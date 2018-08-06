МИД назвал задачи Сигала на посту спецпредставителя по связям с США
Американский актер Стивен Сигал в качестве спецпредставителя на общественных началах МИД России займется проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Об этом сообщает департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства. В обязанности Сигала войдет также сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки, следует из сообщения. Спецпредставитель будет также поддерживать контакты с американскими партнерами.
В сообщении российский МИД выразил признательность Сигалу за готовность использовать свой опыт и авторитет для продвижения российско-американских общественных и культурно-гуманитарных связей. Ведомство рассчитывает также на формирование с его участием «в целом более позитивной атмосферы в двусторонних делах».
О назначении Сигала специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей стало известно 4 августа. В сообщении указывалось, что должность не предполагает денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», – объяснял МИД России.