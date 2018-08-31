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Генконсул России заявил о фактическом прекращении выдачи виз со стороны США

США фактически прекратили выдачу виз гражданам России, даже по гуманитарным случаям. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя гибель российского гражданина Александра Курганова, который на днях утонул в штате Юта.

Писарев отметил, что российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен. «Сейчас же за ним (погибшим – "Ведомости") вот так не прилетишь – американцы же не дают визы, – сказал генконсул. – Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи».

По его словам, теоретически возможна ситуация, при которой тело россиянина будет отправлено на родину без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, а генконсульство сможет оказать необходимую помощь.

Житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов утонул 27 августа. Компания из 30 молодых людей отправилась на трех понтонных лодках в гавань водохранилища Пауэлл Вахваа. Курганов и еще несколько человек плавали в воде, когда поднялся сильный ветер. В результате молодой человек погиб, несколько его спутников были ранены винтами судна, другие смогли самостоятельно добраться до берега.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались год назад, когда Россия потребовала от США сократить численность дипломатических работников в качестве зеркальной меры на высылку российских послов из США в последние дни президентства Барака Обамы в декабре 2017 г. В ответ госдепартамент потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке.

В марте 2018 г. американские власти выслали 60 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей» и закрыли генконсульство России в Сиэтле. В ответ Россия выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге