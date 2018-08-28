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МИД пообещал отреагировать на антироссийские санкции по принципу взаимности

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Попытки разговаривать с Россией «на языке ультиматумов бесперспективны», на все выпады Москва будет отвечать «в соответствии с принципом взаимности». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Нам с ходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьез», – отметил Лавров, говоря о санкциях по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это «особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердила Организации по запрещению химического оружия», заявил он.

Лавров отметил, что на отношениях Москвы и Вашингтона «по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США», а некоторые силы в США «раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах». Он привел в пример встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, после которой американский президент попал под волну домашней критики, а конгресс начал готовить новые санкции.

Лавров заверил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США, а обвинения в адрес российского бизнесмена Евгения Пригожина и его Агентства интернет-исследований назвал «выставляющими на посмешище» американскую политическую систему, представляющими американскую демократию как «карточный домик».

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Политика
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В России могут появиться территории с высокой концентрацией научных исследований

Ведомости
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В России будут создаваться территории с высокой концентрацией научных исследований и разработок, заявил во вторник президент Владимир Путин во время выступления перед участниками научно-технологического форума «Технопром» в Новосибирске.

По его словам, планируется создать сеть новейших установок класса megascience – от подмосковного Протвино до новосибирского Академгородка и острова Русский во Владивостоке. С помощью этих установок ученые смогут найти ответы на большие вызовы: нехватка продовольствия, экология, здоровье и др. Кроме того, они станут хорошим вкладом в решение пространственного развития России, отметил Путин.

От передовых технологий, их эффективной разработки и, самое главное, от их быстрого внедрения зависят жизнеспособность и позиции в мире целых народов и государств, особенно таких крупных, как Россия, сказал Путин. Знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально улучшить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность, считает он.

«Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден: мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества. Расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», – добавил президент.

Для обеспечения технологического прорыва, по словам Путина, государство готово и дальше увеличивать финансирование науки, создавать условия для привлечения в науку талантливой молодежи и иностранных специалистов, а также способствовать накоплению компетенций российскими учеными за счет международной кооперации. За последние 17 лет финансирование науки выросло в реальном выражении в 3,7 раза, но этого недостаточно, заявил Путин.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Nestle закрыла сделку на право продажи продуктов Starbucks

Ведомости
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Крупнейший производитель пищевой продукции Nestle получил право на продажу продукции Starbucks вне магазинов этой сети кофеен. О закрытии сделки сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

По соглашению Nestle получает бессрочное право продавать продукты таких, в частности, брендов, как Starbucks, Seattle's Best Coffee и Teavana TM/MC. Сделка также предполагает, что около 500 сотрудников Starbucks перейдут в Nestle.

Компании сообщили о том, что заключили партнерское соглашение, в мае этого года. Сумма сделки составила $7,15 млрд.

Nestle принадлежат еще два известных кофейных бренда – Nescafe и Nespresso. «Мы объединили самые знаковые кофейные бренды мира – Starbucks, Nescafe и Nespresso. Выдающееся сотрудничество между двумя командами привело к быстрому заключению этого соглашения, которое пробьет дорогу для новых возможностей роста», – цитируется в пресс-релизе гендиректор Nestle Марк Шнайдер.

Самые привлекательные работодатели в России

Бизнес
Новости

РБК узнал о приостановке работы супермаркетов «Смартори» Льва Хасиса

Ведомости
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Сеть клубных супермаркетов «Смартори» находится на грани закрытия, рассказали РБК два источника на рынке.

На сайте сети говорится, что прием заказов временно приостановлен по техническим причинам. Об этом же информирует автоответчик по телефону горячей линии. 2 августа в сообществе «Смартори» в Facebook появилось сообщение, в котором говорилось о закрытии одного из двух магазинов сети – на Калужском шоссе – и закрытии приема интернет-заказов.

Как рассказал РБК исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сеть накопила задолженность перед поставщиками. В «Смартори» от официальных комментариев отказались.

Владельцем ООО «Смартори», как следует из данных в СПАРК, является кипрский офшор Koltiv Consultants Limited, основной акционер которого (99,5%), по данным кипрского реестра, – Fosbourne Properties Limited. Совладельцами последней являются Лев Хасис и гендиректор Столичной торговой компании (ООО «СТК») и «Глобус гурмэ» Андрей Яковлев.

«Смартори» управляет СТК – оператор «Глобус гурмэ». Яковлев сообщил, что он в отпуске до середины сентября, и отказался от комментариев. Хасис, зампред правления Сбербанка и совладелец СТК, отказался от комментариев.

О том, что СТК собирается открыть клубные супермаркеты, право покупать продукты в которых нужно оплачивать отдельно, стало известно в августе 2015 г. Спустя год сеть отказалась от обязательных платных клубных карт. Эта модель сработала не так эффективно, как ожидалось, рассказывал «Ведомостям» Яковлев.

Экономика
Новости

Минпромторг заявил о возможном увеличении поддержки судостроения

Ведомости
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Поддержка российского судостроения в 2019 г. может быть увеличена с плановых 10 млрд руб., которые предусмотрены госпрограммой. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 г. по 10 млрд в год на меры развития данного направления (судостроения). Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса», – сказал Мантуров.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что рабочая группа правительства по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила отказаться от «антикризисной» помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, судостроении и легкой промышленности. Речь шла прежде всего о возможности сокращения прямого субсидирования.

Издание отмечало, что Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов», и подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.

Также Мантуров выразил надежду на то, что в 2019 г. меры поддержки спроса машиностроения сохранятся. «Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 г. будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам – будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования», – сказал он. Точные суммы, по его словам, можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий и внесения проекта бюджета в Госдуму.

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Экономика
Новости

Трамп и Меркель поддержали торговые переговоры США и ЕС

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по выравниванию условий торговли. Стороны «твердо поддержали продолжающиеся обсуждения между Вашингтоном и Брюсселем по удалению барьеров, препятствующих углублению торговых связей», – приводит Reuters заявление Белого дома.

Трамп и Меркель также осудили ситуацию в Сирии и на Украине.

В начале августа Трамп критиковал Германию за инвестиционную поддержку российского проекта «Северный поток – 2», рекомендовав вместо этого увеличить отчисления на безопасность в НАТО.

Меркель 17 августа встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в Германии. По итогам встречи она заявила, что «Северный поток-2» не поставит Германию в зависимость от России, и подтвердила позицию Берлина о необходимости сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй «Северного потока – 2».

Как Трампа встретили в Европе

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Финансы
Новости

Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года

Ведомости
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Зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ждет коррекции рубля к доллару до конца года к значениям 65–66 руб./$. Такое мнение Клепач выразил в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске, передало агентство ТАСС.

«Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал», – сказал Клепач. Экономист, впрочем, указал на риск «некоторого ослабления рубля» из-за вероятного снижения цен на нефть в конце 2018 – начале 2019 г. к $55–60 за баррель. «Но оснований ни для паники, ни для обвала нет», – подчеркнул он.

Курс доллара 23 августа превышал отметку в 69 руб., а евро достигал отметки в 79,7 руб. После решения ЦБ приостановить покупки валюты до конца сентября курс доллара остановил рост. За август российская валюта потеряла порядка 10% в условиях неопределенности с судьбой российских ОФЗ и госбанков из-за готовящихся новых санкций США.

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Экономика
Новости

СМИ узнали о готовящемся отказе от антикризисной поддержки машиностроения

Ведомости
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Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила пересмотреть антикризисную практику поддержки машиностроения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол ее заседания. В документе говорится в том числе об отказе от стимулирования спроса на промышленную продукцию «в связи с положительной динамикой развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, снижением ключевой ставки ЦБ и ростом платежеспособного спроса.

Речь идет о планах отказа от прямых субсидий, но не об отказе от бюджетной поддержки отрасли в целом. Например, госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» даже увеличат на 1,3 млрд руб. вместо планировавшихся 857 млрд руб. на 2019–2021 гг. Об отказе от прямых субсидий ранее говорили Минэкономразвития и Минфин. Минпромторг идею не поддерживал, но отмечал связь субсидирования с динамикой рынка. По мнению одного из собеседников издания, уход от прямой поддержки может компенсироваться переводом расходов в нацпроект.

В числе претендентов на сокращение – закупка инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось в 25 т. По бюджетным проектировкам в 2019–2021 гг. на эти цели запрошено по 2,5 млрд руб. в год. Выделять их не планируют. На продолжении субсидирования настаивают угольщики. Спрос на инновагоны косвенно стимулируется и тарифными скидками от ОАО РЖД (до 27% к базовому уровню оплаты порожнего пробега). Ряд операторов добивается его отмены. Собеседник среди вагоностроителей признает, что «кризис в отрасли действительно прошел», но все остальное «пока на уровне разговоров».

Обсуждается постепенный отказ от господдержки судостроения «с учетом развития отрасли и обеспечения производства конкурентоспособных видов судов». Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что в связи с поручением руководства страны довести долю гражданской продукции в заказах корпорации до 50% к 2030 г. «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов». В ОСК подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.

Также рассматривается возможность отказа от прямой поддержки автопрома, в частности, льготного лизинга. Один из собеседников отмечает, что уход от стимулирования спроса может стать критичным для легкого коммерческого транспорта (LCV), поскольку он очень зависит от состояния экономики.

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Финансы
Новости

Соглашение США и Мексики вызвало рост на азиатских рынках

Ведомости
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Достигнутое в понедельник США и Мексикой соглашение об отказе от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в пользу двухсторонней сделки с Мексикой, к которой может присоединиться Канада, вызвало позитивную реакцию азиатских рынков во вторник. Об этом сообщила Financial Times.

В то же время реакция оказалась ограниченной, так как в Азии восприняли сделку как силовую победу США. Там не ждут от администрации президента США Дональда Трампа окончания торговой войны с Китаем, отмечает газета. На открытии торгов японский индекс Topix вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng – также на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,6%.

Сутью сделки США с Мексикой является ужесточение требований к локализации производства автомобилей в США и Мексике (до 75% с 62,5%) для беспошлинного режима при сохранении режима свободной торговли для сельскохозяйственных товаров. До соглашения Трамп угрожал пошлинами в 25% на импорт всех автомобилей в США.

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Политика
Новости

ФАС обяжет владельцев стратегических компаний раскрывать двойное гражданство

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обязать акционеров стратегических компаний, получивших второе гражданство, уведомлять ее об этом. Сообщение о разработке таких изменений в федеральный закон «Об иностранных инвестициях» опубликовано на портале нормативных правовых актов.

ФАС указывает, что это устраняет правовую неопределенность: человек, контролирующий стратегическую компанию и получивший двойное гражданство, в понимании закона № 57-ФЗ становится иностранным инвестором, но не предоставляет соответствующего ходатайства или уведомления в ФАС. Иностранный инвестор обязан подавать ходатайства о предварительном согласовании сделок более чем с 25% акций стратегической компании, а также согласовывать с правительственной комиссией покупку более 50% акций стратегических предприятий.

Предполагается, что российский гражданин, контролирующий стратегическое предприятие, должен будет подать ходатайство в ФАС в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства другой страны, сообщил РБК со ссылкой на начальника Управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олесю Мильчакову. Если другое гражданство получил человек, который владеет неконтрольным пакетом акций, он должен отправить только уведомление. То же относится к лицам без гражданства, т. е. лишившимся гражданства России.

В начале года сообщалось, что гражданство Мальты получил миллиардер, основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож, тогдашний владелец O1 Group Борис Минц и еще несколько российских бизнесменов. В мае израильское гражданство получил миллиардер Роман Абрамович.

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Финансы
Новости

СМИ узнали о смене контролирующего акционера НПФ «Благосостояние»

Ведомости
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Один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России – НПФ «Благосостояние» сменит контролирующего акционера: им станет Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ». В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г.

По данным издания, РЖД, являющаяся крупнейшим учредителем «Благосостояния», сохранит 25% минус 1 акция в НПФ, у Газпромбанка будет 50% плюс 2 акции, у Россельхозбанка – 25% минус 1 акция. О таком распределении долей после акционирования фонда говорилось на заседании совета «Благосостояния» 24 августа, сообщили источники газеты.

О том, что РЖД может продать контрольный пакет «Благосостояния», в июле писало Reuters. РЖД надо продать фонд, чтобы после акционирования обязательства фонда (почти 330 млрд руб.) не повлияли на баланс госкомпании и не повысили для нее стоимость заимствований, утверждал собеседник Reuters. Одним из вариантов источники агентства называли продажу контроля структурам «Газпрома».

Политика
Новости

В прощальном послании Маккейна найдена скрытая критика Трампа

Ведомости
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В прощальном послании скончавшегося 25 августа сенатора США от Аризоны Джона Маккейна можно найти «не слишком хорошо скрытую» критику президента США Дональда Трампа, с которым у Маккейна при жизни были напряженные отношения, пишет NBC News. «В послании Трамп не упоминается по имени, но очевидно, на кого нацелены его слова», – пишет агентство. Текст послания в понедельник зачитал близкий друг Маккейна и руководитель его президентских кампаний в 2008 и 2000 гг. Рик Дэвис.

«Мы подрываем основы нашего величия, когда путаем патриотизм с племенной враждой, которая посеяла семена розни, ненависти и насилия по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стены, вместо того чтобы рушить их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов, вместо того чтобы нести их как великую силу изменений, которым они всегда служили», – говорится в тексте.

Это прозрачный намек на идею Трампа о стене на границе с  Мексикой, отмечает NBC.

«Не отчаивайтесь из-за нынешних трудностей, но верьте в потенциал и величие Америки, потому что здесь нет неизбежного. Американцы никогда не сдаются. Мы не прячемся от истории. Мы делаем историю», – говорится в обращении.

Сенатор Джон Маккейн, многолетний сторонник жесткой линии в отношении России, скончался в возрасте 81 года от рака мозга. На минувшей неделе Маккейн прекратил лечение, сообщили его родственники.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не приедет прощаться с покойным – самым высокопоставленным представителем администрации США, на церемонии прощания в Капитолии 31 августа будет вице-президент страны Майк Пенс. О том, чтобы Трамп не присутствовал на его похоронах, Маккейн просил еще при жизни. Сегодня Трамп написал, что, несмотря на разногласия с Маккейном во внешней и внутренней политике, он признает его заслуги перед страной. В соответствии с указаниями президента США государственные флаги США будут приспущены на все время прощальных церемоний до похорон Джона Маккейна 2 сентября.

Умер сенатор США Джон Маккейн

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