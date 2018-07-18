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Минюст приостановил регистрацию партии Навального

Министерство юстиции приостановило регистрацию партии оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего». Письмо Минюста со списком возражений на устав партии Навальный опубликовал на своем сайте.

В списке из восьми претензий Минюста есть возможность членства в партии лиц без постоянного места проживания и нарушение нумерации пунктов.

По мнению оппозиционера, претензии министерства «строятся на надуманных противоречиях», а другие пункты «можно найти в свежих зарегистрированных уставах действующих партий». Навальный обещает устранить нарушения, собрать новый съезд, после чего «нашу партию обязаны зарегистрировать», считает опозиционер.

«Мы регистрации своей партии требуем. И сейчас регистрируем ее уже в седьмой раз», - написал Навальный.

Учредительный съезд «России будущего» прошел в Москве в середине мая. Навальный на нем не был, так как отбывал 30 суток ареста. В конце июня партия сдала документы в Минюст, причем юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что «пакет документов в идеальном порядке».

Съезд партии Навального должен был пройти в начале марта, но в конце февраля у Навального отобрали название его незарегистрированной Партии прогресса. Так была названа партия «Гражданская позиция», которая входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова. В руководство партии вошел бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, который до того со скандалом покинул штаб.

В 2013 г. Богданов уже называл одну из своих партий названием, которое было у незарегистрированной партии Навального. Партия Богданова «Родная страна» тогда сменила свое название на «Народный альянс». Навальный безуспешно обжаловал смену названия в суде.

В 2014 г. была еще одна попытка зарегистрировать Партию прогресса. Партия зарегистрировала необходимые по закону 44 региональных отделения, но Минюст счел, что это было сделано позже установленного шестимесячного срока, и лишил ее регистрации.