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МИД пообещал отреагировать на антироссийские санкции по принципу взаимности

Попытки разговаривать с Россией «на языке ультиматумов бесперспективны», на все выпады Москва будет отвечать «в соответствии с принципом взаимности». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Нам с ходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьез», – отметил Лавров, говоря о санкциях по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это «особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердила Организации по запрещению химического оружия», заявил он.

Лавров отметил, что на отношениях Москвы и Вашингтона «по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США», а некоторые силы в США «раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах». Он привел в пример встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, после которой американский президент попал под волну домашней критики, а конгресс начал готовить новые санкции.

Лавров заверил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США, а обвинения в адрес российского бизнесмена Евгения Пригожина и его Агентства интернет-исследований назвал «выставляющими на посмешище» американскую политическую систему, представляющими американскую демократию как «карточный домик».

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки