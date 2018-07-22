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В Москве задержали активистов за пикет против пенсионной реформы

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В Москве на площади Революции задержали двух активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова, которые стояли в одиночных пикетах с плакатами против пенсионной реформы и повышения НДС, сообщает «ОВД-инфо». Задержанных доставили в отдел полиции «Китай-город».

На видео, которое опубликовал в Facebook Николай Игроков, видно, что активисты держали плакат с надписью «Нет повышению пенсионного возраста и НДС». К Полюдовой и Котову подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними.

Как отмечает «ОВД-инфо», Полюдова 20 октября прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, где она отбывала срок за публикации «В контакте». Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

Котов — пензенский активист, которого обвинили в публичных призывах к свержению власти. В июне его арестовали на 15 суток после одиночного пикета: он стоял с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ FIFA — бойкот».

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.

Президент Владимир Путин в пятницу впервые прокомментировал законопроект о пенсионной реформе. Он назвал этот вопрос чувствительным и заявил, что ему не нравится предложенный вариант реформы, но нужно думать о перспективе. 

Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста

Политика
Новости

СМИ сообщили о скорой выдаче Эквадором Ассанжа

Ведомости
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Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИДе.

Издание отмечает, что на эти даты запланирован визит президента Эквадора Ленина Морено, который намерен обсудить с британскими властями выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. В январе власти Эквадора предоставили ему статус натурализованного гражданина. Ассанж не может покинуть территорию посольства, поскольку сразу будет задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 г. Выдачи Ассанжа также добиваются США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн.

В марте эквадорское посольство лишило Ассанжа доступа в интернет и права принимать посетителей. Это было сделано после поста в социальных сетях о деле Скрипалей, сообщали СМИ. Поведение Ассанжа «ставит под угрозу хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», заявили эквадорские власти. 

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Политика
Новости

The Washington Post узнала имя поддерживавшего Бутину российского бизнесмена

Ведомости
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Задержанная в США россиянка Мария Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, у которого есть бизнес-интересы в США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

По словам собеседников издания, Бутина рассказала разведывательному комитету сената, что Николаев финансировал группу в поддержку легализации оружия, которую она возглавляла. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что бизнесмен поддерживал контакт с Бутиной в период с 2012 по 2014 г., но отвечать на вопрос о материальной поддержке не стал.

Состояние Николаева, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд, он занимает 1999-е место в списке миллиардеров. Бизнесмен и его партнеры Никита Мишин и Андрей Филатов владеют 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. Кроме того, Николаев является одним из соучредителей московской школы управления «Сколково». В США он входит в совет директоров компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Связи Николаева с российскими властями «нельзя охарактеризовать как глубокие», отметил его представитель. С Трампом Николаев никогда не встречался, добавил он. Однако, по словам двух источников издания, бизнесмена видели в Trump International Hotel в Вашингтоне во время инаугурации президента США.

Другой собеседник рассказал журналистам, что сын Николаева Андрей, который учится в США, участвовал в кампании в поддержку Трампа в 2016 г. «Как и многие другие молодые люди, обучающиеся в США, Андрей вызвался раздавать листовки ради опыта», — прокомментировал пресс-секретарь эту информацию.

О задержании Бутиной стало известно в понедельник, 16 июля. Она обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы, она вину не признает.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщили Reuters и The Washington Post.

Федеральный окружный суд Вашингтона в среду принял решение оставить россиянку под арестом до начала судебного разбирательства, посчитав, что она может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог.

Следствие полагает, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой. Кроме того, в ее электронной почте сохранились контакты с неким бизнесменом, который фигурирует в материалах дела как «спонсор». Его имя не называлось, отмечалось только, что это «известный российский бизнесмен с глубокими связями с администрацией президента России».

Кто шпионил в пользу России

Бизнес
Новости

Сечин допустил создание сети АЗС «Роснефти» в Германии

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин допустил создание сети автозаправок компании в Германии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, планирует ли «Роснефть» в будущем поставлять нефтепродукты немецким потребителям напрямую.

«Мы, в принципе, это делаем [поставляем продукцию в Германию напрямую] через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение соответствующее. Это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — сказал Сечин.

Ранее «дочка» «Роснефти» Rosneft Deutschland подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 г. «Роснефть» — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки.

В интервью Сечин сообщил, что «Роснефть» на данный момент завершила основные приобретения активов в России и теперь намерена сосредоточиться «на получении органического роста». В 2016 г. компания приобрела контрольный пакет «Башнефти», а в 2013 г. — 100% акций ТНК-ВР. В ближайшее время не ожидается и изменений в структуре акционеров компании, полагает Сечин.

Глава «Роснефти» также сделал прогноз относительно стоимости нефти в конце 2018 г. По его мнению, цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, при этом в бюджет «Роснефти» заложена цена в $63. Цена нефти марки Brent с января по май выросла почти на 20%. 

Какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Правозащитник сообщил об аресте ученого из ЦНИИмаша по делу о госизмене

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Суд в Москве арестовал по делу о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева. Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

«В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым, которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — рассказал правозащитник.

По словам Еникеева, о том, что арестованный ученый имеет отношение к делу о госизмене, ему «прямо никто не сказал, дело засекречено».

В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила об обысках в ЦНИИмаше в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следственные мероприятия, по данным издания, проводили сотрудники ФСБ.

По данным «Коммерсанта», поводом для обысков стало уголовное дело по статье о государственной измене. Как рассказали газете источники, ФСБ установила, что западные спецслужбы получили результаты секретных наработок российской промышленности, утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша.

В субботу Пайсон подал заявление об увольнении, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. По его словам, Пайсон покинет пост в начале августа. О дальнейшей судьбе центра — будет он расформирован или нет — Устименко не знает.

Политика
Новости

Над авиабазой Хмеймим уничтожили два неизвестных беспилотника

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За выходные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения, сообщил журналистам представитель авиабазы. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.

Первый беспилотник был обнаружен средствами ПВО в субботу вечером на значительном удалении от российского военного объекта, рассказал представитель авиабазы. Дрону не удалось приблизиться к базе, он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами.

Второй беспилотник, приближавшийся к базе с северо-запада, был выявлен и уничтожен утром в воскресенье. «В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет», — подчеркнул представитель базы (цитата ТАСС).

Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали беспилотные летательные аппараты 24 апреля, 22 мая и 1 июля.

Также СМИ сообщали о попытке сирийских боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в марте этого года. По данным межарабского издания Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, дрон не успел сбросить бомбу.

Кроме того, в январе российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены, остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Что интересного показали на Параде Победы

Политика
Новости

SANA сообщило об ударе коалиции США по беженцам в Сирии

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Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно, отмечает агентство.

В момент удара гражданские лица пытались покинуть город Эс-Сус, спасаясь от бомбардировок коалиции и террористов запрещенной организации «Исламское государство», которые присутствуют в городе, рассказали собеседники агентства.

Пентагон пока не прокомментировал информацию. Ранее США признавали гибель мирных жителей в результате удара коалиции. По данным Вашингтона, с 2014 г. авиация США и их союзников нанесла более 29 500 ударов, которые унесли жизни более чем 900 мирных жителей.

Министерство иностранных дел России неоднократно указывало, что Соединенные Штаты и их союзники действуют на сирийской территории без согласия Дамаска, что является нарушением международных норм.

В мае британская организация Airwars, занимающаяся мониторингом ударов в Сирии, обвинила США в занижении потерь среди гражданского населения. По данным экспертов, с 2014 г. ударами коалиции в Сирии было убито не менее 9600 мирных жителей. Россия, начавшая кампанию в Сирии в 2015 г., несет ответственность за жизни 7000–11 000 гражданских, считает Airwars.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок»

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Израиль эвакуировал из Сирии членов организации «Белые каски» вместе с их семьями. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон. «По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации [»Белые каски»] и их семей», — написал Нахшон в Twitter.

Пресс-секретарь не уточнил, куда именно были вывезены активисты «Белых касок» и сколько человек было эвакуировано. Reuters со ссылкой на военных сообщил, что 800 членов организации и их родственников были перевезены в соседнюю Иорданию.

В субботу МИД Канады выпустил заявление, в котором выразил поддержку организации «Белые каски» и призвал мировое сообщество помочь ее активистам. Канада также заявила о готовности оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от военного конфликта в Сирии.

«Белые каски» — это мужественные добровольцы, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь своим собратьям-сирийцам, ставшим мишенью для бессмысленного насилия. Когда дети, женщины и мужчины в Сирии убегают, спасая свою жизнь, «Белые каски» бегут навстречу опасности, к развалинам, чтобы спасти невиновных и раненых. «Белые каски» стали свидетелями жестоких злодеяний, совершенных режимом Асада и его сторонниками», — говорится в заявлении.

«Белые каски» стали известны, благодаря видеозаписям с химическими атаками в Сирии. В апреле организация распространила видео, на котором якобы была запечатлена химическая атака в сирийской провинции Восточная Гута 7 апреля. Министерство обороны России и российский МИД неоднократно обвиняли «Белые каски» в создании постановочных видео.

Западные страны поддерживают организацию. В июне госдепартамент США сообщил о возобновлении финансирования «Белых касок», им выделят $6,6 млн.  

Газовая атака в Сирии

Стиль жизни
Новости

Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

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Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. На сайте футбольного клуба опубликовано их обращение к болельщикам.

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении.

Березуцкие подписали контракт с ЦСКА, когда им было по 19 лет, они играли в одном клубе на протяжении 16 лет в качестве защитников. «Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — отметили спортсмены.

После ухода Березуцких ЦСКА придется заново создавать оборонительную линию, считает бывший главный тренер команды Александр Тарханов. «[Сергей] Игнашевич и братья Березуцкие все эти годы создавали положительный фон в ЦСКА. Алексей и Василий — умелые бойцы, они держали командный настрой в клубе», — сказал Тарханов «РИА Новости».

Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что братья Березуцкие продолжат приносить пользу футболу. «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм», — сказал Мутко ТАСС.

Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за московский клуб 531 матч, в которых отличился 14 раз. Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 г., всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр.

Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Политика
Новости

Bloomberg составил список стран, дающих гражданство в обмен на инвестиции

Ведомости
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Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств.

Отмечается, что восемь из десяти стран квалифицированы Международным валютным фондом как офшорные зоны. Однако большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности, рассказал агентству Кристиан Келин, президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.

«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран», — сказал Келин. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.

Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику $23,75 млн. Предоставление австрийского гражданства подпадает под закон о конфиденциальности, поэтому информация о нем не публикуется и не сообщается нигде.

Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить $2,375 млн. Для получения мальтийского паспорта нужно $1,065 млн.

Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде — $100 000. Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис. 

Как перебраться на Кипр

Политика
Новости

Путин обсудил с Макроном доставку гуманитарной помощи в Сирию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», – говорится в сообщении.

Франция стала первой европейской страной, откликнувшейся на призыв Путина оказать гуманитарную помощь воюющей Сирии.

В субботу самолет Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию более 40 т гуманитарной помощи — медикаменты и медицинское оборудование, одежду, палатки, предметы первой необходимости. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в редакцию.

Гуманитарная помощь будет передана гражданскому населению Восточной Гуты и в больницы, управляемые Сирийским арабским Красным полумесяцем.

Президенты России и Франции на встрече в Санкт-Петербурге 24 мая договорились о совместном оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. Тогда Макрон принял решение направить Дамаску 50 млн евро, которые пойдут на гуманитарную деятельность на сирийской территории. 

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии