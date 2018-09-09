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Полиция оценила число участников акции против пенсионной реформы в Москве

В несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве принимают участие около 2000 человек, сообщает столичный главк МВД. «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении полиции. О числе задержанных не сообщается.

Акция против повышения пенсионного возраста, организованная Алексеем Навальным, началась в 14.00 мск, есть задержанные. «ОВД-инфо» сообщает о пяти задержанных. Задержания носят точечный характер, сотрудники правоохранительных органов, выстроившись в линию, оттесняют протестующих с проезжей части.

Акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования организовал Алексей Навальный. Самого политика на митинге нет, поскольку он отбывает административный арест за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Акции в воскресенье проходят также в Санкт-Петербурге и других городах России, во многих из них митинги тоже были не согласованы с властями. Больше всего задержанных в Омске (44 человека, по данным «ОВД-инфо») и Томске (25 человек). В Петербурге задержано более 20 человек, передает телеканал «Дождь».

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста