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Председатель третьей партии Бундестага рассказал россиянам о вреде санкций

«Альтернатива для Германии» (АдГ) - единственная на сегодня политическая сила в Германии, которая выступает за отмену антироссийских санкций и признание Крыма территорией России, заявил в среду на пресс-конференции в Москве председатель партии Йорг Мойтен.

«У людей должно быть право самим определять, в составе какой страны они живут. Поэтому для меня Крым - это Россия, и я сказал бы то же самое и в Киеве, и в Вашингтоне, если бы меня туда пригласили», - подчеркнул Мойтен, оговорившись, что признает за другими политическими силами «право считать по-другому».

Главная задача, по мнению лидера АдГ, заключается в том, чтобы отделить политический вопрос Крыма от вопросов экономического сотрудничества, поскольку «экономические потери от санкций несут и Россия, и Германия, и их отмена - это вопрос времени». Сейчас АдГ находится в Бундестаге в оппозиции и все, что она может делать, - это пытаться убедить правящую коалицию в нецелесообразности продления санкций, пояснил Мойтен. Но партия, созданная всего 5 лет назад, уже заручилась поддержкой 17,5% населения и привлекает все больше избирателей на фоне новой волны миграционного кризиса, подчеркнул политик.

Ранее Мойтен вместе с первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике Владимиром Гутеневым посетил молодежный форум «Инженеры будущего» в Ульяновской области, где обсуждал с участниками перспективы сотрудничества России и Германии в сфере промышленности и предпринимательства. Не обошлось и без политических дискуссий, поскольку «вред от санкций особенно остро ощущается в предпринимательской среде», отметил Мойтен. «Лидер третьей партии в Германии произвел настоящий фурор. Яркий политик на форуме технократов и инженеров оказался желанным десертом», - заметил по этому поводу Гутенев.

9 июля вступило в силу решение о продлении экономических санкций Евросоюза против России. Новые ограничения будут действовать до 31 января 2019 г.