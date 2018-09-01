МЧС ДНР сообщило о втором погибшем при взрыве в кафе Донецка

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При взрыве в кафе «Сепар» в Донецке погибли два человека, уточнило МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В пятницу сообщалось только о гибели главы ДНР Александра Захарченко.
В сводке ДНР МЧС говорится, что взрыв в кафе произошел в пятницу в 17.37 по местному времени (совпадает с московским). «В результате взрыва погибло два человека. Пострадавших пять человек: от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек», – говорится в сообщении экстренных служб.
По данным МЧС, в кафе при взрыве было уничтожено остекление, повреждена мебель. Площадь пожара, который возник после взрыва, составила 5 кв. м. О личности второго погибшего в сообщении МЧС ничего не говорится.
Второй погибший при взрыве – это телохранитель убитого Захарченко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка. Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны. По подозрению в организации взрыва задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
1/7
РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
2/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
3/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
4/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
5/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
6/7
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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Американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным канала, Трамп пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаска снова применит химическое оружие в ходе военной операции в Идлибе.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».
Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В апреле США, Великобритания и Франция уже наносили ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
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Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
2/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
3/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
5/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
6/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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По мнению властей ДНР, убийство главы республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом сообщил «РИА Новости» советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, которые были задержаны накануне, дали признательные показания.
«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», – сказал Казаков.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно о втором погибшем – им оказался телохранитель Захарченко. Кроме того, пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он получил ранения средней тяжести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Власти России также расценили случившееся как теракт. Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие в расследовании произошедшего.
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
1/7
РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
2/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
3/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
4/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
5/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
6/7
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании «Ютэйр», аэропорта Сочи и диспетчерских служб после аварийной посадки Boeing, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», – сообщила авиакомпания.
На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта.
После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Как будут выглядеть самолеты «Ютэйр»
Андрей Гордеев / Ведомости
Авиакомпания UTair начала ребрендинг, рассказали топ-менеджеры перевозчика на пресс-конференции 31 октября. По словам вице-президента по маркетингу «UTair – пассажирские авиалинии» Алины Щербининой, теперь у компании появятся фирменный логотип и новый шрифт написания названия
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Андрей Гордеев / Ведомости
Логотип – слегка наклоненная вправо буква U. Он также будет размещен на хвосте
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Андрей Гордеев / Ведомости
Новый шрифт в названии на фюзеляже будет лаконичнее, без наклона и вязи, как сейчас, а вторая буква в названии будет строчной, заявила Щербинина
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Андрей Гордеев / Ведомости
Разработка логотипа и нового фирменного стиля обошлась компании в 4 млн руб.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ребрендинг ливрей коснется всех судов, а фирменные цвета – белый и синий – сохранятся. Половина флота будет перекрашена этой осенью и зимой, другая половина – в следующие осень-зиму
5/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Гендиректор Utair Андрей Мартиросов пояснил, что в компании сейчас подошел цикл перекраски судов и этим решили воспользоваться. «Нынешнему логотипу 15 лет, решили его обновить», – добавил он. Перекраска одного самолета стоит $50 000–100 000, но это часть органических затрат, перекрашивать все равно надо было, уточнил Мартиросов
6/8
Андрей Гордеев / Ведомости
«Новый бренд должен донести до пассажира нашу растущую прозрачность и понятность», – рассказал президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Сейчас Utair – четвертая авиакомпания России, в январе – сентябре перевезла 5,5 млн пассажиров. В парке 47 среднемагистральных самолетов Boeing 737, три дальнемагистральных Boeing 767 и 14 региональных ATR-72
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Аргентинский песо в пятницу прервал длившийся 11 торговых сессий обвал к доллару, пишет FT. Накануне аргентинская валюта достигла нового минимума в 41,36 песо за доллар после решения ЦБ страны поднять ставку сразу на 15 п. п. до 60% годовых. В день начала обвала 16 августа за доллар давали около 30 песо.
В пятницу аргентинская валюта отскочила от минимума на 4,5% до 36,88 песо за доллар. Аргентинский песо остается худшей по динамике валютой, утратив 50% стоимости с начала года.
Падение на этой неделе произошло из-за неудачного обращения президента Аргентины Маурисио Макри, который попросил МВФ ускорить предоставление финансовой помощи по программе на $50 млрд, о которой страна договорилась в начале лета. Он объяснил это желанием «гарантировать выполнение финансовой программы на следующий год» и «устранить любую неопределенность, которая может быть вызвана ухудшением международного фона». При этом в июне Аргентина уже получила от МВФ $15 млрд.
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МИД России считает, что целью убийства главы ДНР Александра Захарченко был срыв политического урегулирования в Донбассе, и призывает Украину остановить «партию войны».
«Уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины», - говорится в заявлении МИДа.
По мнению МИДа, Захарченко погиб в результате террористического акта и это «трагическая весть». «Призываем киевские власти отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины. Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалации противостояния в Донбассе», - говорится в заявлении.
Сегодня же президент России Владимир Путин, выражая соболезнования семье Захарченко, назвал его убийство «опасной ставкой на дестабилизацию ситуации».
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко погиб в пятницу при взрыве у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов ДНР Александр Тимофеев.
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
1/7
РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
2/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
3/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
4/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
5/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
6/7
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который сегодня погиб при взрыве в Донецке. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин назвал убийство Захарченко «ставкой на дестабилизацию ситуации» в Донбассе и пообещал жителям региона, что «Россия всегда будет вместе с вами».
Президент России считает убитого главу ДНР «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». «Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», - констатировал президент. Он рассчитывает, что организаторы и исполнители преступления понесут заслуженное наказание.
«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», - завершил Путин.
После убийства Захарченко МИД России в лице своего представителя Марии Захаровой не исключил причастности к нему киевских властей. По ее словам, Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных». Захарова предположила, что власти Украины начали реализацию террористического сценария, и призвала международное сообщество дать адекватную оценку случившемуся. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», - отметила представитель МИДа.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу 31 августа после взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.
Силовые структуры ДНР обвинили Украину в организации теракта и уже объявили о задержании «украинских диверсантов». Руководитель аппарата СБУ Украины Игорь Гуськов связал гибель Захарченко с «перераспределением бизнеса» или попытками российских спецслужб «устранить одиозную фигуру». Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что не сомневается, что «конечный заказчик - государство Украина».
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
1/7
РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
2/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
3/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
4/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
5/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
6/7
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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При взрыве, который произошел в пятницу на заводе им. Свердлова в Дзержинске, погибли трое рабочих, еще четыре человека госпитализированы, сообщило нижегородское управление Следственного комитета России (СКР). Кроме того, двое сотрудников предприятия числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о троих погибших и троих пострадавших. Информация о правопаших без вести не поступала.
По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По данным следователей, угрозы повторного возгорания нет.
Завод им. Свердлова под Нижним Новгородом – крупное оборонное предприятие, которое, в частности, занимается производством взрывчатых веществ и снаряжением боеприпасов. По данным самого завода, предприятие является крупнейшим производителем «всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности» и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.
Днем в пятницу на заводе произошел взрыв, который привел к возгоранию. Сам завод сообщил, что произошел «хлопок» в здании утилизации мин.
Политика
Новости
Донецк закрыт для въезда и выезда после убийства главы ДНР Захарченко
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Въезд и выезд в Донецк закрыты после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, заявило оперативное командование ДНР. «Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом», - сказал «Интерфаксу» представитель командования.
По его словам, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается спокойной. «Народная милиция ДНР контролирует ситуацию», - сказал он.
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. По последним данным, он получил ранение головы, несовместимое с жизнью. С тяжелым ранением госпитализирован второй человек в республике - министр финансов Александр Тимофеев. Представитель МИД России Мария Захарова не исключила связи киевских властей с «терактом», СБУ Украины назвала причиной произошедшего внутренние разборки или вмешательство России.
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в исправительной колонии в Тверской области, госпитализирован в тюремную больницу. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
«Во ФСИН рассказали, что за два месяца Улюкаев был госпитализирован дважды, первый раз с 5 по 25 июля, второй раз его госпитализировали 17 августа, и он до сих пор проходит терапию в тюремной больнице», — рассказала Меркачева. Диагноз правозащитникам не сообщили, ранее, по ее словам, экс-министр жаловался на проблемы с желудком и давлением.
Руководитель ОНК Тверской области Игорь Эльгардт рассказал ТАСС, что это была плановая госпитализация, а не экстренный случай. «Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — подчеркнул Эльгардт.
В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за получение взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр вину не признал, он считает себя жертвой провокации.
Исправительная колония строгого режима, в которой Улюкаев отбывает наказание, предназначена для впервые осужденных. По данным на 1 января, в ней находилось почти 1500 человек.
Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного
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«Есть все основания полагать», что за убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко стоит киевский режим, заявила сегодня представитель МИД России Мария Захарова.
«В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко», - сказала она журналистам. По ее словам, Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных». Захарова предположила, что власти Украины начали реализацию террористического сценария, и призвала международное сообщество дать адекватную оценку случившемуся. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», - отметила представитель МИДа.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу 31 августа после взрыва у кафе «Сепар» в самом центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.
Силовые структуры ДНР обвинили Украину в организации теракта и уже объявили о задержании «украинских диверсантов». Руководитель аппарата СБУ Украины Игорь Гуськов связал гибель Захарченко с «перераспределением бизнеса» или попытками российских спецслужб «устранить одиозную фигуру». Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что не сомневается, что «конечный заказчик - государство Украина».
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Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.
По словам собеседника агентства, задержано несколько «украинских диверсантов» и связанных с ними лиц. Задержание проводилось на проспекте Богдана Хмельницкого. «Подозреваемых задержали в автомобиле», – добавил источник, уточнив, что для этого перекрывалось движение по улице.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка, еще четыре человека получили ранения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству ДНР.
Администрация ДНР подтвердила информацию о гибели Захарченко, передает Донецкое агентство новостей. «К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта», – сказала представитель администрации.
Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка, примерно в 200 метрах от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны. По словам источника, глава республики редко там появлялся.
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.