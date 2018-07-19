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Путин упразднил три президентских совета

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому упраздняются три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Копия документа опубликована на портале правовой информации.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.

Этим же указом глава государства учреждает Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. «Преобразовать Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», - говорится в копии документа.

Председателем совета является Путин, его заместителем - премьер Дмитрий Медведев. Ответственный секретарем выбран помощник президента Андрей Белоусов. Всего в совет входят более 30 чиновников. 

Новая администрация президента. Полный состав

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Политика
Новости

Трамп отказался от предложения Путина допросить американцев

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Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан (в том числе бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола), которые могут быть причастны к противозаконной деятельности в России. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Это предложение было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп с ним не согласен», – сказала она. «Надеемся, что президент Путин позволит 12 идентифицированным россиянам приехать в США, чтобы доказать свою невиновность или быть признанными виновными», – добавила она.

Ранее Белый дом заявлял, что рассмотрит возможность допроса российскими следователями американских граждан. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной говорил, что российская сторона хотела бы допросить Макфола и дважды заочно осужденного в России руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его приговорили к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов на 3 млрд руб., а также к девяти годам тюрьмы за налоговые махинации.

На встрече с Трампом в Хельсинки Путин предложил ему сотрудничество, согласно которому Москва допросит 12 сотрудников ГРУ, подозреваемых во вмешательстве в выборы США, а Вашингтон позволит допросить американцев по делу Браудера.

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Финансы
Новости

Mastercard уточнила информацию о технологии selfie pay

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В пресс-службе международной платежной системы Mastercard уточнили информацию о технологии selfie pay, которую компания собирается начать тестировать осенью. Selfie pay позволит оплачивать покупки с помощью не подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства, а «моргания двумя глазами».

«Подмигивание в данном случае не является корректным названием. Технология предполагает моргание двумя глазами», - уточнили в Mastercard. Моргание при этом будет использоваться в качестве подтверждения платежа, добавили в компании.

В четверг вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев рассказал журналистам, что с ноября этого года компания начнет тестировать технологию selfie pay совместно с кредитными организациями. Массовое внедрение технологии в России и мире планируется на начало следующего года, говорил он. По его словам, технология может быть интегрирована в любое приложение, с помощью которого пользователь совершает покупки.

Ранее Visa и Mastercard начали тестировать технологию встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. По их мнению, она повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах.

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Бизнес
Новости

Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Аэрофлота»

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Правительство выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота», сообщается на сайте правительства. Государству принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот».

Также в числе кандидатов гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков, гендиректор «Всмпо-Ависма» Михаил Воеводин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и управляющий директор «Ренессанс брокера» Игорь Каменской.

В начале июля «Коммерсантъ» написал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота» вместо Виталия Савельева, которому же 64 года. Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании.

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Политика
Новости

Российские дипломаты посетили Бутину в следственном изоляторе в Вашингтоне

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Сотрудники российского посольства посетили в следственном изоляторе Марию Бутину, обвиняемую в США в работе иностранным агентом, передает «РИА «Новости».

«Российские дипломаты находятся в здании. Подробностей сообщить не могу — нам запрещено давать комментарии», — сообщил агентству охранник на входе в учреждение. Бутина сейчас находится в следственном изоляторе Carolyn Cross, расположенном на востоке Вашингтона.

Сотрудники российского посольства на протяжении нескольких дней пытались добиться встречи с россиянкой. Соответствующее разрешение им выдали накануне. «Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», - сообщается на странице российского посольства в Facebook.

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля, 18 июля суд принял решение оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства. Минюст США и Федеральная прокуратура страны опасаются, что россиянка попытается покинуть американскую территорию, если ее выпустят под залог. В США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Во время судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечений, Бутина не признала своей вины.

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Финансы
Новости

ЦБ может добавить в свой маркетплейс возможность кредитования физлицами друг друга

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В будущий финансовый маркетплейс Банка России могут включить функцию кредитования физлицами, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По этой информации, первая рабочая версия финансового маркетплейса появится в середине февраля 2019 г., а полный функционал будет доступен гражданам России с середины будущего года.

«Сейчас обсуждается, чтобы на платформе маркетплейса объединить все финансовые услуги, включая кредитование физическим лицом другого физического лица. Это инициатива ЦБ, чтобы эта сфера поддавалась хоть какому-то регулированию. Сейчас возникает достаточно много споров, связанных с недобросовестностью заемщиков — деньги взял и исчез. ЦБ очень заинтересован, чтобы свести такую практику к минимуму», — сказал источник.

Идею финансового маркетплейса - системы, объединяющей платформы для финансовых сделок, витрины для сбора и предоставления информации о финансовых продуктах и ботов для подбора продуктов людям, - ЦБ анонсировал в конце 2017 г. Маркетплейс призван стать единой онлайн-площадкой, на которой можно будет получить кредиты и вклады от разных финансовых организаций, страховые полисы, проводить операции с ценными бумагами. В частности, Минфин предлагал продавать через маркетплейс ОФЗ для населения.

ЦБ хочет сделать так, чтобы в будущем потребитель вообще не знал, что существует финансовый рынок, говорил в начале года первый зампред регулятора Сергей Швецов.

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Бизнес
Новости

На Украине впервые полностью загрузили реактор АЭС без российского топлива

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Украинская госкомпания «Энергоатом» провела полную загрузку блока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом, которое было произведено американской компанией Westinghouse. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление президента «Энергоатома» Юрия Недашковского.

«Вчера у нас впервые полностью сформирована активная зона 3-го блока ЮАЭС топливом Westinghouse. Это позволит в течение одного года завершить исследовательскую эксплуатацию этого топлива и перейти к промышленной», – пояснил он.

Руководитель ЮАЭС Владимир Резниченко заявил, что пуск реактора прошел в штатном режиме. По его словам, замечаний по загрузке, сборке реактора и выходу на мощность не было.

Ранее американское топливо использовалось на украинских АЭС только совместно с российским. В 2020 г. «Энергоатом» собирается перевести на топливо Westinghouse также блок № 2 ЮАЭС. Российский МИД неоднократно предостерегал Украину от перевода АЭС на американское топливо. «Наблюдается неприемлемая для ядерной энергетики спешка и игнорирование соображений ядерной безопасности. Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000», – объяснял МИД. Российское ведомство привело пример попытки использования американского топлива на чешской АЭС «Темелин». Тогда это привело к серьезному инциденту.

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Технологии
Новости

Котировки eBay упали на 9% после выхода квартального отчета

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Котировки крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay на открытии торгов 19 июля упали на 9% после выхода отчета за II квартал 2018 г.

Компания увеличила квартальную выручку почти на 10% до $2,64 млрд, что совпало с прогнозами аналитиков, но прибыль ($533 млн) оказалась на $50 млн ниже прогноза. Помимо этого eBay снизила прогноз выручки по итогам года. Инвесторы опасаются, что eBay теряет позиции в электронной коммерции из-за конкуренции Amazon. Кроме того, аналитики указывают на недостаточно хорошие результаты сервиса eBay по продаже и перепродаже билетов StubHub.

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Политика
Новости

В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован бывший полицейский

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В Турции в ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский, сообщает турецкое агентство «Анадолу». Имя и должность задержанного не называются.

Подозреваемый был задержан в турецкой столице, на допросе он отверг все обвинения в свой адрес, отмечает агентство. Экс-сотрудник правоохранительных органов признан виновным в участии в деятельности террористической организации.

Карлов был застрелен в декабре 2016 г. во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в столице Турции. Посол умер на месте от полученных ранений. Нападавший был убит полицией. 

В ходе расследования убийства Карлова ранее были арестованы семь человек, в том числе турецкий медиамагнат — генеральный директор группы Guru Хайреддин Айдынбаш, а также организатор выставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.

Нападение на посла России в Турции

Политика
Новости

Основатель Transparency International в России уволилась из ВШЭ

Ведомости
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Основатель российского отделения Transparency International Елена Панфилова уволилась из Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом Панфилова сообщила на своей странице в Facebook.

В сообщении Панфилова благодарит коллег и студентов за работу, однако она не называет повод увольнения. «Он слишком смехотворен и унизителен для всех вовлеченных», – пишет Панфилова. Она также опубликовала в Facebook заявление на увольнение на имя ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова. В нем указано, что она просит уволить ее по собственному желанию, возникшему «в результате известной вам институционально-этической коллизии». «У руководства университета нарастала нервозность в отношении некоторых наших проектов», – сказала Панфилова Русской службе BBC.

В ВШЭ Панфилова работает с 2009 г. Она заведовала лабораторией антикоррупционной политики, а также читала лекции на факультете социальных наук. Студенты пять раз выбирали ее «лучшим преподавателем», говорится на сайте ВШЭ.

На момент написания материала сайт лаборатории не работал. Он перестал функционировать после того, как заявление об уходе Панфиловой подписали, сказала она ВВС. В разговоре с изданием она подчеркнула, что у нее нет претензий к ВШЭ, а «проблема, условно говоря, с одним-двумя людьми». Лаборатория антикоррупционной политики продолжит работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВШЭ.

У лаборатории ВШЭ и Transparency International были совместные проекты, рассказал ВВС гендиректор Transparency International – Россия Илья Шуманов. Среди них – «Декларатор» (постоянно пополняемая база деклараций о доходах и имуществе чиновников, депутатов, руководителей госкомпаний и других публичных лиц), а также «Сексторшн» (кампания, связанная с сексуальными домогательствами к журналисткам в Госдуме).

Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно

Политика
Новости

Британское МВД назвало домыслами данные о выяснении имен отравителей Скрипаля

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Замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес назвал спекуляциями сообщения в СМИ об установлении личностей тех, кто причастен к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Я думаю, что эта история относится к разряду "плохо информированные [источники] и дикие домыслы", - написал Уоллес в Twitter.

Ранее Press Association, телеканал ITV и газета The Sun со ссылкой на источники сообщили, что британская полиция с помощью системы видеонаблюдения смогла якобы установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей. По информации этих СМИ, полиция, сопоставив полученную информацию с данными о въезжавших в страну, пришла к выводу о причастности граждан России к преступлению.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники написала, что к отравлению Скрипалей скорее всего причастно Главное разведывательное управление (ГРУ), где он прослужил 15 лет. По утверждению газеты, Скрипаль также был информатором британской разведки MI6. В России его в 2004 г. арестовали по подозрению в шпионаже. Он признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы. После 6 лет заключения в 2010 г. его освободили в рамках обмена шпионами с США.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Технологии
Новости

Comcast отказалась от борьбы с Disney за активы Мердока

Ведомости
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Американская компания Comcast отказалась от конкуренции с Disney за медиаактивы холдинга 21st Century Fox миллиардера Руперта Мердока. Она сосредоточится на борьбе за британскую телекоммуникационную корпорацию Sky, передало агентство Reuters.

«Comcast не намерена дальше рассматривать приобретение активов 21st Century Fox и вместо этого сосредоточится на нашем предложении по Sky», – говорится в заявлении компании. Comcast предложила за 61% Sky $34 млрд – приобретение медиакомпании должно помочь в конкурентной борьбе с Netflix и Amazon.

Новость о выходе Comcast из борьбы подняла ее котировки на 2,5% и Disney на 1,2%, но снизила котировки Fox на 1% на предварительных торгах.

Соперничество между Disney и Comcast за медиаактивы 21st Century Fox началось в 2017 г. В декабре Disney предложила за них $52,4 млрд акциями, но месяц назад Comcast перебила эту сумму, предложив $65 млрд денежными средствами. После этого Disney улучшила предложение до $71,3 млрд акциями или деньгами на выбор. Предложение Disney уже одобрено регулятором при условии продажи 22 региональных спортивных каналов Fox Sports Regional Networks.

В настоящее время 21st Century Fox принадлежит миллиардеру Руперту Мердоку. В числе ее активов 39% Sky. 12 июля правительство Великобритании одобрило слияние Sky и 21st Century Fox. Решение о слиянии с американским холдингом теперь предстоит принять акционерам Sky.

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