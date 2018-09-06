В Госдуму внесли законопроект о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, по которому изъятые у коррупционеров деньги будут поступать в Пенсионный фонд России. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода – это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Турчак отметил, что за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд руб.
В четверг, 6 сентября, в Госдуму также были внесены президентские поправки к законопроекту о пенсионной реформе. В конце августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил изменить условия реформы, в частности поднять возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.
В июне правительство объявило о поэтапном повышении пенсионного возраста и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. 19 июля нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин