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Правительство одобрило безвизовый въезд болельщиков на Евро-2020 по футболу

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков чемпионата Европы 2020 г. Об этом сообщил официальный сайт правительства. «С учетом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.» действие соответствующего Федерального закона предлагается распространить и на организацию и проведение матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге, говорится на сайте правительства.

Болельщики UEFA Евро 2020 смогут въезжать в Россию «без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность», волонтеры UEFA - по обыкновенным гуманитарным визам. Помимо этого зрителям чемпионата Европы 2020 г. будет предоставлено право на бесплатный проезд городским и пригородным транспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Государство будет регулировать стоимость гостиничного обслуживания во время чемпионата.

Безвизовый въезд для болельщиков Россия успешно опробовала во время ЧМ-2018 по футболу. После чемпионата президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков (Fan ID) до конца года и предложил распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. Речь, в частности, шла об Универсиадах и конкурсе Чайковского в 2019 г.

Чемпионат Европы 2020 г. по футболу пройдет на 12 стадионах, расположенных в 11 государствах (при этом в Великобритании матчи пройдут на двух стадионах, так как у Великобритании нет единой футбольной федерации). Санкт-Петербург примет четыре матча: три групповых и один из четвертьфиналов.