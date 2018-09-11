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Роструд составил списки компаний с людьми предпенсионного возраста

Роструд составил и передал в службы занятости списки из 340 тыс. предприятий, на которых в 2019 г. будут работать граждане предпенсионного возраста. Об этом рассказал председатель Роструда Всеволод Вуколов во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы сейчас передали порядка 340 тыс. предприятий в службы занятости, списки передали в регионы, чтобы уже сегодня работать с предпенсионерами адресно. Чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить», - сказал он (цитата по ТАСС).

Вуколов пояснил, что речь идет о предприятиях, на которых будут работать люди, входящие в предпенсионный возраст именно в 2019 г.

Председатель Роструда отметил, что сегодня ведомство ведет мониторинг порядка 400 тыс. предприятий, где работают лица предпенсионного возраста. По его словам, служба выявляет сотрудников, которых собираются сократить, и проводят проверки «на предмет соблюдения защиты прав лиц предпенсионного возраста».

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением о пенсионной реформе и объявил о смягчении ее условий, в частности он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также меры, которые предложил Путин, предполагают, что на переходный период предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию вместо двух, как сейчас.

Президент заявил о необходимости установить для работодателей ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу из-за возраста. Он поручил правительству разработать меры стимулирования бизнеса «принимать и сохранять» на работе граждан предпенсионного возраста и утвердить программу по повышению квалификации. Кроме того, Путин предложил увеличить для людей предпенсионного возраста пособие по безработице.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформы. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении в первоначальной версии. 6 сентября в Госдуму внесли поправки, которые предложил Путин, и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что фракция обеспечит принятие этих изменений. Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.