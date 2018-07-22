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SANA сообщило об ударе коалиции США по беженцам в Сирии

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно, отмечает агентство.

В момент удара гражданские лица пытались покинуть город Эс-Сус, спасаясь от бомбардировок коалиции и террористов запрещенной организации «Исламское государство», которые присутствуют в городе, рассказали собеседники агентства.

Пентагон пока не прокомментировал информацию. Ранее США признавали гибель мирных жителей в результате удара коалиции. По данным Вашингтона, с 2014 г. авиация США и их союзников нанесла более 29 500 ударов, которые унесли жизни более чем 900 мирных жителей.

Министерство иностранных дел России неоднократно указывало, что Соединенные Штаты и их союзники действуют на сирийской территории без согласия Дамаска, что является нарушением международных норм.

В мае британская организация Airwars, занимающаяся мониторингом ударов в Сирии, обвинила США в занижении потерь среди гражданского населения. По данным экспертов, с 2014 г. ударами коалиции в Сирии было убито не менее 9600 мирных жителей. Россия, начавшая кампанию в Сирии в 2015 г., несет ответственность за жизни 7000–11 000 гражданских, считает Airwars.

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