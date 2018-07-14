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Дворкович назвал главный итог чемпионата мира по футболу

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович назвал «главным наследием» чемпионата мира по футболу изменение облика России, главным итогом турнира - «изменение настроения людей». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Изменившиеся люди в России — это главный итог чемпионата мира», - отметил Дворкович. По его словам, благодаря чемпионату образ России теперь «ближе к тому, какой она является на самом деле, ближе к реальности». «Мир увидел, что мы открытая, дружелюбная, безопасная страна. Надеюсь, мы будем продолжать то развитие, которое мы получили по ходу чемпионата мира, и после турнира», — сказал он.

Кроме того, Дворкович отметил, что созданная для чемпионата инфраструктура «будет задействована в полном объеме» и станет «громадным стимулом для развития туризма».

Бывший вице-премьер добавил, что Россия, по его мнению, достойна проведения летних Олимпийских игр. В то же время он отметил, что пока говорить об этом преждевременно: «когда и каким образом подавать такую заявку, решать Олимпийскому комитету России и руководству страны», передает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. В субботу в Петербурге пройдет матч за третье место, на которое претендуют сборные Бельгии и Англии. В воскресенье в Москве сборные Франции и Хорватии проведут финальный матч.

Россия в 2014 г. принимала зимние Олимпийские игры - они прошли в Сочи. Москва претендовала на организацию летней Олимпиады 2012 г., но Игры прошли в Лондоне.

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