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Путин рассказал о своем отношении к деловым костюмам

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи ответил на вопрос о его отношении к неформальной одежде и деловым костюмам. По словам президента, в последнее время он «изменил свое отношение» к одежде.

По мнению Путина, внешний вид имеет значение, поскольку неформальная одежда изначально располагает к неформальному общению, создавая определенную атмосферу.

При этом Путин вспомнил пословицу о том, что «встречают по одежке, а провожают по уму». «Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — считает президент. «Форма важна, но гораздо важнее содержание», — резюмировал он.

В этом году Путин пришел на встречу с воспитанниками «Сириуса» в костюме и галстуке, хотя годом ранее, во время съемки детской прямой линии в «Сириусе» (она называлась «Недетский разговор»), президент выглядел более неформально — он был без галстука, с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки.

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