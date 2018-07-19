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Британское МВД назвало домыслами данные о выяснении имен отравителей Скрипаля

Замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес назвал спекуляциями сообщения в СМИ об установлении личностей тех, кто причастен к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Я думаю, что эта история относится к разряду "плохо информированные [источники] и дикие домыслы", - написал Уоллес в Twitter.

Ранее Press Association, телеканал ITV и газета The Sun со ссылкой на источники сообщили, что британская полиция с помощью системы видеонаблюдения смогла якобы установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей. По информации этих СМИ, полиция, сопоставив полученную информацию с данными о въезжавших в страну, пришла к выводу о причастности граждан России к преступлению.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники написала, что к отравлению Скрипалей скорее всего причастно Главное разведывательное управление (ГРУ), где он прослужил 15 лет. По утверждению газеты, Скрипаль также был информатором британской разведки MI6. В России его в 2004 г. арестовали по подозрению в шпионаже. Он признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы. После 6 лет заключения в 2010 г. его освободили в рамках обмена шпионами с США.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ