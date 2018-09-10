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Собянин после подсчета трети голосов набрал почти 70% на выборах мэра

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по результатам обработки более 30% протоколов избирательных комиссий набирает 69,64% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Мосгоризбиркома.

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,34% избирателей.

За кандидата на пост мэра от КПРФ Вадима Кумина проголосовали 11,63% избирателей, за кандидата от «Справедливой России» Илью Свиридова - 7,12%. Михаил Дегтярев получил 6,79% голосов избирателей, кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин - 1,86%.

На выборах мэра Москвы в 2013 г. за Собянина отдали голоса 51,37% избирателей. Тогда явка составила 32,03%.

Избирательные участки были открыты до 22 часов. В этом году москвичи могли проголосовать и за пределами города: избирательные участки для дачников были открыты в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра