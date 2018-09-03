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Правительство одобрило безвизовый въезд болельщиков на Евро-2020 по футболу

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков чемпионата Европы 2020 г. Об этом сообщил официальный сайт правительства. «С учетом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.» действие соответствующего Федерального закона предлагается распространить и на организацию и проведение матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге, говорится на сайте правительства.

Болельщики UEFA Евро 2020 смогут въезжать в Россию «без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность», волонтеры UEFA - по обыкновенным гуманитарным визам. Помимо этого зрителям чемпионата Европы 2020 г. будет предоставлено право на бесплатный проезд городским и пригородным транспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Государство будет регулировать стоимость гостиничного обслуживания во время чемпионата.

Безвизовый въезд для болельщиков Россия успешно опробовала во время ЧМ-2018 по футболу. После чемпионата президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков (Fan ID) до конца года и предложил распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. Речь, в частности, шла об Универсиадах и конкурсе Чайковского в 2019 г.

Чемпионат Европы 2020 г. по футболу пройдет на 12 стадионах, расположенных в 11 государствах (при этом в Великобритании матчи пройдут на двух стадионах, так как у Великобритании нет единой футбольной федерации). Санкт-Петербург примет четыре матча: три групповых и один из четвертьфиналов.

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Политика
Новости

Костин извинился перед Джонсоном за сравнение экс-министра с уродом

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин приносит «искренние извинения» бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону за свои ранее сказанные слова про «уродов», сообщает пресс-служба банка.

Деятельность Джонсона во главе британского МИДа пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений, отмечается в сообщении. «Эмоциональное высказывание г-на Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний», – подчеркивают в ВТБ.

В понедельник утром Костин вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым принимал участие в мероприятии МГИМО в честь начала учебного года.

«Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», – сказал Костин. Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», – обратился Костин к аудитории, которая отреагировала на его слова смехом и аплодисментами.

Джонсон руководил британским МИДом с июля 2016 г. по июль 2018 г. Он ушел из правительства из-за несогласия с позицией премьера Терезы Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

10 ярких цитат Бориса Джонсона

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Авто
Новости

СМИ узнали о планах Ford сократить 12% сотрудников

Ведомости
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Автомобильный концерн Ford сократит до 12% из 200 000 сотрудников по всему миру, в основном в Европе, сообщили в минувшие выходные The Guardian и Sunday Times. Кроме этого, эти СМИ сообщили, что компания урежет модельный ряд, отказавшись от Mondeo в кузове хэтчбэк, S-Max и Galaxy в пользу кроссоверов Kuga и EcoSport.

В понедельник представитель Ford опроверг отказ от Mondeo, подтвердив планы фейслифтинга модели, но сказал, что компания намерена агрессивно снижать себестоимость как на производственном, так и сбытовом этапе. Он назвал цифры сокращений «чистой спекуляцией», однако признал необходимость коренных изменений в европейском бизнесе с целью достигнуть 6%-ной прибыльности до вычета процентов и налогов.

В прошлом году прибыль Ford Europe упала на 81% дo $234 млн. Причинами стали растущая себестоимость и нестабильность фунта стерлингов в контексте Brexit.

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Политика
Новости

Порошенко назвал дату уведомления России о прекращении договора о дружбе

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Президент Украины Петр Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 г. Договор не разрывается, а прекращает свое действие в связи с непродлением, поскольку «это (разрыв) сложная и длительная процедура», уточнил Порошенко на встрече с лидерами фракций Верховной рады Украины в понедельник.

По словам Порошенко, хотя непродление договора находится в компетенции президента Украины, но он проконсультируется с Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Верховной радой. «Это не требует голосования в парламенте, но, безусловно, я бы хотел провести по этому поводу соответствующие консультации, чтобы учесть позицию, мнение парламента», – передал слова Порошенко ресурс 112.ua.

Подготовить пакет документов о непродлении договора МИД Украины поручил сам Порошенко. На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что документы готовы к формальному внесению в администрацию президента. «Я всегда говорил, что Россия нарушила все, что только можно, в этом договоре», – отметил Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 г. президентами стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Договор вступил в силу 1 апреля 1999 г. и был автоматически продлен на 10 лет с 1 апреля 2009 г. Согласно договору, в отношениях стран закреплялся принцип стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2014 г. после присоединения Крыма Украина обвинила Россию в нарушении договора и в 2016 г. подготовила иск в международный суд. Замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко тогда говорил, что Украина не планирует разрывать договор, так как его наличие дает возможность вести суды с Россией.

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Экономика
Новости

Минтруд опубликовал проект бюджета Пенсионного фонда в первые три года реформы

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Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России (ПФР) в 2019-2021 гг. практически не изменится несмотря на повышение пенсионного возраста. Согласно опубликованному Минтрудом проекту бюджета фонда, трансферт с 3,28 трлн руб. в 2018 г. увеличится до 3,33 трлн в 2019 г. (38,6% от общих доходов фонда), в 2020 г. составит 3,44 трлн (38,1%), а в 2021 г. – 3,33 трлн руб. (35,7%).

Доходы ПФР в 2019 г. запланированы в размере 8,62 трлн руб., расходы – 8,65 трлн руб. В 2020 г. доходы и расходы возрастут до 9,02 трлн и 9,04 трлн руб., в 2021 г. – до 9,32 трлн и 9,35 трлн руб.

По сравнению с подготовленными в июле проектировками бюджета ПФР доходы фонда в 2019-2021 гг., согласно новому документу, увеличатся на 61 млрд, 19 млрд и 51 млрд руб., а федеральный трансферт уменьшится на 95 млрд, 87 млрд и 145,4 млрд руб. по годам соответственно. В августе президент Владимир Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы. Из-за этого доходы ПФР должны уменьшиться. В ПФР «Ведомостям» сообщили, что проект бюджета фонда учитывает все предложения президента.

Одобренный Госдумой в первом чтении правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Путин предложил смягчить пенсионную реформу, в частности повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, сохранить на переходный период (согласно предложенным условиям завершится в 2028 г.) пенсионные льготы для действующего возраста выхода на пенсию (60 и 55 лет для мужчин и женщин) и позволить выходящим на пенсию в 2019-2020 гг. сделать это на полгода раньше.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что предложенное Путиным смягчение реформы обойдется в 511 млрд руб. в 2019-2024 гг. без учета льгот. А в случае поднятия пенсионного возраста для женщин до 60 вместо 63 лет недостающие доходы в 2029-2035 гг. составят 3,6 трлн руб., оценивала Голикова.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Технологии
Новости

Рогозин рассказал о повреждении обшивки «Союза» сверлом

Ведомости
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Точную причину разгерметизации пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного сейчас к Международной космической станции (МКС), установит комиссия, но версия о внешнем воздействии на корабль уже исключена, заявил сегодня руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. На обшивке корабля изнутри видны следы сверла, уточнил он.

«Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», - сказал Рогозин журналистам. Он подчеркнул, что рассматриваются все версии. «Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», - отметил Рогозин.

По его словам, «Союз МС-09» был доставлен на «Байконур» 18 февраля 2018 г., а выпущен он был в 2017 г. на заводе в подмосковном Королеве. Комиссия, расследующая причины разгерметизации, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству «Союза». «Фамилию и имя (виновного) хотелось бы узнать. Узнаем, это точно», - подчеркнул руководитель «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что пока не исключается преднамеренное повреждение корабля уже в космосе. «Потому что если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем», - отметил руководитель «Роскосмоса».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – микротрещину в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Рогозин изначально предположил, что повреждение мог нанести микрометеорит. Однако в понедельник «РИА Новости» сообщило, что в качестве основной версии рассматривается халатность при изготовлении корабля «Союз МС-09» в РКК «Энергия». По данным источника агентства, допустивший ошибку сотрудник еще на земле заделал трещину спецклеем и ее не обнаружили ни при проверке корабля на герметичность перед запуском, ни во время первых месяцев орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», – сказал источник в «Роскосмосе».

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Бизнес
Новости

Leroy Merlin вложит 10 млрд рублей в распределительный центр в Подмосковье

Ведомости
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Сеть магазинов для дома и ремонта Leroy Merlin построит крупнейший в России распределительный центр в Подмосковье, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

«Комплекс будет являться крупнейшим логистическим объектом ООО "Леруа Мерлен восток" на территории России и совместно с логистическим центром в парке "Южные врата" (городской округ Домодедово) будет осуществлять дистрибуцию всех магазинов сети на территории страны. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб. Будет создано порядка тысячи рабочих мест», – говорится в релизе.

Первый камень в фундамент объекта заложат 6 сентября в Дмитровском муниципальном районе Подмосковья. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2019 г., начало операционной деятельности – на I квартал 2020 г.

В феврале 2018 г. между группой компаний SGI (правообладателем земельных участков) и ООО «Леруа Мерлен восток» была достигнута договоренность о размещении на территории логистического комплекса «Белый Раст» распределительного центра «Северная Звезда» площадью 130 000 кв. м. Сейчас у сети четыре распредцентра в России, в том числе два в Московской области. Пока крупнейшим является центр близ Домодедово на 100 000 кв. м.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Аргентина вводит дополнительный налог для экспортеров

Ведомости
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Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы закрыть дефицит бюджета на год раньше, чем планировалось, - в 2019 г., заявил сегодня аргентинский президент Маурисио Макри по местному телевидению.

Власти страны попросят экспортеров, которые выиграли от резкого ослабления аргентинского песо, увеличить вклад в бюджет. «Чтобы покрыть дефицит в течение этого переходного периода, мы обращаемся к тем из экспортеров, кто имеет наибольшие возможности», - заявил Макри (цитата по Reuters). Налог составит 4% с долларового эквивалента экспорта для сельхозпродукции и 3% для остальных товаров.

Он признал, что налоги на экспорт - «плохие» налоги, поэтому вводятся только из-за крайней необходимости. Кроме того, президент страны заявил о сокращении кабинета министров почти наполовину в целях экономии бюджета. «Это не "очередной" кризис. Он должен стать последним», - заявил Макри.

На минувшей неделе аргентинское песо обвалилось на 16% к доллару, потеряв с начала года половину стоимости. ЦБ Аргентины был вынужден поднять основную ставку сразу на 15 п. п. до 60% годовых. Макри обратился к МВФ с просьбой всемерно ускорить предоставление уже согласованного пакета помощи в $50 млрд.

В 2017 г. товарооборот России с Аргентиной вырос примерно на 5% и приблизился к $0,9 млрд. Основные статьи аргентинского экспорта в Россию - мясная, молочная продукция (включая сыры), рыба и фрукты.

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Политика
Новости

ФСБ России заявила о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко

Ведомости
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ФСБ России подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству главы самопровозглашенной республики ДНР Александра Захарченко. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.

«Причастность, конечно, украинских спецслужб мы к этому... мы думаем, что это определенно так», – заявил Беседа. По его словам, ФСБ готова помочь в расследовании убийства и уже отправила в ДНР своих сотрудников.

В пятницу, 31 августа, Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка. Кроме того, еще четыре человека получили ранения. Позднее СБУ выдвинула две версии убийства: внутренние криминальные разборки и «рука Москвы». В свою очередь советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что убийство организовали Силы специальных операций Украины. Российский МИД допускал причастность Киева к убийству Захарченко. Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», сказала представитель МИД России Мария Захарова.

В Донецке простились с Александром Захарченко

Политика
Новости

Разведка предупредила об угрозе слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой»

Ведомости
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Сближение ИГИЛ и «Аль-Каиды» (организации признаны террористическими и запрещены в России) может привести к появлению мощного гибридного террористического холдинга, заявил начальник антитеррористического центра – первый замначальника центра спецназначения Службы внешней разведки Сергей Кожетев.

«Новым глобальным вызовом способно стать сближение ИГИЛ с "Аль-Каидой"», - сказал Кожетев (цитаты по «Интерфаксу») на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

«Объединение этих ведущих международных террористических организаций может привести к созданию так называемого гибридного террористического холдинга с мощной ресурсной базой и серьезным деструктивным потенциалом», – предупредил Кожетев. В этом случае международному сообществу придется вырабатывать новые способы борьбы с терроризмом, подчеркнул он.

По словам Кожетева, «глобализация террористической угрозы стала возможной и в результате деструктивной позиции руководства некоторых государств». «В целях реализации своих геополитических устремлений они нередко разделяют террористов на "плохих" и "хороших". А также оказывают поддержку экстремистским структурам, якобы борющимся за истинную демократию», – пояснил он.

Кожетев заявил, что «ставка на моджахедов в Афганистане в свое время привела к возникновению "Аль-Каиды" и терактам 11 сентября 2001 г. в США, а противоправное вмешательство в Ираке и Сирии способствовало созданию ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (ячейка "Аль Каиды", запрещена в России. – "Ведомости")».

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Технологии
Новости

«Ростелеком» устранил аварию, нарушившую работу Росреестра

Ведомости
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Росреестр и «Ростелеком» сегодня сообщили о ликвидации аварии, серьезно нарушившей работу центра обработки данных единого реестра недвижимости.

«Ростелеком» зафиксировал сбой в центре обработки данных, который у него арендует Росреестр, 20 августа. На этих серверах размещена система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Авария «привела к нарушению работы ФГИС ЕГРН в 49 регионах, что отразилось на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство с 20 по 27 августа», говорится в сообщении. «Ростелеком» оперативно предоставил резервные вычислительные мощности.

«С момента аварии Росреестр не прекращал прием заявлений на оказание услуг. В тех регионах, где прием документов прекращался по решению отдельных офисов МФЦ, Росреестр инициировал возобновление этого процесса. С 27 августа заявления фиксируются и обрабатываются в ФГИС ЕГРН. С этого момента Росреестр принял более 900 000 заявлений», - говорится в сообщении.

После перевода всех программных средств реестра на резервные мощности Росреестр с 3 сентября оказывает все услуги в штатном режиме. «Служба предпринимает все возможные меры для ускорения обработки заявлений, которые накопились в период устранения последствий аварии. Для этого в регионах, пострадавших от аварии, задействованы все государственные регистраторы, которые работают во внеурочное время, включая выходные дни», - указано в релизе.

Согласно действующей правительственной программе, Росреестру выделены 400 млн руб. из 3 млрд руб. денег на цифровую экономику.

Бизнес
Новости

Мосгорсуд признал законным продление ареста миллиардеру Магомедову

Ведомости
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Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов и признал законным продление ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях, передает «Интерфакс».

Таким образом, Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов останутся под стражей до 5 ноября.

Адвокаты предпринимателей настаивали на незаконности постановления суда первой инстанции и просили Мосгорсуд смягчить своим подзащитным меру пресечения.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

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