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Трамп отверг обвинения в организации платежей своим любовницам

Президент США Дональд Трамп отрицает, что являлся инициатором выплат бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал за молчание об их интимной связи. Об этом Трамп заявил в интервью Foxnews, отрывок можно посмотреть уже сейчас, а полностью оно выйдет позже. Отвечая на вопрос ведущей Эшли Эрхардт о том, знал ли Трамп об организации платежей, он заявил, что узнал о них «позже».

Накануне личный адвокат Трампа, работавший с ним более 10 лет, Майкл Коэн заявил под присягой о том, что осуществил выплаты по поручению Трампа в ходе его президентской кампании и из его предвыборного штаба. Трамп подчеркнул, что выплаты осуществлялись не из предвыборного фонда, а исходили от него самого. Ранее президент вообще отрицал то, что ему известно о платежах.

Коэн рассказал в суде, что заплатил двум женщинам за то, чтоюы они не рассказывали об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, Клиффорд получила $130 000, а Макдугал – $150 000.

Ранее Трамп опубликовал твит, посвященный Коэну. «Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы очень рекомендовал не нанимать Майкла Коэна», написал он.