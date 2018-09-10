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Воробьев по итогам подсчета двух третей протоколов набрал 62% голосов

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил более 62% голосов избирателей на выборах по итогам подсчета более 65% протоколов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные избиркома Подмосковья.

Кандидат от КПРФ Константин Черемисов набрал 13,22%, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова - 7,55%. Кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин получил 4,84% голосов избирателей, кандидат от Партии роста Борис Надеждин - 4,39%.

Воробьев занимает пост губернатора Московской области с 2013 г.

В России 9 сентября, в единый день голосования, прошли выборы в 80 регионах России, в том числе в Москве и Московской области. По подсчетам ЦИК, на этих территориях проживают около 65 млн избирателей. Прямые губернаторские выборы состоялись в 22 регионах, в частности, в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях.