Политика

Новости

Путин объяснил цель телеобращения о пенсионной реформе

Президент Владимир Путин объяснил цель своего телеобращения к россиянам о пенсионной реформе. Трансляцию обращения ведет «Первый канал». Текст обращения также опубликован на сайте Кремля.

«Его (законопроекта) главная основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системе на долгие годы вперед, а, значит, не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», – заявил Путин. Он отметил, что понимает важность и значимость этих вопросов для миллионов людей. «Поэтому обращаюсь к вам напрямую», – подчеркнул президент. Российский лидер объяснил, что решил в обращении подробнее рассказать об аспектах законопроекта и поделиться своими предложениями.

Во время обращения Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложенной правительству. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, как предлагал кабинет министров, а на пять лет — до 60 лет. Президент предложил также предусмотреть для многодетных матерей выходить на пенсию досрочно. По словам Путина, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей, — то женщины смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Позже Путин отметил, что властям «предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение». «Прошу вас отнестись к этому с пониманием», – заключил он.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время он признавался, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе