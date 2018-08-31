Генконсул России заявил о фактическом прекращении выдачи виз со стороны США

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США фактически прекратили выдачу виз гражданам России, даже по гуманитарным случаям. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя гибель российского гражданина Александра Курганова, который на днях утонул в штате Юта.
Писарев отметил, что российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен. «Сейчас же за ним (погибшим – "Ведомости") вот так не прилетишь – американцы же не дают визы, – сказал генконсул. – Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи».
По его словам, теоретически возможна ситуация, при которой тело россиянина будет отправлено на родину без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, а генконсульство сможет оказать необходимую помощь.
Житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов утонул 27 августа. Компания из 30 молодых людей отправилась на трех понтонных лодках в гавань водохранилища Пауэлл Вахваа. Курганов и еще несколько человек плавали в воде, когда поднялся сильный ветер. В результате молодой человек погиб, несколько его спутников были ранены винтами судна, другие смогли самостоятельно добраться до берега.
Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались год назад, когда Россия потребовала от США сократить численность дипломатических работников в качестве зеркальной меры на высылку российских послов из США в последние дни президентства Барака Обамы в декабре 2017 г. В ответ госдепартамент потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке.
В марте 2018 г. американские власти выслали 60 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей» и закрыли генконсульство России в Сиэтле. В ответ Россия выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.
Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров для Ведомостей
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
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Россия передала гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу информацию о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.
«В последнее время появляются сообщения о том, что боевики в провинции Идлиб планируют провести очередную провокацию с применением химического оружия. Сценарий хорошо известен, он был апробирован еще в апреле 2017 г. в Хан-Шейхуне, потом позднее использовался в городе Дума в начале мая этого года», – сказал Шульгин.
«Есть заслуживающая доверия информация о том, что боевики получили запасы химических веществ – восемь емкостей с хлором», – отметил постпред. Он подчеркнул, что России известно, куда планируется перебросить эти вещества, о чем ранее заявляло Минобороны. «Уже в позиции низкого старта находятся пресловутые активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски", и в любой момент это может произойти», – сказал Шульгин.
Ранее Минобороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным минобороны, эта провокация »должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».
Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Reuters
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
1/18
Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP
Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
2/18
Reuters
Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
3/18
Nati Harnik / AP
Бомбардировщик B-1
4/18
Reuters
Бомбардировщик В-52
5/18
Matt Cilley / AP
У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
6/18
Tech. Sgt. Robert Cloys / US Air Force / AFP
Истребитель F-16
7/18
Jon Nazca / Reuters
Многоцелевой истребитель Eurofighter
8/18
Eric FEFERBERG / AFP
Французский многоцелевой истребитель Rafale
9/18
Алексей Даничев / РИА Новости
Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
10/18
МО / AP
Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
11/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
12/18
Руслан Кривобок / РИА Новости
В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
13/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
14/18
Максим Стулов / Ведомости
Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
15/18
Игорь Зарембо / РИА Новости
Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
16/18
Вадим Савицкий / Минобороны России / AP
У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
17/18
Vladimir Kondrashov / AP
Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей
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Предложение Евросоюза к США о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является «недостаточно хорошим», заявил американский президент Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg.
Европейские потребители привыкли покупать свои, а не американские автомобили, объяснил Трамп. По его мнению, ЕС в своей торговой политике по отношению к США «почти так же плох, как Китай, только чуть меньше». Американский лидер также вновь высказал недовольство Всемирной торговой организацией (ВТО). Трамп пригрозил выходом из ВТО в случае если организация не поменяет свое отношение к США.
Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем заявила в Европарламенте, что ЕС готов обнулить пошлины на промышленные товары из США, в том числе автомобили, если Вашингтон ответит тем же. «Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, – на взаимной основе, – сказала Мальмстрем. – Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.
Сейчас импортные пошлины ЕС на американские легковые автомобили составляют 10%, что выше ввозных пошлин США в размере 2,5% (пошлины на грузовики составляют 25%). Трамп угрожал поднять пошлины на европейские автомобили, импорт которых в США достиг в 2017 г. почти $50 млрд, до 20-25%. Торговый конфликт между США и ЕС начался с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд.
На фоне разногласий с ЕС США также ведут торговую войну с Китаем. Белый дом ввел 25%-ные пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд. По данным шести источников Bloomberg, Трамп уже на следующей неделе намерен реализовать свой план о введении очередных пошлин по ставке 10% на товары из Китая стоимостью $200 млрд.
Как Трампа встретили в Европе
Francois Lenoir / Reuters
Дональд Трамп прилетел в Брюссель накануне саммита (на фото вместе с Меланией Трамп). По сообщению местной газеты Le Soir, в аэропорту президента США встретил только представитель бельгийского МИДа – король Филипп, премьер-министр Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время смотрели матч Бельгия – Франция
1/11
Ludovic Marin / AP
В первый же день саммита Трамп резко раскритиковал Берлин за выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам Трампа, в результате Германия окажется «заложницей России». Меркель в ответ напомнила, что Германия давно независима
2/11
Kevin Lamarque / Reuters
Через несколько часов после своего выступления Трамп встретился с Ангелой Меркель. Переговоры, по его словам, прошли «отлично»
3/11
Yves Herman / Reuters
Трамп неоднократно заявлял, что союзники США по НАТО должны увеличить свой вклад в финансирование альянса. «США тратят все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика европейских стран, включая немецкую, процветает, а проблемы безопасности остаются нерешенными. Для нас такая ситуация больше неприемлема» – такое обращение он разослал партнерам накануне саммита
4/11
EMMANUEL DUNAND / AFP
Незадолго до визита Трампа в Великобританию правительство Терезы Мэй покинул министр иностранных дел Борис Джонсон. «Возможно, мы поговорим с ним, когда я приеду. Мне нравится Борис Джонсон, он всегда мне нравился», – поделился Трамп. На фото президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
5/11
Yves Herman / Reuters
Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут в Лондоне 13 июля. Мэй накануне заявила, что с нетерпением ждет этого. Президент США оценил грядущий визит на фоне правительственного кризиса в Великобритании как «сложный»
6/11
Ludovic Marin / Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Испании Педро Санчес фотографируются перед открытием саммита НАТО
7/11
Tatyana Zenkovich / Reuters
Макрон на встрече с Трампом заступился за Германию. Президент Франции подчеркнул, что не согласен с заявлением о зависимости Германии от России. На фото: президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон
8/11
Tatyana Zenkovich / Reuters
На саммите Трамп заявил, что для него «большая честь быть другом» президента Франции Эмманюэля Макрона
9/11
Darrin Zammit Lupi / Reuters
Германия заключает газовые сделки с Москвой и «платит России миллиарды и миллиарды долларов в год», в то время как США приходится оплачивать защиту европейских стран от России, заявил Трамп: «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны. А потом многие эти страны идут и заключают трубопроводную сделку с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну»
10/11
Reuters
«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает», – заявил Трамп перед отъездом в Бельгию
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Басманный суд в четверг, 30 августа, арестовал бывшего гендиректора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина, сообщил «Коммерсантъ». Такой меры пресечения потребовал следователь по делу о растрате, пишет издание.
По данным «Коммерсанта», Кленина задержали 27 августа в связи с делом о хищении средств в Айманибанке: следствие считает его пособником экс-гендиректора банка Игоря Волчихина. Волчихина обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб. ООО «Викимарт» за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии в 2016 г. В деле от имени Айманибанка участвует Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По данным агентства, основную часть дыры в 9,4 млрд руб. в Айманибанке составляют требования к другому кредитору Wikimart – также обанкротившемуся Финпромбанку.
По версии следствия, именно Кленин в 2016 г. дал указание подать в Айманибанк заявку на крупный кредит для пополнения оборотных средств. Следователи считают, что Волчихин знал, что ритейлер не сможет вернуть деньги, но дал указание выдать кредит, которым и «распорядился по своему усмотрению» вместе с совладельцем Айманибанка Анатолием Гончаровым.
Волчихин, арестованный в ноябре 2017 г., несколько месяцев назад был освобожден из-под стражи решением суда и переведен под домашний арест. До сих пор он оставался единственным фигурантом дела, указывает «Коммерсантъ», несмотря на несколько требований АСВ в СКР о возбуждении уголовных дел.
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Госдепартамент США сегодня обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море и призвал снять эти ограничения. Заявление подписала пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт.
По мнению внешнеполитического ведомства США, с апреля 2018 г. Россия задержала сотни коммерческих судов, а в последние недели не позволила минимум 16 украинским судам зайти в украинские порты Азовского моря. «Действия России по ограничению морского транзита являются очередным примером ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине, а также ее неуважения норм международного права... Мы призываем Россию прекратить ограничения международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе», – говорится в сообщении.
На этой неделе командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, включая усиление корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на этом направлении.
До этого усилить военное присутствие Украины в Азовском море призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».
Министерство инфраструктуры Украины оценивало только прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год. По оценке портовых властей Мариуполя, в 2017 г. порт города потерял «30% традиционного флота» из-за строительства Россией Крымского моста и ограничений по высоте пролета (35 м). Порт Мариуполя (грузооборот – 15 млн т) сообщал, что из-за моста прекращает обслуживание крупных судов грузоподъемностью 25 000–30 000 т.
По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.
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Чистая прибыль компании ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), объединяющей финансовые активы миллиардера Михаила Гуцериева, в первом полугодии текущего года выросла на 63% до 6,4 млрд руб. (по МСФО). Активы SFI за отчетный период выросли на 28% до 406 млрд руб., доходы холдинга увеличились на 72% до 11,2 млрд руб., следует из сообщения компании.
В ВСК, чистая прибыль которой по итогам первого полугодия достигла 5,7 млрд руб., отмечен значительный рост сборов от страхования жизни (10,3 млрд руб., +86% к прошлому году) и автокаско (10 млрд руб., +22%).
«Сафмар финансовые инвестиции» объединяет 100% лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании САО «ВСК», 100% АО НПФ «Сафмар» и 99,9% НПФ «Доверие». В начале августа ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в SFI, полностью вышел из капитала компании. Покупатель пакета, а также подробности сделки не раскрывались.
Журнал Forbes оценивает состояние Гуцериева в $4,8 млрд – это 24-е место в рейтинге богатейших людей в России.
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Оплатить таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов стоимостью более 1000 евро или весом более 31 кг с 1 ноября можно будет через «Почту России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.
«Пилотный проект с "Почтой России" запустится с 1 ноября, он будет касаться оплаты "Почтой России" таможенных платежей за физических лиц в качестве уполномоченного оператора. По нашему мнению, это должно касаться не только "Почты России", но и экспресс-перевозчиков», — сказал Давыдов.
По его мнению, для граждан важнее технологичность и простота оплаты платежей, чем высота порога беспошлинного ввоза товаров. Сейчас оплатить пошлину за посылку можно в таможенной службе города или онлайн через сервис ФТС.
Ранее Министерство финансов ввело понятие уполномоченного оператора, который будет иметь право собирать и перечислять ФТС таможенные платежи физических лиц.
Сейчас в России пошлиной в 30% облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц превышает 1000 евро и (или) вес которых составляет более 31 кг. В июне ФТС предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. По мнению службы, бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.
Технологии
Новости
Twitter запросит дополнительную информацию у заказчиков рекламы на острые темы
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Сервис микроблогов Twitter объявил об изменении правил для рекламодателей, выходящих на аудиторию США с рекламой на политические и прочие острые темы национальной важности. Об этом компания сообщила в официальном блоге. По мнению The Washington Post, более полное раскрытие информации о себе рекламодателем призвано противодействовать пропаганде, в том числе российской, перед промежуточными выборами 2018 г. в США.
Под новые правила подпадает реклама на тему абортов, гражданских прав, изменения климата, права на ношение оружия, иммиграции, национальной и личной безопасности, налогов и торговли. Список тем в будущем может быть расширен. Заказчик такой рекламы обязан пройти сертификацию с подтверждением названия и адреса на территории США. Эта информация будет доступна пользователям, причем сами посты будут маркироваться специальным образом и сохраняться для публичного доступа.
Исключение сделано только для СМИ, следует из сообщения: «Мы считаем, что новостные организации, рекламирующиеся на Twitter, которые освещают проблему, не продвигая точку зрения "за" или "против", не должны быть субъектами новой политики».
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Покупка российского Forbes бизнесменом Магомедом Мусаевым доказывает, что сотрудники журнала «отстояли право на независимость», считает бывший главный редактор издания Николай Усков. Об этом он написал в Facebоok.
«Скептики посрамлены. У нас получилось. Впервые в истории российских медиа журналистам удалось отстоять свое право на независимость. Было трудно, иногда казалось, что все это зря и ничего не получится», — заявил Усков.
Он поблагодарил редакцию американского Forbes за поддержку. «Я рад, что в качестве своего российского партнера они выбрали именно Магомеда Мусаева, который сразу же предложил нам создать институт независимых директоров», — отметил Усков. По его мнению, Мусаев рискует, приглашая Николая Мазурина на позицию главного редактора, а самого Ускова — на должность редакционного директора журнала.
Как стало известно в четверг, новым владельцем российской версии Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Издателем журнала вновь станет Наталия Гандурина, исполняющим обязанности главного редактора назначен Мазурин, редакционным директором станет Усков, ранее уволенный предыдущим владельцем издания Александром Федотовым.
Усков был уволен с позиции главного редактора Forbes в июне за неудовлетворительное качество работы. Исполняющим обязанности главного редактора был назначен Мазурин.
Стиль жизни
Новости
«Локомотив» и ЦСКА узнали соперников в Лиге чемпионов
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В Монако прошла жеребьевка группового этапа самого престижного клубного футбольного турнира – Лиги чемпионов. От России в нем выступят московские клубы «Локомотив» (принадлежит госкомпании РЖД) и ЦСКА (владелец – бизнесмен Евгений Гиннер).
«Локомотив» попал в группу D и сыграет против португальского «Порту», немецкого «Шальке» и турецкого «Галатасарая».
Соперниками ЦСКА по группе G стали прошлогодний обладатель Кубка чемпионов испанский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень»
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 г. в Мадриде. Три последних турнира выиграл «Реал».
Технологии
Новости
Reuters узнало о тестировании новых технологий для блокировки Telegram
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Межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, тестирует новою технологию для блокировки Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания комиссии.
Согласно документу, с 6 августа специалисты проводят лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети «Ростелекома» в подмосковном Реутове. По данным агентства, в ходе испытаний планировалось проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний «РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Совладелец НТЦ «Протей» Антон Пинчук подтвердил агентству факт испытаний, но сказал, что его компания отказалась от участия. «Ростелеком» и замминистра цифрового развития Олег Иванов от комментариев отказались. ФСБ и основатель Telegram Павел Дуров не ответили на запросы Reuters.
Системы фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection) — предназначены для глубокого анализа сетевых пакетов и блокировки отдельных протоколов, поясняет агентство.
Как рассказали Reuters два источника, по итогам испытаний комиссия намерена выбрать лучшую систему, которую можно будет использовать на сетях всех операторов связи в России с целью эффективной блокировки запрещенного контента. По данным агентства, испытания планировалось завершить к 20 августа, но сроки тестирования были продлены.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России 16 апреля, однако мессенджер продолжает работать до сих пор. Чтобы заблокировать Telegram, ведомство вносило в реестр запрещенных ресурсов сначала IP-адреса, которые использовал сам мессенджер (около 9000), а затем целые подсети адресов (каждая — несколько тысяч, а то и миллионов адресов), рассказывал ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
По статистике сервиса Diphost, на следующий день после начала блокировки в реестр запрещенных ресурсов попали до 19,4 млн IP-адресов. На проблемы с доступом стали жаловаться интернет-магазины, другие мессенджеры и прочие сторонние сервисы, поскольку под блокировку попали используемые ими сетевые адреса.
Telegram удается обходить блокировку благодаря постоянной смене IP-адресов, объясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Он использует технологию, которая в реальном времени транслирует в устройства пользователей свои новые «координаты», говорили они. Telegram арендует сервер, IP-адреса которого еще не заблокированы, и рассылает push-уведомления с данными о своем новом местоположении, объясняла эту схему представитель Vee Security Анна Просветова.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
8/12
vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
9/12
journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
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Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
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instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»
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Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала рассмотреть возможность принятия федерального закона о молодежи. Об этом она заявила на церемонии открытия нового общежития Сеченовского университета.
По словам Голиковой, попытки принять такой закон предпринимались неоднократно. Она добавила, что самое главное в обсуждении этого законопроекта — определить, какие именно нормы должны в него войти и почему для них нужен отдельный акт.
Вице-премьер отметила, что привлечет к обсуждению этого вопроса коллег из Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.
Голикова также сообщила, что в России может появиться постоянно действующая молодежная площадка. «Мы хотим создать с поддержкой администрации президента постоянно действующую площадку, хотя это очень сложно, но в любом случае мы в этом направлении будем очень плотно двигаться», — сказала Голикова.
Кроме того, правительство вместе с Росмолодежью будет работать над увеличением смен в таких федеральных проектах, как «Территория смыслов» и «Таврида», заявила Голикова. Сейчас, по ее словам, в них ежегодно участвуют около 450 000 человек.
Путин впервые приехал на молодежный форум «Машук»
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин приехал на молодежный форум «Машук» в Пятигорске впервые за девять лет существования лагеря. Он обсудил с участниками форума антиалкогольную кампанию в России, высказал мнение о том, что в социальных сетях должно быть больше позитива, и отметил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники