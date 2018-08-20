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Кадыров назвал цель нападений на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал причину нескольких нападений на полицейских, происшедших в регионе в понедельник. По его мнению, нападавшие хотели омрачить праздничные мероприятия, связанные с Курбан-Байрамом, и вызвать большой общественный резонанс.

«Самая главная цель – создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», – написал Кадыров в Telegram-канале. По его словам, полицейские предотвратили попытки боевиков помешать жителям Чечни провести праздничные мероприятия. «Бандиты были нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу», – уточнил глава Чечни.

В городе Шали в результате нападения пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС, уточнил он. По мнению Кадырова, «мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы». Никакой поддержки у боевиков в регионе нет, отметил он. Для совершения нападений были привлечены подростки «с неокрепшей психикой», считает Кадыров. Сейчас ситуация в Грозном и в целом в Чечне, по его словам, абсолютно спокойная, стабильная. Полицейские работают в штатном режиме, добавил он. Руководству правоохранительных органов Кадыров поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В понедельник, 20 августа, сразу в нескольких районах Чечни произошли нападения на полицейских. В пресс-службе МВД по республике рассказали, что двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни. В Грозном во время перестрелки с нападавшими на пересечении улиц Первомайской и Исаева был ранен сотрудник правоохранительных органов. В этом же городе на пересечении улиц Ханкальской и Иоанисиани Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра. На месте ЧП произошел взрыв, автомобиль сбил сотрудника полиции. К северу от Шали произошло еще одно нападение: неизвестный взорвал себя недалеко от сотрудников ДПС.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что во время нападений всего пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. «Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил», – пояснил он. Все пострадавшие госпитализированы.