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Эрдоган пригласил Путина в рыбный ресторан вместо мясного

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает корреспондент «Ведомостей». «Ваш дорогой друг, президент Эрдоган, прислал вам приветствие и наилучшие пожелания и ждет в скорейшем времени вас с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан», – сказал во время встречи с Путиным в пятницу министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу. При этом договоренность между Эрдоганом и Путиным звучала иначе: во время встречи с Эрдоганом в июле в Йоханнесбурге Путин согласился посетить ресторан с блюдами из российского мяса – при условии, что Турция разрешит поставки мяса из России. Вскоре после того разговора вице-премьер Алексей Гордеев объявил о начале поставок российской говядины в Турцию. До этого российское мясо не поставлялось в Турцию на протяжении двух лет – турецкие власти ввели эмбарго в ответ на российское.

Путин на приглашение Эрдогана в присутствии прессы не ответил. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопросы «Ведомостей» о точности перевода слов Чавушоглу, а также о реакции Путина на приглашение не ответил.

Турецкая делегация, в которую кроме Чавушоглу вошли министр обороны Турции и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан, прибыла в Россию в пятницу. По словам Чавушоглу, каждый из членов турецкой делегации встретился со своим российским коллегой, обсудив «региональные вопросы, все вопросы сотрудничества и передав наши месседжи».

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