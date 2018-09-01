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Путин рассказал о неприличном предложении на переговорах

Президент России Владимир Путин однажды получил от главы одного из государств предложение «договориться», не учитывая интересы других заинтересованных стран прямо в присутствии руководителей этих государств. Об этом он рассказал на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Имени политика, от которого поступило такое предложение, Путин не назвал. Когда произошел этот разговор, президент тоже не уточнил, отметив только, что это «не вчера было».

По словам Путина, диалог состоялся после многочасового спора «с рядом коллег по одной из очень важных региональных проблем». «И вдруг, прямо в присутствии других коллег он мне говорит: «Да чего мы спорим – давай с тобой договоримся, а им придется согласиться», – рассказал президент. Путин, по его словам, от такого обсуждения отказался, удивившись, что предложение прозвучало в присутствии других президентов. «Хоть бы мне на ухо сказал», – отметил Путин.

Эту историю президент рассказал, отвечая на вопрос об особенностях переговорщиков из разных стран, заданный воспитанником «Сириуса». «Встречаются самые необычные ситуации», — резюмировал президент. По его словам, такие случаи возникают, несмотря на выработанные годами стандарты переговоров.

Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

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