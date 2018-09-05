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СМИ узнали о возможном повреждении обшивки «Союза» при сборке

Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», которое стало причиной разгерметизации, могло появиться еще в цехе общей сборки в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

Сейчас комиссия РКК «Энергия», ведущая расследование инцидента, изучает книгу с замечаниями по поврежденному кораблю. В ней отражены все особенности всех кораблей на этапах производства и испытаний. Один из собеседников рассказал, что некоторые сотрудники знали об отверстии и пытались заделать его еще на земле специальным клеем.

На Байконур корабль должен поступать уже в готовом виде, там проходят только испытания, работа сверлами там не предусмотрена документацией, уточнил собеседник агентства. Если доработки необходимы, их оформляют отдельным документом, который согласовывают с головной компанией. «Естественно, под «бумажкой» собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров. Допустить, что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре, конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается», – рассказал собеседник.

Вероятность появления отверстия в космосе все собеседники «Роскосмоса» сочли маловероятной.

Ранее сообщалось, что все хранящиеся на Байконуре и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку.

Инцидент с разгерметизацией «Союза МС-09» произошел в ночь на 30 августа. Тогда экипаж обнаружил «микротрещину» в бытовом отсеке и сообщил о нефабричных следах клея вокруг нее.