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Путин упразднил три президентских совета

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому упраздняются три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Копия документа опубликована на портале правовой информации.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.

Этим же указом глава государства учреждает Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. «Преобразовать Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», - говорится в копии документа.

Председателем совета является Путин, его заместителем - премьер Дмитрий Медведев. Ответственный секретарем выбран помощник президента Андрей Белоусов. Всего в совет входят более 30 чиновников.

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