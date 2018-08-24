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Адвокат Бутиной подал прошение о ее переводе под домашний арест

Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной подала в федеральный окружной суд Вашингтона прошение о ее переводе под домашний арест до начала судебного процесса, передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

«Мария Бутина просит суд изучить и изменить нынешний... ордер о содержании под стражей, чтобы позволить освободить ее», – говорится в ходатайстве, поданном адвокатом Бутиной Робертом Дрисколлом. По его мнению, местонахождение Бутиной можно отслеживать при помощи электронных средств.

Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призвал освободить ее. Он назвал обвинения сфабрикованными.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он был включен в санкционный список США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, писали ранее Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной