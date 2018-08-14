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The Economist выбрал самый комфортный для жизни город

Исследовательское агентство Economist Intelligence Unit, входящее в состав группы The Economist, подготовило ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Список возглавила столица Австрии Вена.

Австрийский город сместил с первого места австралийский Мельбурн. Последний занимал верхнюю строчку рейтинга семь лет подряд. В этом году он занял второе место. На третьем месте оказался японский город Осака. Следом расположился канадский Калгари. Замыкает топ-5 самых комфортных городов для жизни Сидней.

Критерии, по которым рассчитывается индекс комфортности города, включают уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской инфраструктуры, образование и культурную среду. По каждой категории город может получить до 100 баллов. Баллы по каждому пункту суммируются, затем берется среднее значение с учетом веса каждого показателя.

Столица Австрии в этом году продемонстрировала почти идеальный результат – 99,1 балла, отмечается в исследовании. По всем показателям она набрала 100 очков, за исключением культуры и окружающей среды. Вена обошла ближайшего конкурента по уровню стабильности и безопасности. Наименее комфортным городом для жизни The Economist назвал столицу Сирии Дамаск.

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