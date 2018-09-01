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МЧС ДНР сообщило о втором погибшем при взрыве в кафе Донецка

При взрыве в кафе «Сепар» в Донецке погибли два человека, уточнило МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В пятницу сообщалось только о гибели главы ДНР Александра Захарченко.

В сводке ДНР МЧС говорится, что взрыв в кафе произошел в пятницу в 17.37 по местному времени (совпадает с московским). «В результате взрыва погибло два человека. Пострадавших пять человек: от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек», – говорится в сообщении экстренных служб.

По данным МЧС, в кафе при взрыве было уничтожено остекление, повреждена мебель. Площадь пожара, который возник после взрыва, составила 5 кв. м. О личности второго погибшего в сообщении МЧС ничего не говорится.

Второй погибший при взрыве – это телохранитель убитого Захарченко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка. Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны. По подозрению в организации взрыва задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка