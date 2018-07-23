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Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны по делу о пытках

Шесть сотрудников управления ФСИН по Ярославской области были задержаны в понедельник, 23 июля, по уголовному делу об избиении заключенного в исправительной колонии № 1 в Ярославле, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Как отмечается в сообщении, личности всех участвовавших в избиении установлены, выполняются мероприятия по их задержанию. Сколько именно человек проходят в качестве подозреваемых, не уточняется. В воскресенье уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что по видео с пытками заключенного были идентифицированы 17 сотрудников колонии, они отстранены от работы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства колонии и должностных лиц управления ФСИН по Ярославской области, сообщило следственное управление. В колонии и УФСИН прошли обыски и выемки документов.

Видео жестокого избиения сотрудниками ярославской колонии осужденного Евгения Макарова опубликовала 20 июля «Новая газета». На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, заключенного избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, поливают водой, чтобы привести в чувство. По данным издания, запись была сделана еще 29 июня 2017 г.

После публикации ФСИН назначила служебную проверку. Следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). По версии следствия, сотрудники колонии нанесли «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» заключенного, при этом «действуя умышленно» и «явно превышая пределы своих должностных полномочий».