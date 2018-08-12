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Минобороны рассекретило личный приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Министерство обороны ко Дню Военно-воздушных сил России, который празднуется 12 августа, обнародовало ряд исторических документов, которые ранее были засекречены.

Среди рассекреченных документов наибольший интерес представляет личный приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Документ, адресованный командиру 81-й авиационной дивизии Михаилу Водопьянову, написан от руки и датирован 8 августа 1941 г. С начала войны Берлин был стратегической целью для советских летчиков, отмечается в сообщении Минобороны.

«Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней в зависимости от условий погоды произвести налет на Берлин», — говорится в приказе. В качестве запасной цели в документе называется город Кенисберг (сейчас Калининград).

Минобороны России Приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина

Также Минобороны опубликовало отчет, в котором описано, как 1 мая 1945 г. с 22 истребителей над Берлином были сброшены знамена Победы — символ полного господства советской авиации.

«И вот 1 мая с 12.00 с аэродрома поднимается 22 истребителя для того, чтобы сбросить над Берлином знамя Победы как символ того, что в небе Берлина безраздельно господствуют советские летчики», — следует из документа.

«Поднялись над Берлином и в момент выбрасывания знамен летчики по радио приветствовали маршалов Конева и Жукова, под предводительством которых водружено Знамя Победы над Берлином. Приветствовали наземные войска Красной армии. Приветствовали великого полководца — маршала Советского Союза товарища Сталина. Беспрерывное “ура” неслось с бортов самолетов в эфир», — говорится в отчете.

Минобороны также опубликовало фотоальбом с фотографиями советских самолетов, личные документы летчиков и газетные публикации времен войны.

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