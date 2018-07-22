В Москве задержали активистов за пикет против пенсионной реформы

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В Москве на площади Революции задержали двух активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова, которые стояли в одиночных пикетах с плакатами против пенсионной реформы и повышения НДС, сообщает «ОВД-инфо». Задержанных доставили в отдел полиции «Китай-город».
На видео, которое опубликовал в Facebook Николай Игроков, видно, что активисты держали плакат с надписью «Нет повышению пенсионного возраста и НДС». К Полюдовой и Котову подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними.
Как отмечает «ОВД-инфо», Полюдова 20 октября прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, где она отбывала срок за публикации «В контакте». Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.
Котов — пензенский активист, которого обвинили в публичных призывах к свержению власти. В июне его арестовали на 15 суток после одиночного пикета: он стоял с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ FIFA — бойкот».
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.
Президент Владимир Путин в пятницу впервые прокомментировал законопроект о пенсионной реформе. Он назвал этот вопрос чувствительным и заявил, что ему не нравится предложенный вариант реформы, но нужно думать о перспективе.
Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
Госдума 19 июля рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин (справа) у здания Госдумы
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Максим Стулов / Ведомости
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов напротив здания Госдумы
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Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИДе.
Издание отмечает, что на эти даты запланирован визит президента Эквадора Ленина Морено, который намерен обсудить с британскими властями выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. В январе власти Эквадора предоставили ему статус натурализованного гражданина. Ассанж не может покинуть территорию посольства, поскольку сразу будет задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 г. Выдачи Ассанжа также добиваются США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение секретных данных госдепартамента.
Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн.
В марте эквадорское посольство лишило Ассанжа доступа в интернет и права принимать посетителей. Это было сделано после поста в социальных сетях о деле Скрипалей, сообщали СМИ. Поведение Ассанжа «ставит под угрозу хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», заявили эквадорские власти.
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Задержанная в США россиянка Мария Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, у которого есть бизнес-интересы в США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.
По словам собеседников издания, Бутина рассказала разведывательному комитету сената, что Николаев финансировал группу в поддержку легализации оружия, которую она возглавляла. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что бизнесмен поддерживал контакт с Бутиной в период с 2012 по 2014 г., но отвечать на вопрос о материальной поддержке не стал.
Состояние Николаева, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд, он занимает 1999-е место в списке миллиардеров. Бизнесмен и его партнеры Никита Мишин и Андрей Филатов владеют 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. Кроме того, Николаев является одним из соучредителей московской школы управления «Сколково». В США он входит в совет директоров компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
Связи Николаева с российскими властями «нельзя охарактеризовать как глубокие», отметил его представитель. С Трампом Николаев никогда не встречался, добавил он. Однако, по словам двух источников издания, бизнесмена видели в Trump International Hotel в Вашингтоне во время инаугурации президента США.
Другой собеседник рассказал журналистам, что сын Николаева Андрей, который учится в США, участвовал в кампании в поддержку Трампа в 2016 г. «Как и многие другие молодые люди, обучающиеся в США, Андрей вызвался раздавать листовки ради опыта», — прокомментировал пресс-секретарь эту информацию.
О задержании Бутиной стало известно в понедельник, 16 июля. Она обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы, она вину не признает.
По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщили Reuters и The Washington Post.
Федеральный окружный суд Вашингтона в среду принял решение оставить россиянку под арестом до начала судебного разбирательства, посчитав, что она может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог.
Следствие полагает, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой. Кроме того, в ее электронной почте сохранились контакты с неким бизнесменом, который фигурирует в материалах дела как «спонсор». Его имя не называлось, отмечалось только, что это «известный российский бизнесмен с глубокими связями с администрацией президента России».
Кто шпионил в пользу России
Bildarchiv Austria
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
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ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
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ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
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Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
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AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
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Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
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Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
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Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
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MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
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М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин допустил создание сети автозаправок компании в Германии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, планирует ли «Роснефть» в будущем поставлять нефтепродукты немецким потребителям напрямую.
«Мы, в принципе, это делаем [поставляем продукцию в Германию напрямую] через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение соответствующее. Это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — сказал Сечин.
Ранее «дочка» «Роснефти» Rosneft Deutschland подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 г. «Роснефть» — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки.
В интервью Сечин сообщил, что «Роснефть» на данный момент завершила основные приобретения активов в России и теперь намерена сосредоточиться «на получении органического роста». В 2016 г. компания приобрела контрольный пакет «Башнефти», а в 2013 г. — 100% акций ТНК-ВР. В ближайшее время не ожидается и изменений в структуре акционеров компании, полагает Сечин.
Глава «Роснефти» также сделал прогноз относительно стоимости нефти в конце 2018 г. По его мнению, цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, при этом в бюджет «Роснефти» заложена цена в $63. Цена нефти марки Brent с января по май выросла почти на 20%.
Какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
12/14
Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Суд в Москве арестовал по делу о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева. Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
«В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым, которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — рассказал правозащитник.
По словам Еникеева, о том, что арестованный ученый имеет отношение к делу о госизмене, ему «прямо никто не сказал, дело засекречено».
В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила об обысках в ЦНИИмаше в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следственные мероприятия, по данным издания, проводили сотрудники ФСБ.
По данным «Коммерсанта», поводом для обысков стало уголовное дело по статье о государственной измене. Как рассказали газете источники, ФСБ установила, что западные спецслужбы получили результаты секретных наработок российской промышленности, утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша.
В субботу Пайсон подал заявление об увольнении, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. По его словам, Пайсон покинет пост в начале августа. О дальнейшей судьбе центра — будет он расформирован или нет — Устименко не знает.
Политика
Новости
Над авиабазой Хмеймим уничтожили два неизвестных беспилотника
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За выходные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения, сообщил журналистам представитель авиабазы. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.
Первый беспилотник был обнаружен средствами ПВО в субботу вечером на значительном удалении от российского военного объекта, рассказал представитель авиабазы. Дрону не удалось приблизиться к базе, он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами.
Второй беспилотник, приближавшийся к базе с северо-запада, был выявлен и уничтожен утром в воскресенье. «В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет», — подчеркнул представитель базы (цитата ТАСС).
Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали беспилотные летательные аппараты 24 апреля, 22 мая и 1 июля.
Также СМИ сообщали о попытке сирийских боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в марте этого года. По данным межарабского издания Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, дрон не успел сбросить бомбу.
Кроме того, в январе российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены, остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.
Что интересного показали на Параде Победы
Евгений Разумный / Ведомости
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве. На фото автомотовездеходы (квадроциклы) производства компании «Русская механика» из Рыбинска
1/23
Евгений Разумный / Ведомости
Гусеничный снегоход «Беркут», собираемый из гражданских агрегатов нижегородской компанией «Транспорт»
2/23
Евгений Разумный / Ведомости
Впервые на своих бронеавтомобилях «Тайфун» в параде приняла участие военная полиция, это сделано в ознаменование ее заслуг в Сирии
3/23
Евгений Разумный / Ведомости
Впервые на платформах провезли беспилотные летательные аппараты «Катран» вертолетного типа
4/23
Евгений Разумный / Ведомости
Беспилотники «Корсар» самолетного типа
5/23
Сергей Бобылев / ТАСС
Пикапы «УАЗ-Патриот» с пулеметной установкой в кузове
6/23
Евгений Разумный / Ведомости
Новейшие танки «Армата»
7/23
Сергей Бобылев / ТАСС
Беспилотный боевой модуль разведки и огневой поддержки «Уран-9»
8/23
Сергей Бобылев / ТАСС
Беспилотный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»
9/23
Евгений Разумный / Ведомости
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»
10/23
Евгений Разумный / Ведомости
Бронеавтомобиль «Патруль» Росгвардии
11/23
Евгений Разумный / Ведомости
Арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» на базе вездеходов ДТ-30
12/23
Евгений Разумный / Ведомости
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе «Курганец-25»
13/23
Евгений Разумный / Ведомости
Перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
14/23
Евгений Разумный / Ведомости
Истребитель пятого поколения Су-57 в новой окраске
15/23
Евгений Разумный / Ведомости
Парадный расчет девушек-курсантов Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного и Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского
16/23
Евгений Разумный / Ведомости
Курсантки Военного университета Министерства обороны
17/23
Евгений Разумный / Ведомости
Всего к Параду Победы в Москве были привлечены 13 046 человек
18/23
Евгений Разумный / Ведомости
По площади проехало 159 единиц техники. На фото самоходные гаубицы «Коалиция-СВ»
19/23
Евгений Разумный / Ведомости
В параде приняли участие 75 самолетов и вертолетов. На фото «тактическое крыло» Липецкого авиацентра в составе самолетов Су-34, Су-35, Су-30СМ
20/23
Евгений Разумный / Ведомости
8 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Владимира Путина не закрывать Мавзолей Ленина «всякими фанерками» на время парада в День Победы 9 мая. На фото те самые «фанерки»
21/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно, отмечает агентство.
В момент удара гражданские лица пытались покинуть город Эс-Сус, спасаясь от бомбардировок коалиции и террористов запрещенной организации «Исламское государство», которые присутствуют в городе, рассказали собеседники агентства.
Пентагон пока не прокомментировал информацию. Ранее США признавали гибель мирных жителей в результате удара коалиции. По данным Вашингтона, с 2014 г. авиация США и их союзников нанесла более 29 500 ударов, которые унесли жизни более чем 900 мирных жителей.
Министерство иностранных дел России неоднократно указывало, что Соединенные Штаты и их союзники действуют на сирийской территории без согласия Дамаска, что является нарушением международных норм.
В мае британская организация Airwars, занимающаяся мониторингом ударов в Сирии, обвинила США в занижении потерь среди гражданского населения. По данным экспертов, с 2014 г. ударами коалиции в Сирии было убито не менее 9600 мирных жителей. Россия, начавшая кампанию в Сирии в 2015 г., несет ответственность за жизни 7000–11 000 гражданских, считает Airwars.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
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Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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Израиль эвакуировал из Сирии членов организации «Белые каски» вместе с их семьями. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон. «По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации [»Белые каски»] и их семей», — написал Нахшон в Twitter.
Пресс-секретарь не уточнил, куда именно были вывезены активисты «Белых касок» и сколько человек было эвакуировано. Reuters со ссылкой на военных сообщил, что 800 членов организации и их родственников были перевезены в соседнюю Иорданию.
В субботу МИД Канады выпустил заявление, в котором выразил поддержку организации «Белые каски» и призвал мировое сообщество помочь ее активистам. Канада также заявила о готовности оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от военного конфликта в Сирии.
«Белые каски» — это мужественные добровольцы, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь своим собратьям-сирийцам, ставшим мишенью для бессмысленного насилия. Когда дети, женщины и мужчины в Сирии убегают, спасая свою жизнь, «Белые каски» бегут навстречу опасности, к развалинам, чтобы спасти невиновных и раненых. «Белые каски» стали свидетелями жестоких злодеяний, совершенных режимом Асада и его сторонниками», — говорится в заявлении.
«Белые каски» стали известны, благодаря видеозаписям с химическими атаками в Сирии. В апреле организация распространила видео, на котором якобы была запечатлена химическая атака в сирийской провинции Восточная Гута 7 апреля. Министерство обороны России и российский МИД неоднократно обвиняли «Белые каски» в создании постановочных видео.
Западные страны поддерживают организацию. В июне госдепартамент США сообщил о возобновлении финансирования «Белых касок», им выделят $6,6 млн.
По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, подконтрольной оппозиции, в химической атаке 4 апреля 2017 г. погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек. На сайте Сирийско-американского медицинского общества говорится о 500 пострадавших. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин
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Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Через несколько часов нападению подвергся госпиталь, в который были доставлены пострадавшие, пишет The Guardian. Характер удара не уточняется, но сообщается, что при взрыве погибли не менее 11 детей. Сирийские власти «категорически отвергают» свою причастность
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Zuma / TASS
Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Министерство сообщило, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака
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Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Разрушенный гараж госпиталя в городе Хан-Шейхун
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SEDAT SUNA / EPA / VOSTOCK Photo
Вечером 4 апреля в Стамбуле напротив российского посольства прошел митинг. Протестующие призывали к прекращению массовых убийств в Сирии и выводу российских военных из страны. «Imperialist Russia Get out of Syria», – гласили надписи на транспарантах
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Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. На сайте футбольного клуба опубликовано их обращение к болельщикам.
«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении.
Березуцкие подписали контракт с ЦСКА, когда им было по 19 лет, они играли в одном клубе на протяжении 16 лет в качестве защитников. «Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — отметили спортсмены.
После ухода Березуцких ЦСКА придется заново создавать оборонительную линию, считает бывший главный тренер команды Александр Тарханов. «[Сергей] Игнашевич и братья Березуцкие все эти годы создавали положительный фон в ЦСКА. Алексей и Василий — умелые бойцы, они держали командный настрой в клубе», — сказал Тарханов «РИА Новости».
Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что братья Березуцкие продолжат приносить пользу футболу. «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм», — сказал Мутко ТАСС.
Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за московский клуб 531 матч, в которых отличился 14 раз. Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 г., всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр.
Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
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Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
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Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
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Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
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Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
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Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
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Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
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Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
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Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств.
Отмечается, что восемь из десяти стран квалифицированы Международным валютным фондом как офшорные зоны. Однако большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности, рассказал агентству Кристиан Келин, президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.
«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран», — сказал Келин. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.
Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику $23,75 млн. Предоставление австрийского гражданства подпадает под закон о конфиденциальности, поэтому информация о нем не публикуется и не сообщается нигде.
Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить $2,375 млн. Для получения мальтийского паспорта нужно $1,065 млн.
Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде — $100 000. Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис.
Как перебраться на Кипр
М. Сергеев / Ведомости
Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове
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Flickr
Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство
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Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg
На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства
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FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото
За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес
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Simon Dawson / Bloomberg
Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства
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Sean Gallup / Getty Images
В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ)
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Flickr
ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г.
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Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.
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Сергей Портер / Ведомости
Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию
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Simon Dawson / Bloomberg
Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП
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Pixabay
Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г.
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Petros Karadjias / AP
Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ
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Yiannis Kourtoglou / REUTERS
Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью
Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г.
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Simon Dawson / Bloomberg
По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100
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Neil Hall / REUTERS
Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», – говорится в сообщении.
Франция стала первой европейской страной, откликнувшейся на призыв Путина оказать гуманитарную помощь воюющей Сирии.
В субботу самолет Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию более 40 т гуманитарной помощи — медикаменты и медицинское оборудование, одежду, палатки, предметы первой необходимости. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в редакцию.
Гуманитарная помощь будет передана гражданскому населению Восточной Гуты и в больницы, управляемые Сирийским арабским Красным полумесяцем.
Президенты России и Франции на встрече в Санкт-Петербурге 24 мая договорились о совместном оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. Тогда Макрон принял решение направить Дамаску 50 млн евро, которые пойдут на гуманитарную деятельность на сирийской территории.