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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом сообщил Руне Андерсен – руководитель рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА в IAAF.

«ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса», – сказал Андерсен (цитата ТАСС).

Заседание совета IAAF проходило в пятницу в Буэнос-Айресе. На нем обсуждался вопрос восстановления ВФЛА. В прошлый раз этот вопрос обсуждался в ноябре прошлого года.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 г.

В июне более чем 30 российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Всего в декабре IAAF получила более 182 заявок от российских спортсменов, из них одобрено 58, по 44 отказано.