В Лигурии на год ввели режим ЧС после обрушения моста
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении в регионе Лигурия режима чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста недалеко от портового города Генуи, передает информагентство ANSA. По его словам, из национального чрезвычайного фонда на ликвидацию последствий будет выделено 5 млн евро.
Конте рассказал, что о введении режима ЧС попросил губернатор региона Джованни Тоти. «Мы согласились на его просьбу объявить чрезвычайное положение в Лигурии на 12 месяцев из-за событий вчерашнего дня», - сказал премьер на пресс-конференции по итогам экстренного заседания кабинета министров. «Это неприемлемая трагедия, которая не должна была произойти в современном обществе. Правительство сделает все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», - передает слова Конте ВВС.
Участок автомобильного моста протяженностью 200 м обрушился на подъезде к портовому городу днем 14 августа. По последним официальным данным, погибли не менее 39 человек. В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться. Во время ЧП на мосту находились 35 автомобилей. Местные власти считают, что причиной обрушения мостового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.