Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона
Демонтаж КНДР основных объектов ракетного полигона Сохэ, где проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон, приостановлен. Об этом свидетельствуют данные американской исследовательской группы по КНДР 38 North, основанные на изучении снимков с коммерческих спутников.
О начале демонтажа объектов полигона сообщалось в июле. Снимки, сделанные 24 июля, свидетельствовали о сносе производственного здания и демонтаже стенда для испытания ракетных двигателей. Однако с 3-го августа на полигоне не велось никаких значимых работ. Остатки разобранных ранее сооружений уложены на земле и никуда не вывезены.
Демонтаж Сохэ называют важным шагом Пхеньяна к выполнению договоренностей об отказе КНДР от ядерного оружия. В мае был демонтирован полигон Пунгери. Планы о денуклеаризиации Корейского полуострова обсуждались на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и США – Дональда Трампа.