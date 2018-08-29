Путин объяснил цель телеобращения о пенсионной реформе
Президент Владимир Путин объяснил цель своего телеобращения к россиянам о пенсионной реформе. Трансляцию обращения ведет «Первый канал». Текст обращения также опубликован на сайте Кремля.
«Его (законопроекта) главная основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системе на долгие годы вперед, а, значит, не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», – заявил Путин. Он отметил, что понимает важность и значимость этих вопросов для миллионов людей. «Поэтому обращаюсь к вам напрямую», – подчеркнул президент. Российский лидер объяснил, что решил в обращении подробнее рассказать об аспектах законопроекта и поделиться своими предложениями.
Во время обращения Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложенной правительству. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, как предлагал кабинет министров, а на пять лет — до 60 лет. Президент предложил также предусмотреть для многодетных матерей выходить на пенсию досрочно. По словам Путина, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей, — то женщины смогут выходить на пенсию в 50 лет.
Позже Путин отметил, что властям «предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение». «Прошу вас отнестись к этому с пониманием», – заключил он.
Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время он признавался, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин