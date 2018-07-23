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«Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке

«Роскосмос» попросил Счетную палату вновь прийти с проверкой в госкорпорацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Мы планируем работать совместно. Проверка возможна в ближайшее время. Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты», – уточнил собеседник госкорпорации. Представитель Счетной палаты, в свою очередь, сообщил, что аудиторы получили запрос госкорпорации и рассматривают его.

Собеседник «Интерфакса» напомнил, что у аудиторов есть утвержденный план проверок, и включение дополнительных пунктов изучается отдельно, исходя из их целесообразности.

Ранее Счетная палата сообщила о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 млрд руб. О результатах проверки в конце июня рассказал председатель надзорного органа Алексей Кудрин. Он отмечал, что к деятельности «Роскосмоса» относятся более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 г. «В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела», – говорил Кудрин.

Кроме того, Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) по делу о госизмене. Позже директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в связи с ними в отставку.