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SANA сообщило об ударе коалиции США по беженцам в Сирии

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Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно, отмечает агентство.

В момент удара гражданские лица пытались покинуть город Эс-Сус, спасаясь от бомбардировок коалиции и террористов запрещенной организации «Исламское государство», которые присутствуют в городе, рассказали собеседники агентства.

Пентагон пока не прокомментировал информацию. Ранее США признавали гибель мирных жителей в результате удара коалиции. По данным Вашингтона, с 2014 г. авиация США и их союзников нанесла более 29 500 ударов, которые унесли жизни более чем 900 мирных жителей.

Министерство иностранных дел России неоднократно указывало, что Соединенные Штаты и их союзники действуют на сирийской территории без согласия Дамаска, что является нарушением международных норм.

В мае британская организация Airwars, занимающаяся мониторингом ударов в Сирии, обвинила США в занижении потерь среди гражданского населения. По данным экспертов, с 2014 г. ударами коалиции в Сирии было убито не менее 9600 мирных жителей. Россия, начавшая кампанию в Сирии в 2015 г., несет ответственность за жизни 7000–11 000 гражданских, считает Airwars.

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Политика
Новости

Над авиабазой Хмеймим уничтожили два неизвестных беспилотника

Ведомости
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За выходные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения, сообщил журналистам представитель авиабазы. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.

Первый беспилотник был обнаружен средствами ПВО в субботу вечером на значительном удалении от российского военного объекта, рассказал представитель авиабазы. Дрону не удалось приблизиться к базе, он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами.

Второй беспилотник, приближавшийся к базе с северо-запада, был выявлен и уничтожен утром в воскресенье. «В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет», — подчеркнул представитель базы (цитата ТАСС).

Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали беспилотные летательные аппараты 24 апреля, 22 мая и 1 июля.

Также СМИ сообщали о попытке сирийских боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в марте этого года. По данным межарабского издания Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, дрон не успел сбросить бомбу.

Кроме того, в январе российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены, остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

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Политика
Новости

Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок»

Ведомости
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Израиль эвакуировал из Сирии членов организации «Белые каски» вместе с их семьями. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон. «По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации [»Белые каски»] и их семей», — написал Нахшон в Twitter.

Пресс-секретарь не уточнил, куда именно были вывезены активисты «Белых касок» и сколько человек было эвакуировано. Reuters со ссылкой на военных сообщил, что 800 членов организации и их родственников были перевезены в соседнюю Иорданию.

В субботу МИД Канады выпустил заявление, в котором выразил поддержку организации «Белые каски» и призвал мировое сообщество помочь ее активистам. Канада также заявила о готовности оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от военного конфликта в Сирии.

«Белые каски» — это мужественные добровольцы, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь своим собратьям-сирийцам, ставшим мишенью для бессмысленного насилия. Когда дети, женщины и мужчины в Сирии убегают, спасая свою жизнь, «Белые каски» бегут навстречу опасности, к развалинам, чтобы спасти невиновных и раненых. «Белые каски» стали свидетелями жестоких злодеяний, совершенных режимом Асада и его сторонниками», — говорится в заявлении.

«Белые каски» стали известны, благодаря видеозаписям с химическими атаками в Сирии. В апреле организация распространила видео, на котором якобы была запечатлена химическая атака в сирийской провинции Восточная Гута 7 апреля. Министерство обороны России и российский МИД неоднократно обвиняли «Белые каски» в создании постановочных видео.

Западные страны поддерживают организацию. В июне госдепартамент США сообщил о возобновлении финансирования «Белых касок», им выделят $6,6 млн.  

Газовая атака в Сирии

Стиль жизни
Новости

Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

Ведомости
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Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. На сайте футбольного клуба опубликовано их обращение к болельщикам.

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении.

Березуцкие подписали контракт с ЦСКА, когда им было по 19 лет, они играли в одном клубе на протяжении 16 лет в качестве защитников. «Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — отметили спортсмены.

После ухода Березуцких ЦСКА придется заново создавать оборонительную линию, считает бывший главный тренер команды Александр Тарханов. «[Сергей] Игнашевич и братья Березуцкие все эти годы создавали положительный фон в ЦСКА. Алексей и Василий — умелые бойцы, они держали командный настрой в клубе», — сказал Тарханов «РИА Новости».

Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что братья Березуцкие продолжат приносить пользу футболу. «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм», — сказал Мутко ТАСС.

Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за московский клуб 531 матч, в которых отличился 14 раз. Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 г., всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр.

Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Политика
Новости

Bloomberg составил список стран, дающих гражданство в обмен на инвестиции

Ведомости
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Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств.

Отмечается, что восемь из десяти стран квалифицированы Международным валютным фондом как офшорные зоны. Однако большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности, рассказал агентству Кристиан Келин, президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.

«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран», — сказал Келин. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.

Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику $23,75 млн. Предоставление австрийского гражданства подпадает под закон о конфиденциальности, поэтому информация о нем не публикуется и не сообщается нигде.

Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить $2,375 млн. Для получения мальтийского паспорта нужно $1,065 млн.

Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде — $100 000. Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис. 

Как перебраться на Кипр

Политика
Новости

Путин обсудил с Макроном доставку гуманитарной помощи в Сирию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», – говорится в сообщении.

Франция стала первой европейской страной, откликнувшейся на призыв Путина оказать гуманитарную помощь воюющей Сирии.

В субботу самолет Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию более 40 т гуманитарной помощи — медикаменты и медицинское оборудование, одежду, палатки, предметы первой необходимости. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в редакцию.

Гуманитарная помощь будет передана гражданскому населению Восточной Гуты и в больницы, управляемые Сирийским арабским Красным полумесяцем.

Президенты России и Франции на встрече в Санкт-Петербурге 24 мая договорились о совместном оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. Тогда Макрон принял решение направить Дамаску 50 млн евро, которые пойдут на гуманитарную деятельность на сирийской территории. 

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» сообщил о проблемах с отправкой багажа из «Шереметьево»

Ведомости
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Из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево» возникли проблемы с отправкой багажа, сообщил «Аэрофлот». Проблемы коснулись как пассажиров, летевших из Москвы, так и следовавших через «Шереметьево» трансфером.

Когда именно наблюдались перебои в работе системы и какое количество пассажиров могли затронуть проблемы с багажом, не уточняется.

«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами», – говорится в сообщении «Аэрофлота». Пассажиров просят сохранять посадочный талон и отрывной талон багажной бирки, которые могут потребоваться для розыска багажа.

Аэропорт «Шереметьево» пока не прокомментировал ситуацию.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

Украина обсуждает с Западом санкции против российских портов

Ведомости
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Украинские власти выступают за введение санкций в отношении российских портов на Черном море из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр.

Омелян добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Крымского моста. «Мы видим, что уже шесть человек, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», — отметил министр.

Евросоюз 18 июня продлил на год санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за конфликта на Украине. Кроме того, ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединившую Крым и Краснодарский край.

Ограничительные меры сейчас действуют в отношении 155 россиян и 38 российских компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Политика
Новости

Порошенко расширил полномочия Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом Boeing

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Порошенко. Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано 7 июля 2017 г. в Таллине.

Ратификация данного соглашения дает Нидерландам право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета. Документ устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.

Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.

Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing, Австралия разделяет эту позицию. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель пассажиров MH17.  

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

Политика
Новости

WSJ: Трамп проигнорировал советы жестко спросить Путина о вмешательстве в выборы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным отклонился от плана, составленного американской администрацией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, советники президента рекомендовали ему в жесткой форме спросить у Путина о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 г. Предметом разговора должны были стать новые обвинения, предъявленные за несколько дней до саммита 12 российским разведчикам. Также Трамп должен был упомянуть об этом во время совместной пресс-конференции, но президент не сделал этого.

«Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», — сказал один из собеседников издания. Другой источник отметил, что Трамп сделал «ровно противоположное».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 россиянам до саммита с Путиным. Президент счел, что это даст ему преимущество на переговорах, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, Трампу на прошлой неделе сообщили об обвинительном заключении и предложили выбрать, когда обнародовать эту информацию: до или после саммита США — Россия. Трамп выбрал первый вариант.

Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности, в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Политика
Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что Мосгорсуд отклонил его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Теперь Гудков намерен обратиться в Верховный суд России, а затем в Конституционный.

«Первую инстанцию по жалобе на нерегистрацию мэром проскочили. Со свистом. Сегодня в полдень Мосгорсуд отказал. Удивления нет, это бюрократическая ступенька на пути выше — в Верховный и, главное, Конституционный суды», — написал Гудков.

Шансов на то, что Верховный или Конституционный суды отменят решение Мосгорсуда, нет, считает экс-депутат. «Но каждое решение Конституционного