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Политика
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Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны по делу о пытках

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Шесть сотрудников управления ФСИН по Ярославской области были задержаны в понедельник, 23 июля, по уголовному делу об избиении заключенного в исправительной колонии № 1 в Ярославле, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Как отмечается в сообщении, личности всех участвовавших в избиении установлены, выполняются мероприятия по их задержанию. Сколько именно человек проходят в качестве подозреваемых, не уточняется. В воскресенье уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что по видео с пытками заключенного были идентифицированы 17 сотрудников колонии, они отстранены от работы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства колонии и должностных лиц управления ФСИН по Ярославской области, сообщило следственное управление. В колонии и УФСИН прошли обыски и выемки документов.

Видео жестокого избиения сотрудниками ярославской колонии осужденного Евгения Макарова опубликовала 20 июля «Новая газета». На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, заключенного избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, поливают водой, чтобы привести в чувство. По данным издания, запись была сделана еще 29 июня 2017 г.

После публикации ФСИН назначила служебную проверку. Следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). По версии следствия, сотрудники колонии нанесли «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» заключенного, при этом «действуя умышленно» и «явно превышая пределы своих должностных полномочий».

Финансы
Новости

В Центробанке сменится директор департамента финансовых технологий

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В Банке России сменится директор департамента финансовых технологий, говорится в сообщении регулятора. В нем уточняется, что Алиса Мельникова покинет этот пост с 24 июля.

В сообщении уточняется, что топ-менеджер ЦБ покидает должность в связи с решением «продолжить карьеру вне Банка России». Исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий регулятора назначен ее заместитель Иван Зимин.

Мельникова руководила департаментом с 3 июля 2017 г. На момент ее назначения подразделение называлось «департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов». До прихода в ЦБ она возглавляла компанию «Сбербанк-технологии».

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Недвижимость
Новости

Ипотечные кредиты дольщиков Urban Group могут быть рефинансированы

Ведомости
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Компания «Дом.рф» разрабатывает программу рефинансирования ипотечных кредитов дольщикам подмосковного застройщика Urban Group, заявил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник.

По словам Плутника, многие дольщики брали ипотечные кредиты по ставке 12% и выше. «Платежи могут быть снижены до сегодняшней рыночной ставки в 9,5%», – сказал Плутник, отметив, что ситуация у всех дольщиков разная и решение по каждому договору долевого участия будет приниматься отдельно.

В конце мая девелопер приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. В ходе консультаций при участии Минстроя, Фонда защиты прав дольщиков и правительства Московской области было решено, что жилые объекты будут достроены силами фонда, а достройка соцобъектов профинансируется из областного бюджета.

Экономика
Новости

Минздрав пообещал выпустить новые препараты для лечения рака

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Минздрав России готовит к выпуску новые препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным (текст их разговора приводит сайт Кремля).

Скворцова назвала будущие препараты «уникальными» и рассказала про персонифицированную онковакцину, аналогов которой нет в мире: у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, через шоковое состояние иммунный сбой человека выходит из болезни.

В этом году у Минздрава 25 проектов, при этом ведомство делает акцент на онкологию, сказала Скворцова. По ее словам, российские показатели смертности по онкологии «очень близки» к европейским. Однако Россия отстает по выявляемости, особенно на ранних стадиях. «Летальность у них ниже, у нас 22,5%, у них – 17%», – отметила министр. Она сказала, что цель – достичь европейских показателей к 2024 г.

«Надо прекратить врать». Федермессер – о манипуляции статистикой для исполнения указов Путина

Бизнес
Новости

«Дочка» ExxonMobil прокомментировала иск «Роснефти» к партнерам по «Сахалину-1»

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Компания «Эксон нефтегаз лимитед», ставшая соответчиком по иску «Роснефти» к участникам проекта «Сахалин-1» на 89,1 млрд руб., не согласна с требованиями российской компании и примет меры по защите прав консорциума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Компания «Эксон нефтегаз лимитед» в курсе обращения в суд с иском, не согласна с претензией и будет принимать меры к защите прав консорциума «Сахалин-1», – говорится в комментарии.

Ранее «Роснефть» потребовала взыскать с участников проекта «Сахалин-1» 89,1 млрд руб. В такую сумму компания оценила «неосновательное обогащение» и проценты «за пользование чужими денежными средствами», начисленные за период с 10.07.2015 по 31.05.2018.

Иск был подан к «Сахалинморнефтегаз-шельфу» на 9,4 млрд руб. и 845 млн руб., «РН-Астра» – на 6,95 млрд и 625 млн руб., «Эксон нефтегаз лимитед» – на 24,5 млрд и 2,2 млрд руб., Sakhalin Oil and Gas Development Co. (структура японской Sodeco) – на 24,5 млрд и 2,2 млрд руб. и индийской ONGC Videsh limited – на 16,34 млрд и 1,47 млрд руб.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать суть претензий. Судебное разбирательство назначено на 10 сентября.

Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м природного газа.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Завод Вексельберга получит контракт на турбины для мусоросжигательных заводов

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Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-инвест» и структура «Росатома» «Атомэнергомаш» подписали второй контракт на поставку оборудования для мусоросжигательных заводов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «РТ-инвеста». Поставщиком турбин для этих заводов может стать предприятие Виктора Вексельберга.

Пресс-служба компании уточнила в беседе с изданием, что на днях структура «РТ-инвеста» – АГК-2 – подписала новый контракт стоимостью 3,6 млрд руб. на оснащение предприятия в Казани. Всего «Атомэнергомаш» установит на мусоросжигательных заводах 14 котлов и другое оборудование. «Общая сумма двух контрактов составляет более 24 млрд руб.», – уточнил представитель пресс-службы.

«РТ-инвест» и «Атомэнергомаш» в течение месяца выберут субподрядчика для поставки турбин для мусоросжигательных заводов, сообщил изданию гендиректор «РТ-инвеста» Андрей Шипелов. Турбины входят в контракт, их общая стоимость составит несколько миллиардов рублей, отметил собеседник РБК. «РТ-инвест» рекомендовал выбрать Уральский турбинный завод (УТЗ), входящий в группу компаний «Ренова» Вексельберга.

Структура «Ростеха» занимается строительством четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, а также созданием предприятия по переработке золы с этих заводов. В 2021 г. будут введены в эксплуатацию предприятия в Воскресенском и Наро-Фоминском районах. В Ногинском и Солнечногорском районах заводы запустят в 2022 г. Компания также планирует построить еще один такой завод в Татарстане. В декабре с «Атомэнергомашем» был подписан первый договор стоимостью около 20 млрд руб. на поставку оборудования для подмосковных заводов.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Политика
Новости

СКР завел дело против прокуроров и судей Литвы из-за событий 1991 года‍

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы. Российские власти подозревают их в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что с 2006 г. должностные лица генпрокуратуры и суда Литвы преследовали 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых – россияне. По мнению литовской стороны, по их вине во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 г. погибли 14 человек, а более 700 получили ранения. Вильнюсский городской суд заочно арестовал россиян, они были объявлены в розыск.

Процессуальные решения по этому делу выносили должностные лица генпрокуратуры Литвы, напоминает СКР. «Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности")», – говорится в сообщении российского ведомства.

Российские следователи считают, что действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, поскольку указанные события в Вильнюсе происходили во время вхождения Литвы в состав СССР, а советские военные выполняли служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Преследование россиян власти Литвы осуществляют по кодексу, который был принят в 2011 г., спустя много лет после событий 1991 г., отметил также СКР. «Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено», – заключил СКР.

Недвижимость
Новости

Новостройки бизнес-класса в Москве стали преобладать над массовым жильем

Ведомости
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В июне 2018 г. в Москве на продажу было выставлено 15 200 новостроек бизнес-класса. В строящихся домах массового сегмента продавалось 14 800 квартир. Таким образом, впервые с 2014 г. предложение первичного жилья бизнес-класса в столице превысило аналогичный показатель в массовом сегменте, подсчитали эксперты компании «Метриум».

По количеству проектов в продаже бизнес-класс также опережает массовый сегмент. В июне в бизнес-классе девелоперы реализовывали 93 проекта, а в массовом сегменте – 76. Причем за первое полугодие в продажу поступило восемь жилых комплексов бизнес-класса, а в комфорт-классе – семь.

Но прежде всего преобладание жилья бизнес-класса связано с более высокими темпами продаж массового жилья и вымыванием его с рынка. Так, если число представленных в продаже квартир в бизнес-классе по итогам первого полугодия снизилось на 4,2% до 15 200, то в массовом сегменте показатель упал на 23% до 14 800 квартир.

Новостройки бизнес-класса преобладали на первичном рынке столичного жилья до 2014 г., напоминают в «Метриум».

Еще более заметен разрыв в предложении по общей площади представленных объектов в продаже. По данным «Метриум», в бизнес-классе суммарная площадь квартир составляет 1,15 млн кв. м, тогда как в массовом сегменте – 889 000 кв. м, т. е. на 29% меньше.

Бизнес
Новости

Семья экс-руководителя Российского авторского общества создаст блокчейн-проект

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Семья бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова может вернуться в сферу управления авторскими правами с проектом блокчейн-платформы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В конце 2017 г. Федотов был условно-досрочно освобожден от наказания по обвинению в мошенничестве. Теперь его мать, бывший бухгалтер организации Вера Федотова, стала гендиректором новой Евразийской организации интеллектуальной собственности (ЕВРОИС), пишет газета. Единственным учредителем организации стал Сергей Прохоров. ЕВРОИС зарегистрирована в конце мая.

ЕВРОИС – «коммерческая структура, созданная для содействия правообладателям стран – членов Евразийского экономического союза в реализации их прав на результаты интеллектуальной деятельности», пишет газета, ссылаясь на ее сайт. Издание отмечает, что 20 июля сайт был в открытом доступе, но сейчас доступ к нему закрыт для неавторизованных пользователей. Представитель сайта заявила газете, что ресурс пока в разработке, а сведения на нем не являются официальной информацией.

Цель организации – развитие блокчейн-платформы Orpheus Digital Platform для управления правами на интеллектуальную собственность и социальной сети Artvision. Компания планирует также давать консультации в области авторского и смежного права и развивать некоммерческие культурные проекты.

Федотов возглавлял РАО с 2004 г. В 2016 г. он был арестован по подозрению в мошенничестве, затем приговорен к полутора годам лишения свободы за особо крупное мошенничество, а в конце 2017 г. условно-досрочно освобожден. РАО возглавил соучредитель Первого музыкального издательства Максим Дмитриев. Действующее руководство общества также развивает блокчейн-платформу в области авторских прав на базе организации IPChain, которой руководит председатель совета директоров РАО Андрей Кричевский.

Выбор редактора
Политика
Новости

ФСБ раскрыла канал поставки оружия из Евросоюза в Россию

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией раскрыла и пресекла канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

В сообщении уточняется, что среди организаторов поставок – жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. ФСБ удалось задержать членов преступной группы. Их количество не сообщается.

Сотрудники спецслужб в результате операции изъяли 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, пехотный миномет, гранатомет, самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, а также более 4500 патронов различного калибра.

«Прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов», – указывается в сообщении.

Политика
Новости

Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа за неэффективность

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за неэффективную работу. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте кабинета министров.

Претензии премьер-министра вызвало исполнение проектов в области социально-экономического развития, а также в сфере топливно-энергетического комплекса региона. «Отметить неэффективную работу должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по исполнению поручений, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа», – указывается в сообщении.

Медведев поручил руководителям «Газпрома» и «Россетей» Алексею Миллеру и Павлу Ливинскому проанализировать работу местных властей, исполнявших поручения правительственной комиссии в сфере ТЭКа. Премьер-министр рекомендовал компаниям подготовить программу модернизации газораспределительных сетей и электрических сетей в СКФО.

На эти проекты пойдут средства, получаемые в счет погашения долгов за потребленные энергоресурсы, говорится в сообщении. Кроме того, «Газпром» и «Россети» смогут получить в собственность некоторые энергетические активы на Северном Кавказе в счет погашения задолженности. В сообщении не указывается, о каких активах идет речь.

В ходе заседания премьер-министр поручил Федеральной антимонопольной службе проверить тарифы в регионах Северного Кавказа и привести их «в соответствие с экономически обоснованными значениями».

Бизнес
Новости

Судоходные компании попросили Минтранс о льготах из-за роста цен на топливо

Ведомости
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Представители речного флота просят правительство предоставить им льготы из-за резкого роста цен на топливо. Это следует из письма президента Российской палаты судоходства (РПС) Алексея Клявина от 5 июля на имя руководителя Минтранса Евгения Дитриха, на которое ссылается «Коммерсантъ».

В письме речники просят о предоставлении двойного вычета на акциз на дизтопливо для своих судов, а также о понижении или обнулении НДС на перевозки водным транспортом. Кроме того, РПС просит о переносе сроков вступления в силу техрегламента Таможенного союза о запрете выпуска и использования судового топлива с массовой долей серы более 0,5%.

Свои требования в РПС обосновывают тем, что расходы на топливо в себестоимости речных перевозок составляют 30–50%, а за апрель – июль цены выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В союзе подсчитали, что дополнительные расходы за текущую навигацию могут составить до 10 млрд руб. При этом большинство банков отказывают компаниям в дополнительных кредитах.

В Минтрансе обращение уже рассматривается, сообщили изданию. В Минфин письмо пока не поступило.

Сейчас бункеровщикам предоставляется вычет в размере удвоенного акциза на судовое маловязкое топливо (СМТ). С 2020 г. требования к нему будут ужесточены, а судам придется перейти на дизтопливо.

Вычет по дизтопливу может привести к мошенничеству, опасаются собеседники в отрасли. «СМТ нельзя продать на заправке, а дизтопливо – можно», – отмечает один из них. Он полагает, что недобросовестные участники рынка могут пытаться завысить потребление, а, получив вычет, продавать часть дизтоплива на нефтебазы.

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