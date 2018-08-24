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Эрдоган пригласил Путина в рыбный ресторан вместо мясного

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Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает корреспондент «Ведомостей». «Ваш дорогой друг, президент Эрдоган, прислал вам приветствие и наилучшие пожелания и ждет в скорейшем времени вас с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан», – сказал во время встречи с Путиным в пятницу министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу. При этом договоренность между Эрдоганом и Путиным звучала иначе: во время встречи с Эрдоганом в июле в Йоханнесбурге Путин согласился посетить ресторан с блюдами из российского мяса – при условии, что Турция разрешит поставки мяса из России. Вскоре после того разговора вице-премьер Алексей Гордеев объявил о начале поставок российской говядины в Турцию. До этого российское мясо не поставлялось в Турцию на протяжении двух лет – турецкие власти ввели эмбарго в ответ на российское.

Путин на приглашение Эрдогана в присутствии прессы не ответил. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопросы «Ведомостей» о точности перевода слов Чавушоглу, а также о реакции Путина на приглашение не ответил.

Турецкая делегация, в которую кроме Чавушоглу вошли министр обороны Турции и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан, прибыла в Россию в пятницу. По словам Чавушоглу, каждый из членов турецкой делегации встретился со своим российским коллегой, обсудив «региональные вопросы, все вопросы сотрудничества и передав наши месседжи».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

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Бизнес
Новости

«Рособоронэкспорт» заявил о последовательном отказе от доллара

Ведомости
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Россия последовательно отказывается от расчета в долларах с зарубежными партнерами при поставках вооружения из-за санкционных рисков, рассказал журналистам руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют, – сказал Михеев (цитаты по "Интерфаксу"). – Санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства».

Михеев отметил, что, несмотря на санкции, «Рособоронэкспорт» на этой неделе на форуме «Армия-2018» провел успешные переговоры с делегациями из стран Европы.

Минпромторг старается обходить санкции США, переходя на расчеты в национальных валютах при поставках продукции двойного назначения на зарубежные рынки, говорил на этой неделе министр Денис Мантуров. Портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $45 млрд, указывал Мантуров, отмечая, что предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами. По словам министра, спрос на российское вооружение постоянно растет, география военно-технического сотрудничества расширяется и число партнеров уже включает более 100 государств.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов не исключал отказ от доллара при расчетах за поставки нефти и переход на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – заявлял Силуанов.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали об интересе производителя Baileys к созданию напитков с марихуаной

Ведомости
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Британский производитель спиртных напитков Diageo ведет переговоры как минимум с тремя производителями марихуаны. Об этом сообщает телеканал BNN Bloomberg (партнерский проект канадской Bell Media и Bloomberg) со ссылкой на людей, «близких к ситуации».

Diageo провел встречи с представителями компании в прошлом месяце, отмечает BNN Bloomberg. По данным телеканала, британская компания рассматривает возможные инвестиции или создание партнерства для приготовления напитков с марихуанной. На какой стадии сейчас переговоры – неизвестно. Один из собеседников сказал, что сделка может быть заключена уже скоро, другой уточнил, что это займет несколько месяцев.

Представитель Diageo отказался от комментариев, но уточнил, что компания «мониторит эту сферу пристально». Летом сенат Канады принял закон о легализации продажи и употребления марихуаны. Он вступит в силу осенью. По мере расширения доступа к марихуане ожидается дальнейшее давление на продажи алкоголя, приводит BNN Bloomberg слова аналитика Cowen and Company Вивьен Азер.

Diageo – крупнейший в мире производитель спиртных напитков. Компании принадлежат бренды Johnnie Walker, J&B, White Horse, Baileys, Captain Morgan, Guinness и др.

В 2016 г. Diageo впервые занялся безалкогольными напитками. Тогда компания инвестировала в британского производителя напитков из трав.

Названы самые трезвые регионы России

Технологии
Новости

Google ввел «самоуничтожающиеся» электронные письма для всех пользователей

Ведомости
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Функция отправки «самоуничтожающегося» электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google. Об обновлении сообщает Cnet со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь пользователи Gmail, включая тех, кто использует почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя. Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет. Настройки позволят пользователям запрещать пересылать отдельные письма другим людям, копировать или распечатывать содержащийся в них текст.

Кроме того, Gmail разрешил редактировать уже отправленные письма для мобильных устройств. Теперь пользователи смогут поправить опечатки или вовсе удалить уже отправленное письмо. Компания анонсировала новые функции в начале года. Письма, которые можно удалять у получателя, появились в новом Confidential Mode. На своей странице компания объясняет, как активировать обновление. Журналисты CNBC испытали, как оно работает.

В обновленной версии Gmail появилась также расширенная боковая панель, упрощающая пользователям навигацию и постановку задач в приложении. Эта функция позволяет быстро открыть боковую панель приложений Google, таких как «Задачи» и «Календарь», чтобы пользователи могли редактировать список дел или добавлять собрание в свое расписание, не покидая почтовый ящик, уточняется в блоге G Suite.

Финансы
Новости

ЦБ изменил правила оформления электронного ОСАГО

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Минюст России зарегистрировал указание Центробанка России об изменениях правил оформления электронного полиса ОСАГО. Копия документа размещена на официальном сайте регулятора. Изменения вступят в силу через 10 дней с момента их опубликования на сайте ЦБ.

Они позволят упростить процесс заключения электронного договора ОСАГО, «сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев», считают в ЦБ. Нововведения также будут препятствовать совершению злоупотреблений участниками страхового рынка.

Для повышения доступности электронных полисов ОСАГО ЦБ постановил, что ключ простой электронной подписи будет состоять теперь только из латинских букв и цифр. «Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы», - объяснили в ЦБ.

Документом также определены случаи, когда электронный полис может быть заключен через сайт Российского союза автостраховщиков, так называемую систему гарантирования. ЦБ обязал страховую компанию фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования данной системы, в том числе со стороны регулятора.

Для снижения риска мошенничества введены новые требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика. В частности, копии документов должны иметь графический формат (pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif), размер одного файла должен быть не более 2 Мб, копия должна содержать графическое изображение всех реквизитов оригинального документа, быть доступной к просмотру и копированию неограниченным количеством лиц.

Также ЦБ ввел правило, согласно которому электронный полис ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. Помимо этого, на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

В России с 1 января 2017 г. все страховые компании обязали продавать электронные полисы ОСАГО. Соответствующие поправки в закон об автогражданской ответственности Госдума одобрила летом 2016 г. До 1 января 2017 г. страховые компании предоставляли такую услугу добровольно. Чтобы заключить договор онлайн, нужно завести личный кабинет на сайте страховой компании, заполнить заявление и оплатить полис банковской картой. После этого страховщик направляет клиенту страховой полис по электронной почте и размещает в его личном кабинете на сайте.

Выбор редактора
Политика
Новости

Посольство предупредило посещающих Стоунхендж россиян об интересе спецслужб

Ведомости
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Российские туристы, посещая в Великобритании Стоунхендж и город Солсбери, рискуют привлечь внимание британских спецслужб, говорится в сообщении на странице посольства России в Twitter. «Им очень нужны «доказательства» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей», – объяснило диппредставительство.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова также рекомендовала россиянам быть осмотрительными при посещении района Солсбери и иметь при себе номера телефонов российских дипломатических представительств. Она напомнила, что поблизости находится военный объект – химическая лаборатория Портон-Даун.

Стоунхендж является одним из самых знаменитых археологических памятников в мире, внесенных в список Всемирного наследия. Он представляет собой древнее каменное сооружение (кромлех), состоящее из выстроенных по кругу больших менгиров.

Стоунхендж находится в 13 км к северу от Солсбери и в 3,2 км к западу от Эймсбери. В первом городе в начале марта произошло отравление бывшего двойного агента экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Во втором городе в конце июня снова воздействию «Новичка» подверглись двое британцев – Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес. Последняя в результате отравления скончалась. По данным британской полиции, пара взаимодействовала с контейнером, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество.

Британские власти обвинили в причастности к отравлению в Солсбери Россию. Москва отрицает свою вину и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Кремль прокомментировал слова Кадырова о правозащитниках

Ведомости
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках не могут распространяться на всех правозащитников. По словам Пескова, многие из них выполняют важную работу и пользуются заслуженным уважением.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не знает полного контекста слов. Фраза могла быть из него вырвана, отметил Песков.

«Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских», – заявил Песков.

Ранее Кадыров на своей странице «В контакте» рассказал о встрече с руководством МВД по Чечне. На ней обсуждали недавнее нападение на полицейских в Чечне, которое совершили подростки. «Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу. Отвечаю им и всем остальным, что никому и никогда не позволю посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека», – написал Кадыров.

В понедельник, 20 августа, в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. В городе Шали двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД, в Грозном во время перестрелки с нападавшими на пересечении улиц Первомайской и Исаева был ранен сотрудник правоохранительных органов, в этом же городе Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра, на месте ЧП произошел взрыв, автомобиль сбил сотрудника полиции, а также к северу от Шали произошло еще одно нападение: неизвестный взорвал себя недалеко от сотрудников ДПС. Боевики, напавшие на полицейских, были уничтожены. Кадыров заявил, что нападавшие хотели омрачить праздничные мероприятия, связанные с Курбан-Байрамом. Все участники нападений были несовершеннолетними.

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Бизнес
Новости

Белоусов и Силуанов доложат Путину о встрече с крупным бизнесом

Ведомости
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Помощник президента Андрей Белоусов сообщил, что вместе с первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым в пятницу намерен доложить Владимиру Путину об итогах встречи с крупным бизнесом.

В пятницу на встрече в РСПП власти обсудили с представителями металлургических и нефтехимических компаний увеличение инвестиций в перспективные проекты.

Белоусов является автором идеи об изъятии у бизнеса более 500 млрд руб. Он предлагал забрать дополнительные доходы, полученные 14 компаниями отраслей металлургии и химии в связи с изменением «внешней рыночной конъюнктуры» и ослаблением рубля, через повышение налоговой нагрузки для выравнивания их рентабельности с нефтяными и газовыми компаниями.

По итогам встречи с бизнесом Белоусов сказал журналистам, что изымать доходы власти не планируют. Вместо этого специальная рабочая группа выберет привлекательные для бизнеса социальные проекты, в которые предполагается инвестировать до 500 млрд руб. «500 млрд руб. – это верхняя граница, если на 200–300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», – пояснил он.

Белоусов заверил, что «ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет». Компании, которые участвовали в обсуждении, показали, что понимают важность своей социальной ответственности, заключил Белоусов. По его словам, компании должны подставить плечо, но не в ущерб себе. «Уклонисты», наверное, будут, но ими должны заниматься в бюро РСПП, добавил помощник президента.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Бизнес
Новости

Разработчик беспилотных автомобилей для Google создал «дочку» в Китае

Ведомости
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Разработчик беспилотных автомобилей для Google – компания Waymo – создала дочернюю компанию в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство со ссылкой на местный регулятор уточняет, что компания зарегистрировала свой филиал в Шанхае – Huimo Business Consulting – еще 22 мая.

Капитал компании, указанный в документах, составляет 3,5 млн юаней ($510 000). Huimo сосредоточится на разработке и тестировании деталей для автомобилей и консалтинговых услугах, уточняет агентство. Открытие филиала Waymo в Китае стало еще одной попыткой материнской компании разработчика беспилотных машин и владельца Google – Alphabet – вернуться во вторую по величине экономику мира, отмечает Bloomberg.

В качестве инвестора Huimo указана компания Waymo. Руководителем новой компании назначен главный юрисконсульт Waymo Кевин Возен.

Ранее Google подтвердила, что работает над созданием поисковой системы, предназначенной для Китая. Таким образом, компания стремится вернуться на рынок, который закрыт для нее почти десятилетие, отмечает Bloomberg. Об этом сообщали The New York Times и другие СМИ. По их данным, поисковик Dragonfly позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий законодательство этой страны. В черный список можно будет включить, например, запросы о правах человека, религии, демократии, протестах и другие.

Планы компании вызвали вопросы у ее сотрудников. Около 1000 сотрудников Google потребовали от технологического гиганта раскрыть информацию о проекте. Они объяснили свое желание стремлением понять этические последствия своей работы. В документе, направленном руководству Google, говорилось, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». Гендиректор Google Сундар Пичаи, обращаясь к подчиненным, заявлял, что компания пока далека от запуска продукта, сам его запуск также пока под вопросом.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Недвижимость
Новости

Москомстройинвест с июля разрешил застройщикам продажу почти 2 млн «квадратов» жилья

Ведомости
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С 1 июля, после вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, столичные власти выдали разрешений на строительство около 1,8 млн кв. м жилья, рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

«С 1 июля мы выдали 57 заключений о соответствии (ЗОС) новым требованиям. По этим заключениям будет продаваться 1,8 млн кв. м жилья», - сказал чиновник.

Больше всего ЗОС получила ГК ПИК - 17 разрешений. Всего в мэрию поступало 85 заявок, из которых 28 заявок получили отказ.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в Москве в июне застройщики получили 132 разрешения. Всего по выданным за половину текущего разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. – около 4 млн кв. м.

Заключение о соответствии дает право застройщику начать продажи жилья в проекте по договорам долевого участия.

Напомним, что с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

Недвижимость
Новости

Москва будет по-новому контролировать застройщиков

Ведомости
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Столичные власти разрабатывают новую систему контроля над деятельностью застройщиков. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

Пока договоренности о введении новой добровольной системы контроля обсуждались только с девелоперами – членами Клуба инвесторов. Сейчас застройщиков жилья в столице проверяют раз в квартал. Тимофеев рассказал, что несколько компаний из Клуба инвесторов будут предоставлять такую отчетность ежемесячно.

По его словам, на участие в обкатке этой системы согласились семь крупных строительных компаний. «Для них комплект документов станет глубже, мы сможем проверять в том числе физическое выполнение работ – либо с помощью осмотра, либо по актам о выполнении работ», – приводит слова Тимофеева «РИА Новости».

«Хочу подчеркнуть, что это добровольное начинание, у нас нет законодательных рычагов для ее обязательного введения», – отметил Тимофеев.

Если эта система будет признана успешной, то с весны 2019 г. в добровольном порядке на нее будут предлагать перейти всем московским девелоперам, строящим жилые дома.

«Мы сформируем некий список – реестр компаний, согласившихся на такой шаг», – сказал председатель комитета.

Недвижимость
Новости

Власти назвали застройщиков – лидеров по привлечению средств дольщиков в Москве

Ведомости
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Группа ПИК - лидер по привлечению средств населения в долевое строительство в Москве - всего компания привлекла 47,5 млрд руб., рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

На втором месте, по словам Тимофеева, компания «Садовые кварталы» - 32 млрд руб., на третьем - «Донстрой» (30 млрд руб.). Далее следует группа компаний ЛСР (28 млрд руб.), ГК «А101» - 25 млрд руб.

При этом Тимофеев отметил, что привлеченные средства не прямо пропорциональны объему строящегося и проданного жилья, поскольку цена метра у компаний отличается.

Согласно Единому реестру застройщиков, по объему строящихся площадей в Москве также лидирует Группа ПИК, которая возводит в столице 2,4 млн кв. м жилья. На втором месте ГК ЛСР, в портфеле которой 795 000 кв. м строящегося жилья в Москве. На третьем месте MR-Group (759 000 кв.м). У «Донстроя» и ГК «А101» соответственно 728 200 кв. м. и 695 400 кв. м новостроек в Москве.

По словам Тимофеева, сегодня в жилое строительство Москвы всего проинвестировано 1,23 трлн руб. При этом основные инвесторы - население. Всего в Москве строится 547 объектов, где граждане выступают соинвесторами.

Также, по словам чиновника, число заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) по состоянию на август этого года выросло на 60% относительно аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс». На сегодняшний день в Москве действует около 134 000 ДДУ.

По итогам августа 2017 г. в столице было зарегистрировано 86 000 ДДУ.

Кто застраивает новую Москву

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