старейших британских банков Barings (был основан в 1762 г.). Barings разорился из-за несанкционированных сделок трейдера Ника Лисона (на фото), руководившего операциями с фьючерсами в сингапурском подразделении банка. Убыток от открытых им позиций составил $1,3 млрд
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Andrea Comas / REUTERS
Чаще всего за 1 денежную единицу продаются именно банки, причем кризис в банковском секторе еврозоны привел к росту числа таких сделок в последние годы. В 2012 г. испанский BBVA купил за 1 евро местный банк Unnim после его национализации правительством
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John Kolesidis / REUTERS
В том же году французский Credit Agricole продал за 1 евро греческий Emporiki местному Alpha Bank. Credit Agricole купил Emporiki шестью годами ранее за 2,2 млрд евро, а в кризис влил в его капитал 2,3 млрд евро и пообещал предоставить еще 550 млн евро перед продажей
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Alessandro Bianchi / REUTERS
В январе 2017 г. за 1 евро можно было купить сразу три кредитных учреждения: итальянский UBI Banca согласился приобрести проблемные региональные банки Marche, Etruria и Carichieti
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Neil Hall / REUTERS
Подобные сделки бывают и в других секторах. В 2015 г. британский миллиардер Филип Грин продал убыточную сеть универмагов BHS (в прошлом – British House) за 1 фунт группе инвесторов Retail Acquisitions. Грин купил BHS, насчитывающую сейчас 171 магазин и работающую почти 90 лет, в начале века за 200 млн фунтов. Магазин British House был одним из первых западных универмагов, открывшихся в 1990-е гг. в Москве, – на Новом Арбате
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Hannah McKay / REUTERS
Бизнесмен Александр Лебедев в 2009 г. приобрел у британского медиахолдинга Daily Mail and General Trust 74,1% газеты Evening Standard за 1 фунт. Лебедев перезапустил газету, которая стала называться London Evening Standard и распространяться бесплатно
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Максим Стулов / Ведомости
На следующий год Лебедев потратил еще 1 фунт – теперь уже на газету The Independent и ее воскресное приложение; их долги оценивались в 30 млн фунтов. Прежний владелец, Independent News & Media, пообещал перечислить Лебедеву более 9 млн фунтов за использование бренда
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А. Махонин
Лебедев поучаствовал еще в одной сделке с символической ценой – но на этот раз он продал в 2013 г. авиакомпанию Red Wings за 1 рубль. Покупателями стали брат совладельца группы «Гута» Сергей Кузнецoв и инвестгруппа GHP. Red Wings испытывала дефицит финансовых ресурсов, что не позволяло ей обеспечить безопасность полетов, решила тогда Росавиация
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Максим Стулов / Ведомости
В 2014 г. группа «Онэксим» Михаила Прохорова перестала заниматься разработкой «ё-мобиля» и передала техническую документацию Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту за 1 евро. «Ё-мобиль» в свое время был интересным имиджевым проектом, но так и не смог стать бизнес-проектом
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youtube.com
В августе 2016 г. МТС за $1 продала 50,01% акций в узбекской Universal Mobile Systems (UMS) правительству Узбекистана. Об этом стало известно в марте 2017 г. Сделка могла быть связана с урегулированием антикоррупционного расследования в отношении МТС, якобы дававшей взятки структурам, связанным с дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. МТС настаивала, что такой связи нет.
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David Klein/Sportimage via PA Images/TASS
За бесценок может быть продан и футбольный клуб. В 1982 г. Кен Бейтс (на фото в центре) за 1 фунт купил Chelsea, который в 2003 г. продал Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов
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Frank Rumpenhorst / AP
Иногда сделки с проблемными компаниями совершаются пусть не за 1 денежную единицу, но все равно по символической цене. В 2000 г. BMW продала британскую MG Rover за 10 фунтов четырем бизнесменам из Бирмингема. BMW потратила на Rover 9 млрд немецких марок ($4,1 млрд по тогдашнему курсу) и шесть лет неустанных трудов
В 2013 г. «Мечел» продал четыре завода за 230 румынских леев ($70 по тогдашнему курсу). На покупку активов в Румынии компания потратила не менее $250 млн, но продажа заводов позволила избежать прогнозируемых на 2013 г. $80 млн убытков
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Роспотребнадзор обязал производителей молочной продукции маркировать товар, при изготовлении которого использовались заменители молочного жира. Теперь на упаковках такой продукции появится надпись: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Изменения в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступают в силу 15 июля 2018 г.
На упаковке молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира также теперь необходимо указывать наличие растительных масел. «Содержит растительные масла» — такая фраза должна быть на упаковке товара.
Информация о составе продукта должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.
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В Японии число жертв наводнений и оползней достигло 209 человек, около 20 человек считаются пропавшими без вести, передает NHK со ссылкой на данные главного полицейского управления страны.
Местные экстренные службы продолжают поисковые и спасательные операции. Жителям рекомендовано запастись водой и все необходимым. В ближайшие дни в Японии будет жаркая погода и дожди, возможны новые оползни.
Власти префектур Эхимэ, Хиросима и Окаяма ожидают прибытия около 18 000 волонтеров, готовых оказывать первую необходимую помощь. Сейчас спасателям помогают около 1000 добровольцев.
В результате наводнений и оползней в 31 из 47 префектур полностью уничтожены около 160 жилых домов, еще 700 строений получили серьезные повреждения, более 25 000 домов затоплены. Почти 6000 человек размещены в центрах временного содержания и не могут вернуться домой.
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В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта при пожаре погибли 60 человек, передает ТАСС. Строительная техника расчищает площадку от мусора. В субботу будет демонтироваться наружное оборудование с ТЦ. Речь идет о том оборудовании, которое можно вывезти и сохранить, после этого служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле центра. К 16 июля в Кемерово из Екатеринбурга прибудет специальная техника, которая будет осуществлять разбор самого здания. 19 июля к работам приступит тяжелая техника.
В середине мая местные власти дали разрешение на демонтаж объекта, отдельно стоящего рядом с ТЦ и не пострадавшего при пожаре. В этой части располагались баня, сауна и автомойка. В тот же день сообщалось о приостановке монтажных работ, однако позже они возобновились. Всего было снесено около половины здания. Далее работы не проводились.
ТЦ «Зимняя вишня» состоит из семи зданий. Они расположены рядом друг с другом. Владельцами этих площадей выступают около 40 собственников. Самым крупным собственником является Кемеровский кондитерский комбинат, принадлежащий компании «Кондитерус ком». Ранее торговый центр был признан вещественным доказательством по уголовному делу и находился под арестом. После этого он был передан на ответственное хранение мэрии. Кондитерский комбинат и администрация города договорились о безвозмездной передаче в собственность Кемерову недвижимого имущества «Зимней вишни».
Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»
Данил Айкин / ТАСС
В Кемерове 15 мая начали сносить здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня»
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Данил Айкин / ТАСС
Всего в комплекс ТРЦ входят семь строений из кирпича и железобетона. Начать со сноса вспомогательных зданий решили для того, чтобы сделать демонтаж основного здания ТРЦ «максимально безопасным», рассказал представитель екатеринбургской группы «Реформа», которая занимается этими работами
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Александр Патрин / РИА Новости
Генеральный план строительной площадки во время сноса здания ТЦ «Зимняя вишня»
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Александр Патрин / РИА Новости
Сначала со зданий планируется снять облицовку, затем демонтировать железобетонные перекрытия, колонны, ригели и балки
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Данил Айкин / ТАСС
Врио губернатора отметил, что к 1 сентября на месте ТРЦ предполагается открыть сквер. Общественные слушания по этому вопросу начнутся 4 июня, сообщил мэр Кемерова Илья Середюк
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Данил Айкин / ТАСС
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В выходной день в торговом центре находилось много людей. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе много детей. На фото: стихийный мемориал у торгового центра
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Минобороны Южной Кореи в субботу, 14 июля, вызвало военного атташе России из-за нарушений опознавательной зоны южнокорейской ПВО (KADIZ) двумя российскими бомбардировщиками Ту-95МС, передает Yonhap.
Южнокорейское минобороны выразило российской стороне протест из-за данного инцидента. Действия российских бомбардировщиков не способствуют «усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии», - заявили в ведомстве. «Так как существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для избежания их повторения», - заявил представитель южнокорейского министерства военному атташе России.
Минобороны России 13 июля сообщило, что два стратегических бомбардировщика Вооруженных сил России выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями. На отдельных участках их сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.
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«Росатом» приступил к строительству второго энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш, передает «Интерфакс». В субботу, 14 июля, состоялась церемония заливки первого бетона, символизирующая начало строительства.
Проектные и строительные работы на площадке ведет «Атомстройэкспорт» - инжиниринговый дивизион «Росатома». Оборудование для АЭС поставляет машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш».
В воскресенье, 8 июля, орган регулирования атомной энергии Бангладеш выдал комиссии по атомной энергии Бангладеш лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС «Руппур». Строительство второго энергоблока осуществляется по российскому проекту.
Заливка бетона под первый энергоблок АЭС «Руппур» произошла 30 ноября 2017 г. Контракт на строительство первой в стране АЭС «Росатом» подписал с Бангладеш в декабре 2015 г. Станция расположена на побережье Ганга, в 160 км от столицы Дакки. Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд.
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Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником - Днем взятия Бастилии. Глава государства направил президенту Франции поздравительную телеграмму. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин высоко оценивает российско-французские отношения, которые «традиционно играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте», - говорится в сообщении. «Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – приводятся слова Путина из телеграммы.
Президент России надеется, что договоренности, которые были достигнуты на переговорах с Макроном в мае, будут способствовать развитию взаимовыгодных связей и политического диалога между Москвой и Парижем.
Макрон вместе с супругой Брижит должен приехать в Москву в воскресенье, 15 июля. В этот день на стадионе «Лужники» состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. Французская сборная сыграет с командой Хорватии.
Эммануэль и Брижит Макрон прилетели в Петербург к Владимиру Путину