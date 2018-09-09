В Москве завели уголовное дело на участника митинга против пенсионной реформы
Следственный комитет (СК) завел дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста за нападение на полицейского. Об этом сообщается на сайте московского управления СК.
«По версии следствия, 9 сентября 2018 г. мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения», - говорится в сообщении ведомства. Имя нападавшего и место проишествия в сообщении не указано.
Сегодня в Москве и других городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. По данным ресурса «ОВД-инфо», 24 человека задержаны в Петербурге и девять в Москве при 291 задержанном по всей России (информация на 16.35 мск). Однако «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» написала о 400-500 задержанных на акции только в Петербурге.