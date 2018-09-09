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МВД назвало количество задержанных на акциях протеста в Москве и Петербурге

МВД России объявило количество задержанных на акциях протеста в единый день голосования 9 сентября - их «около 100 человек».

Эту цифру около 18.00 мск в воскресенье назвал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев. «У нас в Санкт-Петербурге задержано около 100 человек и в Москве несколько человек за нарушения законодательства», - передало слова Валяева агентство ТАСС. Он уточнил, что речь идет о задержанных на несанкционированных акциях.

Данные МВД существенно расходятся с данными независимых наблюдателей о задержаниях на акциях противников пенсионной реформы. Так, ресурс-интегратор «ОВД-инфо» приводит информацию о 24 задержанных в Петербурге и о девятерых в Москве при 291 задержанном по всей России (информация на 16.35 мск). «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» написала о 400-500 задержанных на акции в Петербурге. Официальной оценки количества задержанных до заявления Валяева не было.

9 сентября в России проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста, к которым призвал оппозиционер Алексей Навальный. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями. Наиболее массовыми акции стали в столицах: в Москве и Санкт-Петербурге в них принимают участие несколько тысяч человек.

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