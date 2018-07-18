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Суд приговорил бывшего начальника МУРа к условному сроку по делу о коррупции

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева к пяти годам колонии условно. Он был признан виновным в посредничестве мошенничеству, передает ТАСС.

«Признать Трутнева виновным по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере - "Ведомости") и назначить ему условное наказание в виде пяти лет колонии с испытательным сроком на три года», - огласил решение судья. Ранее суд смягчил обвинение, переквалифицировав его на покушение на мошенничество.

Следствие считает, что Трутнев вместе с другими фигурантами дела в мае - июне прошлого года получил $70 000 в качестве взятки. Эти деньги экс-начальник МУРа должен был передать сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении гендиректора «Трансэко» Юрия Корнилова. Суд также признал виновными по делу бывших офицеров Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексея Винокурова, Артура Юсуфова и Дениса Семенова.

В начале марта суд отправил Трутнева под стражу, однако позже изменил меру пресечения на домашний арест.

Во время прений сторон гособвинение попросило приговорить Трутнева к 10 годам колонии. Его адвокат в суде заявил, что подзащитный признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, в связи с чем попросил снисхождения при назначении наказания.