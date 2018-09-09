Экзитпол: Собянин лидирует на выборах мэра Москвы
На выборах мэра Москвы побеждает действующий глава города Сергей Собянин, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Центром политических технологий. Он набирает 74% голосов.
За кандидата от КПРФ Вадима Кумина, по предварительным данным, проголосовали 10% избирателей, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набирает 2%, Михаил Дегтярев от ЛДПР — 6%, Илья Свиридов от «Справедливой России» — 6%. Недействительными признаны 2% бюллетеней.
Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20.00. На «дачных» участках к этому времени проголосовали 56-58% избирателей. В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.
Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города: избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.