SANA сообщило об ударе коалиции США по беженцам в Сирии

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Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно, отмечает агентство.
В момент удара гражданские лица пытались покинуть город Эс-Сус, спасаясь от бомбардировок коалиции и террористов запрещенной организации «Исламское государство», которые присутствуют в городе, рассказали собеседники агентства.
Пентагон пока не прокомментировал информацию. Ранее США признавали гибель мирных жителей в результате удара коалиции. По данным Вашингтона, с 2014 г. авиация США и их союзников нанесла более 29 500 ударов, которые унесли жизни более чем 900 мирных жителей.
Министерство иностранных дел России неоднократно указывало, что Соединенные Штаты и их союзники действуют на сирийской территории без согласия Дамаска, что является нарушением международных норм.
В мае британская организация Airwars, занимающаяся мониторингом ударов в Сирии, обвинила США в занижении потерь среди гражданского населения. По данным экспертов, с 2014 г. ударами коалиции в Сирии было убито не менее 9600 мирных жителей. Россия, начавшая кампанию в Сирии в 2015 г., несет ответственность за жизни 7000–11 000 гражданских, считает Airwars.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
1/9
Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
2/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
3/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
4/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
5/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
6/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
7/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
8/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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За выходные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения, сообщил журналистам представитель авиабазы. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.
Первый беспилотник был обнаружен средствами ПВО в субботу вечером на значительном удалении от российского военного объекта, рассказал представитель авиабазы. Дрону не удалось приблизиться к базе, он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами.
Второй беспилотник, приближавшийся к базе с северо-запада, был выявлен и уничтожен утром в воскресенье. «В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет», — подчеркнул представитель базы (цитата ТАСС).
Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали беспилотные летательные аппараты 24 апреля, 22 мая и 1 июля.
Также СМИ сообщали о попытке сирийских боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в марте этого года. По данным межарабского издания Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, дрон не успел сбросить бомбу.
Кроме того, в январе российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены, остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.
Что интересного показали на Параде Победы
Евгений Разумный / Ведомости
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве. На фото автомотовездеходы (квадроциклы) производства компании «Русская механика» из Рыбинска
1/23
Евгений Разумный / Ведомости
Гусеничный снегоход «Беркут», собираемый из гражданских агрегатов нижегородской компанией «Транспорт»
2/23
Евгений Разумный / Ведомости
Впервые на своих бронеавтомобилях «Тайфун» в параде приняла участие военная полиция, это сделано в ознаменование ее заслуг в Сирии
3/23
Евгений Разумный / Ведомости
Впервые на платформах провезли беспилотные летательные аппараты «Катран» вертолетного типа
4/23
Евгений Разумный / Ведомости
Беспилотники «Корсар» самолетного типа
5/23
Сергей Бобылев / ТАСС
Пикапы «УАЗ-Патриот» с пулеметной установкой в кузове
6/23
Евгений Разумный / Ведомости
Новейшие танки «Армата»
7/23
Сергей Бобылев / ТАСС
Беспилотный боевой модуль разведки и огневой поддержки «Уран-9»
8/23
Сергей Бобылев / ТАСС
Беспилотный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»
9/23
Евгений Разумный / Ведомости
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»
10/23
Евгений Разумный / Ведомости
Бронеавтомобиль «Патруль» Росгвардии
11/23
Евгений Разумный / Ведомости
Арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» на базе вездеходов ДТ-30
12/23
Евгений Разумный / Ведомости
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе «Курганец-25»
13/23
Евгений Разумный / Ведомости
Перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
14/23
Евгений Разумный / Ведомости
Истребитель пятого поколения Су-57 в новой окраске
15/23
Евгений Разумный / Ведомости
Парадный расчет девушек-курсантов Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного и Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского
16/23
Евгений Разумный / Ведомости
Курсантки Военного университета Министерства обороны
17/23
Евгений Разумный / Ведомости
Всего к Параду Победы в Москве были привлечены 13 046 человек
18/23
Евгений Разумный / Ведомости
По площади проехало 159 единиц техники. На фото самоходные гаубицы «Коалиция-СВ»
19/23
Евгений Разумный / Ведомости
В параде приняли участие 75 самолетов и вертолетов. На фото «тактическое крыло» Липецкого авиацентра в составе самолетов Су-34, Су-35, Су-30СМ
20/23
Евгений Разумный / Ведомости
8 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Владимира Путина не закрывать Мавзолей Ленина «всякими фанерками» на время парада в День Победы 9 мая. На фото те самые «фанерки»
21/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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Израиль эвакуировал из Сирии членов организации «Белые каски» вместе с их семьями. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон. «По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации [»Белые каски»] и их семей», — написал Нахшон в Twitter.
Пресс-секретарь не уточнил, куда именно были вывезены активисты «Белых касок» и сколько человек было эвакуировано. Reuters со ссылкой на военных сообщил, что 800 членов организации и их родственников были перевезены в соседнюю Иорданию.
В субботу МИД Канады выпустил заявление, в котором выразил поддержку организации «Белые каски» и призвал мировое сообщество помочь ее активистам. Канада также заявила о готовности оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от военного конфликта в Сирии.
«Белые каски» — это мужественные добровольцы, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь своим собратьям-сирийцам, ставшим мишенью для бессмысленного насилия. Когда дети, женщины и мужчины в Сирии убегают, спасая свою жизнь, «Белые каски» бегут навстречу опасности, к развалинам, чтобы спасти невиновных и раненых. «Белые каски» стали свидетелями жестоких злодеяний, совершенных режимом Асада и его сторонниками», — говорится в заявлении.
«Белые каски» стали известны, благодаря видеозаписям с химическими атаками в Сирии. В апреле организация распространила видео, на котором якобы была запечатлена химическая атака в сирийской провинции Восточная Гута 7 апреля. Министерство обороны России и российский МИД неоднократно обвиняли «Белые каски» в создании постановочных видео.
Западные страны поддерживают организацию. В июне госдепартамент США сообщил о возобновлении финансирования «Белых касок», им выделят $6,6 млн.
По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, подконтрольной оппозиции, в химической атаке 4 апреля 2017 г. погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек. На сайте Сирийско-американского медицинского общества говорится о 500 пострадавших. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин
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Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Через несколько часов нападению подвергся госпиталь, в который были доставлены пострадавшие, пишет The Guardian. Характер удара не уточняется, но сообщается, что при взрыве погибли не менее 11 детей. Сирийские власти «категорически отвергают» свою причастность
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Zuma / TASS
Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Министерство сообщило, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака
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Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Разрушенный гараж госпиталя в городе Хан-Шейхун
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SEDAT SUNA / EPA / VOSTOCK Photo
Вечером 4 апреля в Стамбуле напротив российского посольства прошел митинг. Протестующие призывали к прекращению массовых убийств в Сирии и выводу российских военных из страны. «Imperialist Russia Get out of Syria», – гласили надписи на транспарантах
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Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. На сайте футбольного клуба опубликовано их обращение к болельщикам.
«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении.
Березуцкие подписали контракт с ЦСКА, когда им было по 19 лет, они играли в одном клубе на протяжении 16 лет в качестве защитников. «Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — отметили спортсмены.
После ухода Березуцких ЦСКА придется заново создавать оборонительную линию, считает бывший главный тренер команды Александр Тарханов. «[Сергей] Игнашевич и братья Березуцкие все эти годы создавали положительный фон в ЦСКА. Алексей и Василий — умелые бойцы, они держали командный настрой в клубе», — сказал Тарханов «РИА Новости».
Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что братья Березуцкие продолжат приносить пользу футболу. «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм», — сказал Мутко ТАСС.
Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за московский клуб 531 матч, в которых отличился 14 раз. Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 г., всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр.
Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
1/10
Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
2/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
3/10
Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
4/10
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
5/10
Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
6/10
Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
7/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
8/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
9/10
Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств.
Отмечается, что восемь из десяти стран квалифицированы Международным валютным фондом как офшорные зоны. Однако большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности, рассказал агентству Кристиан Келин, президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.
«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран», — сказал Келин. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.
Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику $23,75 млн. Предоставление австрийского гражданства подпадает под закон о конфиденциальности, поэтому информация о нем не публикуется и не сообщается нигде.
Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить $2,375 млн. Для получения мальтийского паспорта нужно $1,065 млн.
Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде — $100 000. Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис.
Как перебраться на Кипр
М. Сергеев / Ведомости
Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове
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Flickr
Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство
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Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg
На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства
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FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото
За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес
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Simon Dawson / Bloomberg
Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства
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Sean Gallup / Getty Images
В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ)
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Flickr
ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г.
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Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.
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Сергей Портер / Ведомости
Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию
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Simon Dawson / Bloomberg
Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП
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Pixabay
Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г.
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Petros Karadjias / AP
Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ
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Yiannis Kourtoglou / REUTERS
Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью
Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г.
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Simon Dawson / Bloomberg
По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100
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Neil Hall / REUTERS
Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», – говорится в сообщении.
Франция стала первой европейской страной, откликнувшейся на призыв Путина оказать гуманитарную помощь воюющей Сирии.
В субботу самолет Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию более 40 т гуманитарной помощи — медикаменты и медицинское оборудование, одежду, палатки, предметы первой необходимости. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в редакцию.
Гуманитарная помощь будет передана гражданскому населению Восточной Гуты и в больницы, управляемые Сирийским арабским Красным полумесяцем.
Президенты России и Франции на встрече в Санкт-Петербурге 24 мая договорились о совместном оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. Тогда Макрон принял решение направить Дамаску 50 млн евро, которые пойдут на гуманитарную деятельность на сирийской территории.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
1/9
Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
2/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
3/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
4/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
5/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
6/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
7/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
8/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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Из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево» возникли проблемы с отправкой багажа, сообщил «Аэрофлот». Проблемы коснулись как пассажиров, летевших из Москвы, так и следовавших через «Шереметьево» трансфером.
Когда именно наблюдались перебои в работе системы и какое количество пассажиров могли затронуть проблемы с багажом, не уточняется.
«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами», – говорится в сообщении «Аэрофлота». Пассажиров просят сохранять посадочный талон и отрывной талон багажной бирки, которые могут потребоваться для розыска багажа.
Аэропорт «Шереметьево» пока не прокомментировал ситуацию.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
1/11
Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Украинские власти выступают за введение санкций в отношении российских портов на Черном море из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр.
Омелян добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Крымского моста. «Мы видим, что уже шесть человек, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», — отметил министр.
Евросоюз 18 июня продлил на год санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за конфликта на Украине. Кроме того, ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединившую Крым и Краснодарский край.
Ограничительные меры сейчас действуют в отношении 155 россиян и 38 российских компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке.
Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин и миллиардер Аркадий Ротенберг (справа) открыли Крымский мост. ООО «Стройгазмонтаж» Ротенберга было генподрядчиком проекта. Стоимость моста – 227,9 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин проехал 19 км по мосту за рулем строительного «Камаза»
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
После визита Путина Ротенберг признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин после поездки на "Камазе" поздравил строителей с завершением стройки
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Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Порошенко. Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано 7 июля 2017 г. в Таллине.
Ратификация данного соглашения дает Нидерландам право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета. Документ устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.
Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.
Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing, Австралия разделяет эту позицию. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель пассажиров MH17.
Совместная следственная группа по расследованию крушения в Донбассе рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 г. представила результаты расследования. Основной вывод: ракетная установка, сбившая самолет с 298 людьми, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС России. На фото: сопло двигателя ракеты ЗРК «Бук» и часть обшивки
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Francois Lenoir / Reuters
Сопло ракеты «Бука», показанное на презентации в Гааге. Генпрокурор Нидерландов и координатор следствия Фред Вестербеке заявил, что следствие получило достаточно для суда доказательств того, что сбивший MH17 «Бук» прибыл в Донбасс из России
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Francois Lenoir / Reuters
В 2016 г. следствие объявило, что установило группу из 100 человек, которые могут быть причастны к перевозке «Бука» и уничтожению MH17. К настоящему времени их круг сужен до нескольких десятков, установлены роли большинства, сказал Вестербеке
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Francois Lenoir / Reuters
Следствие не намерено называть имена подозреваемых, чтобы «не раскрывать свои карты». На фото: заводская маркировка на обшивке ракеты
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Francois Lenoir / Reuters
Следствие признает, что пока не смогло достоверно установить идентичность показанных обломков ракете, запущенной по MH17. Следователи призвали связаться с ними людям, у которых есть сведения о принадлежности сопла и ракеты с показанной маркировкой
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Президент США Дональд Трамп во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным отклонился от плана, составленного американской администрацией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, советники президента рекомендовали ему в жесткой форме спросить у Путина о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 г. Предметом разговора должны были стать новые обвинения, предъявленные за несколько дней до саммита 12 российским разведчикам. Также Трамп должен был упомянуть об этом во время совместной пресс-конференции, но президент не сделал этого.
«Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», — сказал один из собеседников издания. Другой источник отметил, что Трамп сделал «ровно противоположное».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 россиянам до саммита с Путиным. Президент счел, что это даст ему преимущество на переговорах, отмечает агентство.
По данным Bloomberg, Трампу на прошлой неделе сообщили об обвинительном заключении и предложили выбрать, когда обнародовать эту информацию: до или после саммита США — Россия. Трамп выбрал первый вариант.
Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности, в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.
Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что Мосгорсуд отклонил его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Теперь Гудков намерен обратиться в Верховный суд России, а затем в Конституционный.
«Первую инстанцию по жалобе на нерегистрацию мэром проскочили. Со свистом. Сегодня в полдень Мосгорсуд отказал. Удивления нет, это бюрократическая ступенька на пути выше — в Верховный и, главное, Конституционный суды», — написал Гудков.
Шансов на то, что Верховный или Конституционный суды отменят решение Мосгорсуда, нет, считает экс-депутат. «Но каждое решение Конституционного