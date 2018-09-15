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Участника Pussy Riot Верзилова отправят на лечение в Берлин

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова 15 сентября отправят на лечение в Берлин, сообщила «Медуза» со ссылкой на его девушку Веронику Никульшину. По ее словам, перевести Верзилова в Германию предложил друг его отца — врач, работающий в одной из берлинских клиник. Мать активиста Елена Верзилова и Никульшина отправятся в Берлин вместе с ним.

Состояние Верзилова улучшилось, но у него сохраняются «бред и галлюцинации», рассказала Никульшина. «Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал», — сообщила она.

Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября. Он почувствовал недомогание после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против него. Сначала у него начало пропадать зрение, затем речь и способность передвигаться. Участника Pussy Riot доставили в токсикореанимационное отделение городской больницы им. Бахрушина в Сокольниках в тяжелом состоянии, затем перевели в институт им. Склифосовского.

Врачи диагностировали у Верзилова отравление лекарственными препаратами. Близкие активиста считают, что сам он не мог их принять. До 14 сентября он находился в реанимации без сознания.

О группе Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в храме Христа Спасителя. Двое ее участниц — Надежда Толоконникова и Мария Алехина — получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка, Екатерина Самуцевич, — условное наказание. Верзилов был продюсером группы.

В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира