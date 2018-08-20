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В Чечне произошло несколько нападений на полицейских

В разных районах Чечни произошло несколько нападений на полицейских. Пресс-служба МВД по республике сообщает, что двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни, ранив полицейских.

В сообщении уточняется, что нападавшие были убиты. Источник ТАСС в правоохранительных органах СКФО рассказал, что у одного из нападавших была при себе взрывчатка. «На требование сотрудников полиции остановиться [нападавшие] внезапно достали нож и нанесли ножевое ранение в области левого плеча (сотруднику полиции)», – рассказал он.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в Грозном произошло еще два нападения. В результате перестрелки предположительно на пересечении улиц Первомайской и Исаева погиб сотрудник правоохранительных органов. Близ гипермаркета «Лента» в Грозном, на пересечении улиц Ханкальской и Иоанисиани, Mercedes без номеров попытался также прорваться через КПП без досмотра. Последовал взрыв, а автомобиль наехал на сотрудника полиции, рассказал источник. Сотрудник полиции был доставлен в больницу.

К северу от Шали, в селе Мескер-Юрт, произошло еще одно нападение: неизвестный взорвал себя недалеко от сотрудников ДПС. «Раненых нет», – рассказал собеседник агентства. Сколько всего было нападавших, были ли они задержаны или убиты, агентства не сообщают.