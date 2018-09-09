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Жириновский ударил протестующего на акции в Москве

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье пришел на Пушкинскую площадь, где проходит организованная Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста.

Протестующие спросили депутата о том, как он относится к пенсионной реформе. Жириновский ответил, что он и его партия голосовали против нее, а в реформе виноваты коммунисты. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор».

После этого Жириновский ударил одного из протестующих. В интернете появилось видео, на котором слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!»

В единый день голосования в Москве и многих других городах России проходят акции против повышения пенсионного возраста. Митинги не согласованы с властями, есть задержанные. Больше всего задержанных в Екатеринбурге (около 100), Санкт-Петербурге (от 50 до 100, по разным данным), Омске (44 человека).

Задержания на акции против пенсионной реформы в Петербурге