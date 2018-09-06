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В Госдуму внесли законопроект о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, по которому изъятые у коррупционеров деньги будут поступать в Пенсионный фонд России. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода – это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Турчак отметил, что за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд руб.

В четверг, 6 сентября, в Госдуму также были внесены президентские поправки к законопроекту о пенсионной реформе. В конце августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил изменить условия реформы, в частности поднять возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

В июне правительство объявило о поэтапном повышении пенсионного возраста и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. 19 июля нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

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