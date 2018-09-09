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Политика
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В Москве завели уголовное дело на участника митинга против пенсионной реформы

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Следственный комитет (СК) завел дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста за нападение на полицейского. Об этом сообщается на сайте московского управления СК.

«По версии следствия, 9 сентября 2018 г. мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения», - говорится в сообщении ведомства. Имя нападавшего и место проишествия в сообщении не указано.

Сегодня в Москве и других городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. По данным ресурса «ОВД-инфо», 24 человека задержаны в Петербурге и девять в Москве при 291 задержанном по всей России (информация на 16.35 мск). Однако «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» написала о 400-500 задержанных на акции только в Петербурге.

Политика
Новости

Жириновский после драки в центре Москвы предложил поправки в Уголовный кодекс

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с потасовкой на Пушкинской площади во время несанкционированного митинга, предложил сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление представителей власти.

«Хулиганы оскорбляли… депутата Государственной думы. Мы туда пришли и не потерпим этого никогда — за оскорбления будут отвечать. В ближайшее время мы вносим в Уголовный кодекс статью как во всех европейских странах — пять лет за любое оскорбление представителя власти. Вот человек пятнадцать с Пушкинской площади, мы их посадим в тюрьму на пять лет», — цитирует «РИА Новости» Жириновского. 

Лидер ЛДПР в воскресенье пришел на Пушкинскую площадь, где проходила организованная Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор».

После этого Жириновский ударил одного из протестующих. В интернете появилось видео, на котором слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!»

В единый день голосования в Москве и многих других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Некоторые митинги не были согласованы с властями, по данным «ОВД-Инфо», в целом по России задержали 839 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы

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Политика
Новости

Экзитпол: Собянин лидирует на выборах мэра Москвы

Ведомости
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На выборах мэра Москвы побеждает действующий глава города Сергей Собянин, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Центром политических технологий. Он набирает 74% голосов.

За кандидата от КПРФ Вадима Кумина, по предварительным данным, проголосовали 10% избирателей, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набирает 2%, Михаил Дегтярев от ЛДПР — 6%, Илья Свиридов от «Справедливой России» — 6%. Недействительными признаны 2% бюллетеней.

Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20.00. На «дачных» участках к этому времени проголосовали 56-58% избирателей. В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.

Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города: избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Политика
Новости

Председатель Мосгоризбиркома оценил явку к 20 часам на выборах мэра

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Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20 часам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Идет передача сведений с участковых избирательных комиссий, пока предварительно (явка. - Прим. «Ведомостей») - где-то 27-28% внутри города», - заявил Горбунов. Он также отметил, что на «дачных» участках явка к этому времени составила 56-58%.

На предыдущих выборах мэра 9 сентября 2013 г. к этому времени проголосовали 32,07% избирателей. Тогда голосование завершилось в 20.00. В этом году Мосгордума по инициативе Сергея Собянина продлила время голосования с 20.00 до 22.00, чтобы на участки попали те, кто в воскресенье возвращается с дач. Еще одним нововведением в этом году стала система «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах.

Стиль жизни
Новости

Сирену Уильямс оштрафовали на $17 000 за поведение в финале US Open

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Судейский департамент турнира US Open оштрафовал на $17 000 Сирену Уильямс за поведение во время финального матча турнира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию тенниса США.

В субботу, 8 сентября, Уильям играла в финале против японской теннисистки Наоми Осаки. Конфликт между Уильямс и судьей Карлосом Рамосом разгорелся во втором сете. Сначала Рамос сделал замечание Уильямс за подсказку тренера. Теннисистка стала убеждать рефери, что нарушения не было. Поведя во втором сете со счетом 3:1, Уильямс уступила гейм на подаче Осаки и сломала ракетку, за что получила второе предупреждение. Следующий гейм американская теннисистка была вынуждена начать со счета 0:15. Это вызвало возмущение у Уильямс. Она потребовала от Рамоса извинений, назвала его вором, а также настояла на присутствии главного судьи соревнований. За оскорбления у нее сняли еще один гейм.

По итогам обсуждения инцидента судейский департамент турнира оштрафовал Уильямс на $10 000 за словесное оскорбление Рамоса, на $4000 за подсказки тренера во время игры и на $3000 за разбитую ракетку.

US Open - открытый чемпионат мира США по теннису, один из четырех турниров «Большого шлема». Он проводится в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу японской теннисистки Наоми Осаки. Эта ее первая победа на турнире серии «Большого шлема».

Политика
Новости

СК возбудил дело против зампреда участковой комиссии в Улан-Удэ

Ведомости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя избирательной комиссии одного из участков для голосования в Улан-Удэ, сообщается на сайте СУСК РФ по Бурятии. Его обвиняют в фальсификации бюллетеней для голосования.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725, расположенного на территории Железнодорожного района города Улан-Удэ», - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 9 сентября 2018 г. подозреваемый внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 бюллетеней отметки о голосовании за одну из политических партий. Затем он положил бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову сообщило, что бюллетени были заполнены в пользу партии «Единая Россия». По ее словам, обвиняемого ждет «уголовная статья».

Сегодня в Республике Бурятии проходят выборы депутатов народного хурала шестого созыва. В них приняли участие 12 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Яблоко», КПРФ, «Трудовая партия России», «Защитники отчества», «Гражданская платформа», «Аграрная партия России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия».

Политика
Новости

Явка на выборах мэра Москвы к 18 часам оказалась ниже, чем пять лет назад

Ведомости
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На выборах мэра Москвы к 18.00 проголосовали 23,63% избирателей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Московскую городскую избирательную комиссию. На прошлых выборах мэра города в 2013 г. к этому времени явка составляла 26,5%.

В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей. Активнее всего москвичи голосуют в Молжаниновском районе (36,97%), районе Старое Крюково (35,24%) и в районе Восточный (34,25%). Самые низкие показатели явки зафиксированы в Южнопортовом районе (16,23%), в районе Ховрино (15,53%) и в Гагаринском районе (14,82%).

Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

На должность мэра столицы претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

В единый день голосования в Москве и ряде других городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В столице акция была не согласована с властями и завершилась задержаниями. Также участники акции были задержаны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Томске и других городах.

Политика
Новости

МВД назвало количество задержанных на акциях протеста в Москве и Петербурге

Ведомости
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МВД России объявило количество задержанных на акциях протеста в единый день голосования 9 сентября - их «около 100 человек».

Эту цифру около 18.00 мск в воскресенье назвал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев. «У нас в Санкт-Петербурге задержано около 100 человек и в Москве несколько человек за нарушения законодательства», - передало слова Валяева агентство ТАСС. Он уточнил, что речь идет о задержанных на несанкционированных акциях.

Данные МВД существенно расходятся с данными независимых наблюдателей о задержаниях на акциях противников пенсионной реформы. Так, ресурс-интегратор «ОВД-инфо» приводит информацию о 24 задержанных в Петербурге и о девятерых в Москве при 291 задержанном по всей России (информация на 16.35 мск). «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» написала о 400-500 задержанных на акции в Петербурге. Официальной оценки количества задержанных до заявления Валяева не было.

9 сентября в России проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста, к которым призвал оппозиционер Алексей Навальный. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями. Наиболее массовыми акции стали в столицах: в Москве и Санкт-Петербурге в них принимают участие несколько тысяч человек.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы

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Бизнес
Новости

Alibaba опровергла сообщения об уходе основателя компании на пенсию

Ведомости
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Представитель китайского интернет-ритейлера Alibaba опроверг сообщения о том, что основатель и генеральный директор компании Джек Ма решил уйти на пенсию 10 сентября. Слова миллиардера об уходе из компании были вырваны из контекста и являются «фактически неправильными», заявил представитель Alibaba газете South China Morning Post.

В субботу газета The New York Times со ссылкой на слова Джека Ма сообщила, что основатель Alibaba 10 сентября перестанет возглавлять компанию. По данным издания, Ма, которому в понедельник исполнится 54 года, уходит на пенсию, чтобы заняться благотворительностью и образовательными проектами.

По словам представителя Alibaba, эти утверждения являются неверными. Ма останется гендиректором компании и только через некоторое время расскажет о своих планах по передаче руководства Alibaba. Представитель добавил, что в понедельник, на мероприятии по случаю дня рождения миллиардера, он расскажет о своих планах по управлению компанией на ближайшие 10 лет.

Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиаактивах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета South China Morning Post.

Кроме того, Alibaba занимается разработкой беспилотных автомобилей. Цель компании — разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека. По данным издания Caixin, компания уже начала испытания.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Политика
Новости

Жириновский ударил протестующего на акции в Москве

Ведомости
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье пришел на Пушкинскую площадь, где проходит организованная Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста.

Протестующие спросили депутата о том, как он относится к пенсионной реформе. Жириновский ответил, что он и его партия голосовали против нее, а в реформе виноваты коммунисты. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор».

После этого Жириновский ударил одного из протестующих. В интернете появилось видео, на котором слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!»

В единый день голосования в Москве и многих других городах России проходят акции против повышения пенсионного возраста. Митинги не согласованы с властями, есть задержанные. Больше всего задержанных в Екатеринбурге (около 100), Санкт-Петербурге (от 50 до 100, по разным данным), Омске (44 человека).

Задержания на акции против пенсионной реформы в Петербурге

Политика
Новости

Мосгоризбирком сообщил данные о явке на выборах мэра Москвы

Ведомости
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На выборах мэра Москвы к 15.00 проголосовали 17,39% избирателей, по данным Московской городской избирательной комиссии. На прошлых выборах главы города в 2013 г. явка к этому времени составляла 18,55%. Избирательные участки продолжат работать до 22.00 мск.

Явка на «дачных» участках к 15.00 составила более 42%. В этом году избирательные участки организованы на 209 точках вне Москвы — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. На них голосуют москвичи, которые не успели вернуться в город с дачных участков.

На должность мэра столицы претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября, за исключением ситуации в Бурятии, не зафиксировано. Она напомнила о случае в Улан-Удэ, где члены участковой комиссии выезжали в изолятор временного содержания с семью бюллетенями для голосования, которые были «заполнены в пользу партии «Единая Россия».

Политика
Новости

Полиция оценила число участников акции против пенсионной реформы в Москве

Ведомости
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В несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве принимают участие около 2000 человек, сообщает столичный главк МВД. «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении полиции. О числе задержанных не сообщается.

Акция против повышения пенсионного возраста, организованная Алексеем Навальным, началась в 14.00 мск. «ОВД-инфо» сообщает о пяти задержанных. Задержания носят точечный характер, сотрудники правоохранительных органов, выстроившись в линию, оттесняют протестующих с проезжей части.

Акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования организовал Алексей Навальный. Самого политика на митинге нет, поскольку он отбывает административный арест за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Акции в воскресенье проходят также в Санкт-Петербурге и других городах России, во многих из них митинги тоже были не согласованы с властями. Больше всего задержанных в Омске (44 человека, по данным «ОВД-инфо») и Томске (25 человек). В Петербурге, по последним данным, задержано около 80 человек, сообщает «Бумага».

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

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