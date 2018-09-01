Путин рассказал о неприличном предложении на переговорах

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Президент России Владимир Путин однажды получил от главы одного из государств предложение «договориться», не учитывая интересы других заинтересованных стран прямо в присутствии руководителей этих государств. Об этом он рассказал на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи.
Имени политика, от которого поступило такое предложение, Путин не назвал. Когда произошел этот разговор, президент тоже не уточнил, отметив только, что это «не вчера было».
По словам Путина, диалог состоялся после многочасового спора «с рядом коллег по одной из очень важных региональных проблем». «И вдруг, прямо в присутствии других коллег он мне говорит: «Да чего мы спорим – давай с тобой договоримся, а им придется согласиться», – рассказал президент. Путин, по его словам, от такого обсуждения отказался, удивившись, что предложение прозвучало в присутствии других президентов. «Хоть бы мне на ухо сказал», – отметил Путин.
Эту историю президент рассказал, отвечая на вопрос об особенностях переговорщиков из разных стран, заданный воспитанником «Сириуса». «Встречаются самые необычные ситуации», — резюмировал президент. По его словам, такие случаи возникают, несмотря на выработанные годами стандарты переговоров.
Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.
Как шутят политики
Alexander Zemlianichenko / AP
В начале переговоров президента России Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри в Кремле, состоявшихся 24 марта, Путин обратил внимание на то, что глава американской дипломатии сам вынес портфель из самолета. «Вроде бы с экономикой (в США) все хорошо, сокращений больших нет», - предположил с улыбкой Путин. "Потом подумал: может быть, в этом кейсе было что-то такое, что вы не могли никому доверить, что-то ценное. Видимо, деньги привезли, наверное, чтобы нам торговаться было получше по ключевым вопросам» (цитата по «Интерфаксу»). В ответ Керри пообещал президенту показать, что у него в портфеле, когда встреча продолжится с глазу на глаз.
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RIA Novosti Pool Photo via AP
Президент Владимир Путин 20 января отметил, что увидел на форуме "Опоры России" в Москве много членов правительства. "Я смотрю, здесь большое количество коллег моих из правительства. Непонятно, кто в Давос поехал на горных лыжах кататься. С большим желанием чего-то раньше ездили, теперь не ездят. Видимо, денег не хватает на билеты. Экономят. Тратят хорошо - дома надо работать", - пошутил президент в конце выступления на форуме.
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А. Астахова / Ведомости
В феврале министр культуры Владимир Мединский предложил подумать о проведении национальной кинолотереи, где, к примеру, разыграть ужин с известным актером Данилой Козловским или роль третьего плана в каком-то из российских фильмов. Выручку от такой лотереи он назвал одним из возможных источников финансирования отечественного кинопроизводства. "Я уверен, что такая лотерея пользовалась бы громадным успехом", - заверил министр участников правительственного совета по кино. В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев, под чьим председательством проходило заседание, пошутил, что лучше разыгрывать ужин с самим Мединским.
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Михаил Метцель / ТАСС
Перед началом заседания расширенного состава Высшего евразийского экономического совета в Минске, состоявшегося в октябре 2013 г., президент Белоруссии Александр Лукашенко по ошибке занял кресло, которое предназначалось для Владимира Путина. "Не так сели", - пошутил Лукашенко, пересаживаясь на свое место, повторив знаменитое высказывание первого президента России Бориса Ельцина. В этом году на саммите Высшего государственного совета союзного государства белорусский президент вовсе назвал Путина Дмитрием Анатольевичем. «Правильно, деньги-то все там», - не растерялся российский президент.
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Sergei Ilnitsky/Pool photo via AP
9 мая в Москве белорусский президент заметил, обращаясь к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву: "Ну конечно, избрали президентом, у него эмоции сейчас, и сил достаточно. Он решил нас тут даже голодом заморить. Собрались на праздник, а работаем до ночи, в Россию как приедешь, так работаешь", - пошутил Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве (цитата по ТАСС).
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John Moore / AP
«Если бы я мог угадать, когда кризис закончится, я бы поехал в Лас-Вегас, - пошутил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими на февральской конференции IНS CERAWeek в Хьюстоне. - Но очевидно то, что он рано или поздно закончится». Прогноза относительно того, когда нефтяные котировки могут стабилизироваться министр также дать не смог
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Matt Rourke / AP
Кандидаты в президенты США соревнуются в остроумии на протяжении всей предвыборной кампании. Бесспорный лидер на «шуточном» поприще кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил в январе, что он может выстрелить в любого в Нью-Йорке, но не потеряет поддержку своих сторонников. По словам Трампа, он так уверен в своих силах, что мог бы стоять посреди Пятой авеню и стрелять в кого-нибудь — и не потерял бы ни одного избирателя.
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Seth Wenig / AP
Лидер демократов Хиллари Клинтон в октябре 2015 г. ответила на вопрос журналистов портала BuzzFeed о том, почему она не потеет. "Вы первые, кто понял, что я не человек. Меня собрали очень давно в гараже в Пало-Альто. Люди думают, ну, вы понимаете, что все это придумали Билл Гейтс и Стив Джобс, но нет. Я имею в виду, что меня создал в своем гараже человек, имя которого нельзя раскрывать» (цитата по "РИА-Новости"). В продолжение шутки политик сказала, что тот, кто ее запрограммировал, обещал ей, что не будет делать аналогов.
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David J. Phillip / AP
Сегодня Сенатор от штата Техас Тед Круз в шутку заявил о желании задавить машиной соперника в предвыборной борьбе миллиардера Дональда Трампа, передает ТАСС. Об этом политик сказал в передаче телекомпании ABC.
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Kayhan Ozer/Anadolu Agency via AP
Нынешний президент США Барак Обама не прочь отпустить шутку в адрес коллег, в том числе и в адрес российского президента. «В прошлом году [консервативный публицист] Пэт Бьюкенен сказал, что Путин идет прямой дорогой к Нобелевской премии мира. Знаю, звучит странно, но, если честно, эти премии теперь дают кому угодно. Поэтому не исключено", - заявил президент США Барак Обама на ежегодном приеме для прессы в 2014 г., вызвав смех в зале (цитата по BBC).
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Christophe Ena /AP
В декабре 2013 г. шутка президента Франции Франсуа Олланда вызвала дипломатический скандал с Алжиром. Выступая 16 декабря на юбилее Совета представителей еврейских институтов Франции, Олланд заявил, что французский министр внутренних дел Манюэль Вальс вернулся из поездки в Алжир "целым и невредимым", что уже является достижением (цитата по "РИА-Новости").
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Francisco Seco / AP
В мае 2013 г. канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «диктаторскую» Венгрию нужно исключить из Евросоюза. «Да, нужно приложить все усилия, чтобы вернуть страну на правильные рельсы. Однако, мне кажется, что немедленно вводить туда кавалерию не стоит», — отметила Меркель (цитата по Deutsche Welle). Власти Венгрии были шокированы высказыванием канцлера Германии, а премьер-министр страны Виктор Орбан сравнил политику канцлера ФРГ с действиями Гитлера.
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Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи ответил на вопрос о его отношении к неформальной одежде и деловым костюмам. По словам президента, в последнее время он «изменил свое отношение» к одежде.
По мнению Путина, внешний вид имеет значение, поскольку неформальная одежда изначально располагает к неформальному общению, создавая определенную атмосферу.
При этом Путин вспомнил пословицу о том, что «встречают по одежке, а провожают по уму». «Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — считает президент. «Форма важна, но гораздо важнее содержание», — резюмировал он.
В этом году Путин пришел на встречу с воспитанниками «Сириуса» в костюме и галстуке, хотя годом ранее, во время съемки детской прямой линии в «Сириусе» (она называлась «Недетский разговор»), президент выглядел более неформально — он был без галстука, с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки.
Кимоно для президента: во что наряжались лидеры стран на саммитах АТЭС в разные годы
Михаил Климентьев / ТАСС
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин (слева направо на первом плане) в рубахах ао гам во время совместного фотографирования на 25-м саммите АТЭС. Это вторая встреча лидеров двух стран
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Mariana Bazo / Reuters
Участники саммита АТЭС сфоторафировались в Лиме 20 ноября 2016 г., накинув на себя национальные перуанские шерстяные накидки. Президент России Владимир Путин и лидер США Барак Обама во время фотосъемки заняли второй ряд, но их разделяли несколько лидеров других стран АТЭС
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Dirck Halstead / The LIFE Images Collection / Getty Images
Традиция переодевания на саммитах АТЭС длится уже более 20 лет. Например, в 1994 г. во время встречи в индонезийском Богоре лидеры стран появились в батиковых рубашках от дизайнера Ивана Тирты, но в следующем году последовал перерыв. На фото (справа налево) лидеры Республики Кореи Ким Ён Сам, США – Билл Клинтон, Чили – Эдуардо Фрей и Мексики – Карлос Салинас
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David Longstreath / AP
Ежегодной церемония фотографирования в национальной одежде стала с 1996 г. На фото президент США Билл Клинтон (справа) пускает «волну» с премьер-министром Таиланда Банхарн Силпа-арча (в центре) и тайваньским дипломатом Ку Чен-Фу, Филиппины. Баронг – главный предмет филиппинского национального платья
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J. Scott Applewhite / AP
В 1997 г. участнки саммита позировали в кожаных куртках. Саммит проходил в кампусе университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада
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Vincent Thian / AP
1998 г., Сайберджая, Малайзия. Участники саммита примерили традиционные малазийские батиковые рубашки, слева премьер-министр России Евгений Примаков
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Charles Dharapak / AP
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Сингапура, представитель Тайваня и президент США Билл Клинтон в Брунее, 2000 г.
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Eriko Sugita / AP
Премьер-министр Австралии Джон Говард и президент США Джордж Буш в традиционном китайском наряде на саммите в Шанхае, 2001 г.
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Mikhail Metzel / AP
На саммите АТЭС в 2002 г. в Мексике Россию представлял премьер-министр Михаил Касьянов (на переднем плане слева)
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Kimimasa Mayama / AP
Лидеры стран АТЭС в традиционных тайских рубахах на саммите в Бангкоке, 2003 г.
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Ricardo Mazalan / AP
Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин на саммите в Чили, 2004 г.
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Charles Dharapak / AP
Лидеры стран фотографируются в традиционных корейских кимоно на саммите в южнокорейском Пусане, 2005 г.
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
Председатель Китая Ху Цзиньтао (на переднем плане), президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин в традиционных вьетнамских нарядах в Национальном конгресс-центре Ханоя, 2006 г.
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Президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо, Владимир Путин и президент США Джордж Буш у здания Сиднейской оперы, 2007 г.
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
Президент России Дмитрий Медведев с лидерами стран АТЭС в главном штабе сухопутных войск Перу в Лиме, 2008 г.
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РИА Новости
Президент России Дмитрий Медведев (слева) и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун с супругой в сингапурской национальной одежде перед приемом в честь лидеров АТЭС, 2009 г.
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Пресс- служба президента
Затем традиция переодеваться для общей фотографии на несколько лет была прервана. Саммит во Владивостоке в 2012 г. также прошел без «переодевания». На фото: Владимир Путин и лидеры стран АТЭС на саммите, который прошел на острове Бали в Индонезии, 2013 г.
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Д. Абрамов / Ведомости
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Пекине, 2014 г.
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Felipe Lopez / AP
В 2015 г. лидеры стран сфотографировались в белых филиппинских рубахах «баронг». Саммит проходил в столице Филиппин - Маниле
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Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.
«30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания — 4 года и 6 месяцев лишения свободы», — сказал Грицак.
Приговор вступит в силу через месяц. Грицак уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину. «Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — сказал руководитель СБУ.
Спецслужбы Украины в мае инсценировали убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.
На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.
Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.
Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко
Valentyn Ogirenko / Reuters
Сообщения об убийстве Аркадия Бабченко появились вечером во вторник, 29 мая. Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что журналиста застрелили в подъезде дома, где он жил. Убийца поступил подло – выстрелил несколько раз в спину Бабченко, сообщил Геращенко
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Gleb Garanich / Reuters
По словам Геращенко, Бабченко умер в машине скорой помощи по дороге в больницу
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Sergiy Nuzhnenko / AP
История со скорой помощью, скорее всего, потребовалась для того, чтобы не возникло вопросов, почему нет фотографий тела
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Valentyn Ogirenko / Reuters
Журналистам разрешили снимать только во дворе дома. Вход в подъезд охраняли полицейские
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NurPhoto via Getty Images
Смерть Бабченко «подтвердил» и заместитель директора телеканала ATR и друг «убитого» Айдер Муждабаев (на фото)
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Gleb Garanich / Reuters
Через несколько часов после «убийства» украинские чиновники стали говорить о причастности к инциденту России. Российский МИД призвал к скорейшему расследованию случившегося
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Sergiy Nuzhnenko / AP
Вход в подъезд дома Бабченко на утро после «покушения». Через несколько часов Бабченко появится на специальной пресс-конференции и заявит, что покушение было инсценировкой украинских спецслужб. Цель – сорвать планы российских спецслужб, которые якобы тоже хотят убить журналиста
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Следователи рассматривают несколько версий случившегося после выкатывания Boeing авиакомпании «Ютэйр» за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, сообщил Следственный комитет России. В качестве возможных причин рассматриваются ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия и неправильные действия наземных служб.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.
Посадка самолета производилась в сложных метеоусловиях, сообщила Росавиация. В Сочи шел сильный дождь с порывами ветра. Экипаж не смог посадить самолет с первой попытки и вынужден был уйти на второй круг.
На борту самолета, по уточненным данным Росавиации, находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа (два пилота и четыре бортпроводника), 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи допрашивают членов экипажа, сотрудников аэропорта и наземных служб. Признаны потерпевшими и допрошены некоторые пассажиры. Кроме того, в аэропорту Сочи, организациях авиакомпании «Ютэйр», а также в московском аэропорту «Внуково», откуда вылетел самолет, производится выемка документации.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
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Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
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Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о том, какие качества помогли ему добиться успеха. По словам президента, он привык анализировать не то, что его приводит к успеху, а то, что мешает добиться больших результатов. Впрочем, и о своих недостатках он рассказать отказался: «Я это выявляю, но публично говорить об этом не хотел бы».
По мнению Путина, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, выявлять то, что мешает идти вперед и устранять это, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.
Вопрос задал один из воспитанников образовательного центра «Сириус», с которыми в субботу, 1 сентября, президент встретился в Сочи.
Приехав в «Сириус», Путин поздравил всех учеников, их родителей и учителей с 1 сентября. По мнению президента, День знаний – это особенный день для первоклассников. «Для них это вообще новая страница в жизни начинается. Они приходят знакомиться с новыми друзьями, учителями, преподавателями. И что самое главное – они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний», – сказал Путин, отметив, что в этом году в первый класс пойдут 1,8 млн россиян.
Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.
В какие школы ходили политики и бизнесмены
Фото из личного архива Владимира Путина
Владимир Путин начинал учиться в ленинградской школе-восьмилетке №193. По воспоминаниям президента, до шестого класса он был троечником и хулиганом. Но затем начал учиться хорошо и занялся спортом. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института). Именно в школе у Путина появилось желание стать разведчиком
1/17
МЧС
Министр обороны Сергей Шойгу (на фото в центре) закончил школу в родной Туве. Учился без троек
2/17
www.instagram.com/durov/
В первый класс Павел Дуров пошел в итальянском Турине, где жил с родителями. По возвращении в Россию сначала пошел в обычную школу, а затем - в гимназию при СпбГУ. Увлекся программированием в 11 лет
3/17
Личный архив
Мэр Москвы Сергей Собянин родился в Сибири и закончил обычную школу в районном центре Березово (находится между Салехардом и Ханты-Мансийском). Затем переехал к сестре в Кострому и поступил в Костромской технологический институт на отделение машиностроения. Окончил ВУЗ с красным дипломом
4/17
Эдуард Песов / РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углублённым изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов - Московский государственный институт международных отношений
5/17
Андрей Сидоров / ИТАР-ТАСС / Интерпресс
Премьер-министр Дмитрий Медведев (слева идет в первый класс) закончил обычную среднюю школу №305 в Ленинграде. По словам одной из учительниц, будущий президент учился прилежно
6/17
Личный архив
Виктор Вексельберг родился в украинском городе Дрогобыч (Львовская область) и там же с отличием закончил среднюю школу. Однако медаль не получил из-за национального вопроса. Из-за фамилии не стал пробовать поступать и в Московский государственный университет. C отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта
7/17
khodorkovsky.ru
Один из основателей НК «Юкос» Михаил Ходорковский окончил московскую школу №277. Увлекался химией и математикой
8/17
Личный архив
Политик Алексей Навальный окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец Московской области
9/17
Личный архив
Михаил Фридман родился во Львове и там же ходил в школу. Два раза пробовал поступить в Московский физико-технический институт, однако не прошел из-за фамилии. Поступил в Московский институт стали и сплавов
10/17
Личный архив
Анатолий Чубайс учился в Одессе, Львове и Лениграде. Руководитель «Роснано» ненавидел школу в старших классах. В интервью Lenta.ru он рассказывал, что вместе с друзьями хотел поджечь и разобрать здание школы. Но удалось оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике
11/17
Личный архив
Михаил Прохоров с отличием окончил английскую спецшколу №21 в Москве и поступил на факультет международных экономических отношений в Московский финансовый институт
12/17
Личный архив
Первый раз Барак Обама (второй в среднем ряду) пошел в школу в Джакарте, где жил вместе с матерью и отчимом. После третьего класса будущий президент США переехал в США, на Гавайи, и учился в престижной частной школе «Панехоу». Увлекся баскетболом
13/17
Clinton Presidential Library / 538612750
Билл Клинтон ходил в обычную американскую школу в штате Арканзас. Был отличником, играл на саксофоне в школьном джаз-бэнде. Его будущая супруга Хиллари Клинтон (Родэм) училась в Чикаго. Была также любимицей учителей, занималась плаванием и баскетболом
14/17
cnn.com
Дональд Трамп (второй слева) начинал учиться в нью-йоркской школе Кью-Форест, которую он покинул из-за плохого поведения в 13 лет. Родители отправили сына на перевоспитание в нью-йоркскую Военную академию
15/17
The Microsoft Archives
Долгое время носивший статус самого богатого человека в мире Билл Гейтс учился в элитной школе Сиэтла «Лейксайд». Уже школьником он увлекался программированием и в 13 лет написал свою первую программу — игру «Крестики-нолики». Правда, престижный Гарвард будущий миллиардер бросил, решив сосредоточиться на программировании
16/17
Courtesy of Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг учился в пригороде Нью-Йорка. Компьютерным программированием увлекся еще в школе и в старших классах разработал сетевую версию настольной стратегической игры «Риск»
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В интернете появилась запись переговоров диспетчера с пилотом Boeing авиакомпании «Ютэйр», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи. Ее опубликовал портал Life, фрагменты записи также появились в эфире канала «Россия 24».
Из опубликованной записи следует, что пилот был обеспокоен неблагоприятными погодными условиями. Во время посадки самолета в Сочи шел дождь. «Метеорологи что вообще говорят про прогноз?» — спросил он у диспетчера. «Метеорологи говорят [ливень] на всю ночь», — ответил сотрудник аэропорта. «Это печально», — отреагировал пилот.
Вскоре после начала снижения диспетчер предложил экипажу лайнера уйти на второй круг. «Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти», — согласился пилот. После этого он снова уточнил, подходит ли погода для посадки. «Погодные условия подходят», — ответил диспетчер.
После того как самолет приземлился и выкатился за пределы полосы, диспетчер пытался выяснить, что происходит на борту. «Эвакуация проходит у вас?» — спросил сотрудник аэропорта. «Мы горим», — сказал пилот. Позже он ответил, что эвакуация началась.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», — сообщила авиакомпания.
На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти стал сердечный приступ. После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Как сообщила авиакомпания, Boeing, попавший в аварию в Сочи, был выпущен 19 ноября 2002 г. Командир воздушного судна имеет общий налет более 14 000 часов, из них на самолете данного типа — более 6300 часов. Второй пилот налетал свыше 12 000 часов, на данном типе — около 5000 часов.
Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax
Tokyo International Airport
По оценке Skytrax, рейтинг «пять звезд» есть только у девяти аэропортов. На фото: аэропорт Ханэда, Токио. Базовые авиакомпании: Japan Airlines, All Nippon Airways
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wikimedia
Аэропорт Гонконг, Гонконг. Базовая авиакомпания: Cathay Pacific
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REUTERS
Аэропорт Чанги, Сингапур. Базовая авиакомпания: Singapore Airlines
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landrum
Аэропорт Инчхон, Cеул. Базовые авиакомпании: Korean Air, Asiana Airlines
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Lino Mirgeler / dpa / ТАСС
Аэропорт Франц-Йозеф Штраус, Мюнхен. Базовая авиакомпания: Lufthansa
5/9
Kamran Jebreili / AP Photo
Аэропорт Хамад, Доха. Базовая авиакомпания: Qatar Airways
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Аэропорт Мэйлань, Хайкоу (Китай). Базовая авиакомпания: Hainan Airlines
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wikimedia
Аэропорт Тюбу, Токонамэ (Япония). Базовая авиакомпания: Japan Airlines
8/9
Егор Алеев / ТАСС
Аэропорт Гейдар Алиев, Баку. Базовая авиакомпания: Azerbaijan Airlines (AZAL)
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Рано утром в субботу недалеко от Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с группой боевиков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.
«В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», – говорится в сообщении центра, поступившем в редакцию.
На допросе пленные боевики рассказали, что они из бандформирования «Восточные львы», которое насчитывает около 500 человек. Их лагерь подготовки находится рядом с американской военной базой в районе населенного пункта Эт-Танф.
«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», – сообщили российские военные. Эти показания еще раз подтверждают, что на территории базы США находятся центры по подготовке боевиков, «обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», считает Минобороны России.
Боевики, пытавшиеся прорваться в сторону Пальмиры, планировали провести серию терактов, чтобы обеспечить проход остальным членам группировки для захвата города, полагают российские военные.
Рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где находятся более 60 000 женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора, которые, по сути, являются «живым щитом» для боевиков, добавило Минобороны.
Пальмиру опять освободили
AFP
Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину 2 марта
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AFP
Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинули город, а правительственные силы вместе с союзниками освободили историческую цитадель Пальмиры и установили полный огневой контроль
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Михаил Алаеддин / РИА Новости
Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от боевиков – первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
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Михаил Алаеддин / РИА Новости
В первой операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
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Михаил Алаеддин / РИА Новости
Однако в декабре 2016 г. на фоне успехов сирийской армии в Ракке боевикам удалось вновь захватить Пальмиру
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Михаил Алаеддин / РИА Новости
Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России, назвал это «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России»
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В Калифорнии попал в ДТП беспилотный автомобиль Apple, сообщает Reuters. Компания отчиталась об аварии перед транспортным управлением штата, тем самым официально подтвердив, что она проводит испытания беспилотных автомобилей. Ранее Apple не сообщала об этом открыто.
Из отчета следует, что ДТП произошло 24 августа. Автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу, когда в него врезалась другая машина – Nissan Leaf. Оба транспортных средства получили повреждения, никто из пассажиров не пострадал.
По данным Apple, беспилотный автомобиль перед столкновением двигался со скоростью около 1,5 км/ч, Nissan Leaf – примерно 24 км/ч.
Apple впервые признала, что занимается разработкой беспилотных автомобилей в декабре 2016 г. Компания решила испытывать систему автопилота на автомобилях Lexus, не создавая собственную машину с нуля. Точное число автомобилей, которые сейчас оснащены системой самоуправления, разработанной Apple, неизвестно. По данным Reuteres, компания тестирует более 60 машин.
В мире у Samsung уже много конкурентов. К концу года автомобиль Tesla сможет переместиться «с парковки в Калифорнии на парковку в Нью-Йорке без единого прикосновения [человека] к какому-либо средству управления», заявил в апреле гендиректор компании Илон Маск
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Waymo
Автомобили Waymo, подразделения самоуправляемых машин Alphabet (материнской компании Google), наездили по дорогам в беспилотном режиме уже несколько миллионов километров. Waymo вскоре предложит несколько сотен машин для перевозок пассажиров Аризоны
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Ford
Традиционные автопроизводители стараются не отставать. Ford Motor в феврале инвестировал $1 млрд в компанию Argo, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта. Ford планирует иметь готовый к эксплуатации беспилотный автомобиль к 2021 г.
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Yuya Shino / Reuters
Такую же сумму Toyota Motor выделила своему исследовательскому подразделению, поставив задачу разработать систему искусственного интеллекта для самоуправляемых автомобилей
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twitter.com/Cruise
General Motors в марте приобрела за $600 млн стартап из Сан-Франциско Cruise Automation, разрабатывающий самоуправляемые автомобили (на фото)
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Gene J. Puskar / AP
Uber в августе 2016 г. объявил о партнерстве с Volvo (компании инвестируют $300 млн) и начал тестировать ее модели с функцией самоуправления в Питтсбурге (на фото). В конце прошлого года Uber без согласования с властями Калифорнии начал испытывать в штате беспилотные такси, но когда они отозвали у него регистрацию на самоуправляемые автомобили, перенес тесты в Аризону
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Yong Teck Lim / AP
Впервые в мире самоуправляемые такси вышли на линию в Сингапуре - в августе 2016 г. Автомобили американского стартапа nuTonomy ездят по деловому району в определенной для них 6-километровой зоне
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Photo obtained by Bloomberg.
Основной конкурент Samsung на рынке смартфонов, американская Apple, свои работы над беспилотником ведет втайне. Но в апреле в интернете появились снимки первого автономного автомобиля Apple - внедорожника Lexus
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Qilai Shen / Bloomberg
Другая технологическая компания, китайская интернет-группа Baidu, планирует в июле начать тестирование машин-роботов на ограниченной территории, а полностью развернуть сервис самоуправляемых автомобилей в 2020 г.
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Андрей Махонин / Ведомости
«Яндекс» в феврале опубликовал объявления о вакансии разработчика-исследователя, который должен заниматься технологией беспилотного управления автомобилем. С 2016 г. «Яндекс» также работает над проектом самоуправляемого городского микроавтобуса вместе с «Камазом» и Научно-исследовательским автомобильным институтом
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Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации минских договоренностей», – цитирует Пескова «Интерфакс».
Он добавил, что еще предстоит выяснить, кто стоит за убийством Захарченко. «Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе», – подчеркнул Песков.
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр финансов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.
Власти ДНР назвали происшедшее терактом. По подозрению в организации взрыва задержаны несколько человек. Их признательные показания указывают на причастность Сил специальных операций Украины, сообщил советник главы ДНР.
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
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РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
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Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
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Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
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Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
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Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
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Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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Американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным канала, Трамп пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаск снова применит химическое оружие в ходе военной операции в Идлибе.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».
Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В апреле США, Великобритания и Франция уже наносили ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
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Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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По мнению властей ДНР, убийство главы республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом сообщил «РИА Новости» советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, которые были задержаны накануне, дали признательные показания.
«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», – сказал Казаков.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно о втором погибшем – им оказался телохранитель Захарченко. Кроме того, пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он получил ранения средней тяжести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Власти России также расценили случившееся как теракт. Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие в расследовании произошедшего.