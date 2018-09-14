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Политика
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Бывшему руководителю штаба Трампа грозит до 10 лет лишения свободы

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Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, который частично признал вину в финансовых преступлениях, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судью.

Десятилетний срок означает, что Манафорт будет отбывать все назначенные сроки одновременно, отмечает агентство. При хорошем поведении он сможет выйти на свободу уже через несколько лет. Первоначально Манафорту грозило несколько десятков лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения.

Манафорт в пятницу признал свою вину по двум из 18 пунктов обвинения. Он признался в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Сделка Манафорта и спецпрокурора США Роберта Мюллера не связана с расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием предполагает, что процесс по второму делу не состоится.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Суд отменил продление ареста Удальцову

Ведомости
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Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста политику Сергею Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского. В Мосгорсуде эту информацию агентству подтвердили.

Супруга Удальцова Анастасия и Аграновский также уточнили, что политик выйдет на свободу сегодня. По словам его жены, это произойдет, когда документы из Мосгорсуда доставят в изолятор временного содержания.

Ранее Мещанский суд Москвы по иску МВД прибавил к административному аресту Удальцова еще четыре дня, во время которых он был в больнице под стражей. Кроме того, в сентябре Симоновский суд Москвы запретил Удальцову три года ходить на митинги – до 2021 г. «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обращался Удальцов к суду.

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

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Политика
Новости

Участник Pussy Riot Верзилов пришел в сознание

Ведомости
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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина.

По словам Никульшиной, Верзилов уже не в реанимации. «Он уже узнает меня и маму. Хотя у него сейчас галлюцинации и бредовое состояние», – сказала она.

Верзилов попал в больницу на этой неделе. Его доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках. Девушка Верзилова Вероника Никульшина рассказывала, что он почувствовал недомогание еще накануне, потом его состояние начало ухудшаться. Он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить, рассказывала она.

Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, рассказала Русской службе BBC его мать Елена Верзилова. «Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – отметила она. Мать Верзилова пояснила, что результаты анализов пока не готовы. На вопросы, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина отвечали отрицательно.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Россия обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины

Ведомости
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Россия в ближайшее время обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд, заявил директор департамента Министерства финансов по государственному долгу и государственным финансовым активам Константин Вышковский.

«Мы уже заявили о том, что мы намерены подать апелляцию на решение Апелляционного суда Лондона. Сроки подачи апелляции примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время», — сказал Вышковский (его цитирует «РИА Новости»).

Апелляционный суд Англии в пятницу вынес решение по делу о долге Украины в $3 млрд перед Россией. Киев требовал отменить решение Высокого суда Лондона, который в марте прошлого года обязал украинские власти погасить долг по облигациям, выплатить $75 млн купонного дохода и штрафные проценты.

Апелляция отклонила три из четырех аргументов Украины, но постановила, что один из них заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса. Украинские власти утверждают, что решение о выпуске еврооблигаций было принято под неправомерным давлением России. Суд постановил, что этот вопрос должен быть рассмотрен судом первой инстанции и Украина должна иметь право представить доказательства в свою пользу. До сих пор все разбирательства производились по упрощенной процедуре.

Россия обжалует это решение в Верховном суде Англии. Если апелляция будет удовлетворена, то больше никаких разбирательств не будет и Киев будет обязан выплатить Москве долг, пояснил Вышковский. Если апелляция будет отклонена, пройдет полноценное масштабное судебное разбирательство.

Политика
Новости

Бывший руководитель штаба Трампа согласился частично признать вину

Ведомости
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Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа, согласился частично признать свою вину, сообщает Bloomberg. Это позволит Манафорту избежать второго уголовного процесса в отношении него, отмечает агентство.

Манафорт согласился признаться в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

США подвергли санкциям компании, связанные с иранской Mahan Air

Ведомости
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США внесли в иранский санкционный список две компании, связанные с иранской авиакомпанией Mahan Air. Это таиландская My Aviation и малазийская Mahan Travel, следует из объявления на сайте Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC). Последний раз OFAC блокировала агента Mahan Air в июле.

Первая частная авиакомпания Ирана Mahan Air находится под санкциями США с 2011 г. В ее парке около 40 самолетов — столько же, что и у национального перевозчика Iran Air.

С 4 ноября вступает в силу новый раунд санкций США против энергетического сектора Ирана. После этого под угрозой наказания будут запрещены закупки иранской нефти компаниями, работающими с США.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Набиуллина оценила опасность возможных санкций против российского госдолга

Ведомости
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Центробанк не видит больших проблем с возможными санкциями против российского госдолга, но они могут вызвать повышенную волатильность на рынке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Для того чтобы российские финансовые институты легче адаптировались к изменению цен на облигации федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций, ЦБ может ввести послабления, добавила Набиуллина.

«У нас очень низкий государственный долг, даже если вы посмотрите на тот объем ОФЗ, который сейчас держат нерезиденты — это около $26 млрд. Если сравнить с нашими резервами, ресурсами — это небольшой объем. Конечно, если такие решения будут введены, будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По словам председателя ЦБ, с апреля нерезиденты продали ОФЗ на сумму около 480 млрд руб. в условиях роста волатильности. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%. В апреле США расширили санкции против России, что вызвало серьезное падение на рынках.

ЦБ инфраструктурно готов к выходу на рынок с выкупом ОФЗ, отметила Набиуллина. «Но, честно говоря, я не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время, чтобы были какие-то такие события, которые нас заставили бы выйти на этот рынок», — заключила она. Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что Россия может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка в случае серьезного стресса.

Политика
Новости

Перри: есть неоспоримые доказательства вмешательства России в энергосети США

Ведомости
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У Вашингтона есть неоспоримые доказательства того, что Россия вмешивалась в американские энергосети. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с журналистами в Москве, передает «Интерфакс».

«Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – сказал Перри (цитата по ТАСС). Он не уточнил, что именно это за доказательства, когда они были получены и цель вмешательства.

Американский министр энергетики также назвал интересной идею создания инвестиционного фонда России и США для финансирования энергетических проектов. Однако отметил, она связана с доказательствами «явного вмешательства» и требует детального обсуждения. Надо дождаться ноября, отметил Перри (США могут ввести санкции против России – прим. «Ведомости»).

В четверг, 13 сентября, Перри рассказал, что в США обеспокоены «продолжающимися попытками» России взломать американские энергосети. Министр отметил, что эта тема уже вышла на официальный уровень.

Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. По данным газеты, американские чиновники считают, что за хакерами стоят власти России.

Перри приехал в Россию на несколько дней для встречи с российским министром энергетики Александром Новаком. Перри – первый высокопоставленный чиновник США, который прибыл в Россию после июльской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Сейчас спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. Демократическая партия США даже подала иск к России, предвыборному штабу Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре.

10 главных кибератак в истории человечества

Финансы
Новости

Набиуллина: у ЦБ нет планов конвертировать долларовые депозиты в рубли

Ведомости
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ЦБ не собирается принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматривали, у нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — подчеркнул она (цитата по ТАСС).

По ее словам, ЦБ учитывает возможность санкций в отношении российских банков и с каждым из крупнейших банков проработал систему мер, которые позволят им решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами.

12 сентября в интервью Bloomberg руководитель банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть день с долларовым депозитов. Он отметил, что рассматриваются возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу сказал, что ни администрация президента, ни ведомства не планируют предлагать банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов при введении американских санкций. Он также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня».

Политика
Новости

Дело Серебренникова передали в суд

Ведомости
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СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Они обвиняются мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ). Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн руб. бюджетных денег из 214 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

В сообщении СКР говорится, что следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 000 евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн руб., дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5000 евро, около $100 000) и иное имущество.

Обыски в «Гоголь-центре»

Экономика
Новости

Набиуллина назвала сроки смягчения денежно-кредитной политики

Ведомости
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Условия для смягчения денежно-кредитной политики могут сформироваться в конце 2019 г. — первой половине 2020 г., считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Банк России предполагает, что оперативная реакция денежно-кредитной политики ограничит рост инфляционных рисков в будущем и создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019 г. — первой половине 2020 г.», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров ЦБ 14 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Повышение ключевой ставки произошло впервые с декабря 2014 г.

По словам Набиуллиной, сегодняшнее решение ЦБ по ключевой ставке не обязательно станет началом цикла повышения. В перспективе регулятор видит возможности для начала цикла снижения.

По мнению Набиуллиной, ключевая ставка сейчас уже находится в диапазоне нейтральной денежно-кредитной политики. «Мы пока не изменяли оценку нейтрального уровня ставки на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Напомню, это 6-7% с учетом таргета по инфляции 4%. Однако в краткосрочном периоде произошел рост страновой премии за риск и увеличился наш прогноз инфляции на ближайший год. Поэтому, по нашей оценке, мы сейчас уже находимся где-то в диапазоне нейтральной ставки», — сказала председатель ЦБ.

Повышение ключевой ставки было заложено финансовым рынком России, добавила Набиуллина. По ее словам, под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия в российской экономике ужесточились. «Произошел значительный сдвиг кривой доходности государственных облигаций, некоторые банки начали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам», — пояснила председатель ЦБ. Поэтому финансовые рынки ожидали повышение ключевой ставки, резюмировала она.

Политика
Новости

ВЭБ будет добиваться от Украины компенсации за экспроприацию инвестиций

Ведомости
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Российская госкорпорация Внешэкономбанк решила начать международный инвестиционный спор с Украиной. По мнению ВЭБа, арестовав «дочку» ВЭБа, Украина нарушила межгосударственное соглашение о взаимной защите капиталовложений от 1998 г.

«Предметом иска будет являться взыскание Внешэкономбанком с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций Внешэкономбанка», — заявил руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов. По его словам, уведомление о споре уже направлено в адрес Украины, и если его не удастся разрешить переговорами, то спор рассмотрит Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

В начале сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских «дочек» российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, запретив ликвидировать или реорганизовывать юрлица, а также отчуждать принадлежащее им движимое и недвижимое имущество. ВЭБу на Украине принадлежит Проминвестбанк.

Это обеспечительные меры по иску в Гаагский суд бывшего предправления украинского Приватбанка Александра Дубилета и 18 украинских компаний о компенсации за имущество в Крыму. Истцы также ссылались на соглашение России и Украины о защите инвестиций, в котором прописана «быстрая, адекватная и эффективная» компенсация экспроприированной собственности. В мае замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль сообщила, что суд постановил взыскать с России $159 млн.

Украинские банки с российским капиталом с 2017 г. находятся под санкциями Киева. Ограничительные меры запрещают банкам проводить любые финансовые операции по переводу средств или выводу капитала за пределы Украины в пользу материнских структур и связанных с ними лиц.

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