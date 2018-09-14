Участник Pussy Riot Верзилов пришел в сознание

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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина.
По словам Никульшиной, Верзилов уже не в реанимации. «Он уже узнает меня и маму. Хотя у него сейчас галлюцинации и бредовое состояние», – сказала она.
Верзилов попал в больницу на этой неделе. Его доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках. Девушка Верзилова Вероника Никульшина рассказывала, что он почувствовал недомогание еще накануне, потом его состояние начало ухудшаться. Он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить, рассказывала она.
Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, рассказала Русской службе BBC его мать Елена Верзилова. «Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – отметила она. Мать Верзилова пояснила, что результаты анализов пока не готовы. На вопросы, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина отвечали отрицательно.
Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира
Christian Hartmann/REUTERS
Четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
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Carl Recine/REUTERS
Они были одеты в полицейскую форму, чем ввели в заблуждении стюардов. На самом деле – во время матча ни одного сотрудника полиции на стадионе нет. Порядок охраняют стюарды и сотрудники частных охранных предприятий
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Maxim Shemetov/REUTERS
На своей страничке в Facebook Pussy Riot пояснили, что провели акцию «Милиционер вступает в игру»
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Darren Staples/REUTERS
Цель акции – привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью
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Carl Recine/REUTERS
Pussy Riot требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах
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Darren Staples/REUTERS
Матч был прерван на несколько минут
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Dylan Martinez/REUTERS
Это был первый и единственный инцидент на чемпионате мира в России, когда матч прерывался из-за выбежавших болельщиков
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Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста политику Сергею Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского. В Мосгорсуде эту информацию агентству подтвердили.
Супруга Удальцова Анастасия и Аграновский также уточнили, что политик выйдет на свободу сегодня. По словам его жены, это произойдет, когда документы из Мосгорсуда доставят в изолятор временного содержания.
Ранее Мещанский суд Москвы по иску МВД прибавил к административному аресту Удальцова еще четыре дня, во время которых он был в больнице под стражей. Кроме того, в сентябре Симоновский суд Москвы запретил Удальцову три года ходить на митинги – до 2021 г. «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обращался Удальцов к суду.
В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку.
В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.
Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях, к 15.45 на территорию проведения митинга через рамки прошли 6100 участников. Полиция насчитала 2500 человек
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Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, который частично признал вину в финансовых преступлениях, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судью.
Десятилетний срок означает, что Манафорт будет отбывать все назначенные сроки одновременно, отмечает агентство. При хорошем поведении он сможет выйти на свободу уже через несколько лет. Первоначально Манафорту грозило несколько десятков лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения.
Манафорт в пятницу признал свою вину по двум из 18 пунктов обвинения. Он признался в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.
Сделка Манафорта и спецпрокурора США Роберта Мюллера не связана с расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием предполагает, что процесс по второму делу не состоится.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
1/14
Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
2/14
Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
3/14
K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
4/14
Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
5/14
Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
6/14
Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
7/14
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
8/14
Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
9/14
Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол
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Россия в ближайшее время обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд, заявил директор департамента Министерства финансов по государственному долгу и государственным финансовым активам Константин Вышковский.
«Мы уже заявили о том, что мы намерены подать апелляцию на решение Апелляционного суда Лондона. Сроки подачи апелляции — примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время», — сказал Вышковский (его цитирует «РИА Новости»).
Апелляционный суд Англии в пятницу вынес решение по делу о долге Украины в $3 млрд перед Россией. Киев требовал отменить решение Высокого суда Лондона, который в марте прошлого года обязал украинские власти погасить долг по облигациям, выплатить $75 млн купонного дохода и штрафные проценты.
Апелляция отклонила три из четырех аргументов Украины, но постановила, что один из них заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса. Украинские власти утверждают, что решение о выпуске еврооблигаций было принято под неправомерным давлением России. Суд постановил, что этот вопрос должен быть рассмотрен судом первой инстанции и Украина должна иметь право представить доказательства в свою пользу. До сих пор все разбирательства производились по упрощенной процедуре.
Россия обжалует это решение в Верховном суде Англии. Если апелляция будет удовлетворена, то больше никаких разбирательств не будет и Киев будет обязан выплатить Москве долг, пояснил Вышковский. Если апелляция будет отклонена, пройдет полноценное масштабное судебное разбирательство.
Политика
Новости
Бывший руководитель штаба Трампа согласился частично признать вину
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Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа, согласился частично признать свою вину, сообщает Bloomberg. Это позволит Манафорту избежать второго уголовного процесса в отношении него, отмечает агентство.
Манафорт согласился признаться в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.
Агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента.
Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
1/14
Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
2/14
Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
3/14
K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
4/14
Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
5/14
Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
6/14
Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
7/14
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
8/14
Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
9/14
Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол
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США внесли в иранский санкционный список две компании, связанные с иранской авиакомпанией Mahan Air. Это таиландская My Aviation и малазийская Mahan Travel, следует из объявления на сайте Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC). Последний раз OFAC блокировала агента Mahan Air в июле.
Первая частная авиакомпания Ирана Mahan Air находится под санкциями США с 2011 г. В ее парке около 40 самолетов — столько же, что и у национального перевозчика Iran Air.
С 4 ноября вступает в силу новый раунд санкций США против энергетического сектора Ирана. После этого под угрозой наказания будут запрещены закупки иранской нефти компаниями, работающими с США.
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Центробанк не видит больших проблем с возможными санкциями против российского госдолга, но они могут вызвать повышенную волатильность на рынке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Для того чтобы российские финансовые институты легче адаптировались к изменению цен на облигации федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций, ЦБ может ввести послабления, добавила Набиуллина.
«У нас очень низкий государственный долг, даже если вы посмотрите на тот объем ОФЗ, который сейчас держат нерезиденты — это около $26 млрд. Если сравнить с нашими резервами, ресурсами — это небольшой объем. Конечно, если такие решения будут введены, будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
По словам председателя ЦБ, с апреля нерезиденты продали ОФЗ на сумму около 480 млрд руб. в условиях роста волатильности. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%. В апреле США расширили санкции против России, что вызвало серьезное падение на рынках.
ЦБ инфраструктурно готов к выходу на рынок с выкупом ОФЗ, отметила Набиуллина. «Но, честно говоря, я не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время, чтобы были какие-то такие события, которые нас заставили бы выйти на этот рынок», — заключила она. Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что Россия может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка в случае серьезного стресса.
Политика
Новости
Перри: есть неоспоримые доказательства вмешательства России в энергосети США
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У Вашингтона есть неоспоримые доказательства того, что Россия вмешивалась в американские энергосети. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с журналистами в Москве, передает «Интерфакс».
«Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – сказал Перри (цитата по ТАСС). Он не уточнил, что именно это за доказательства, когда они были получены и цель вмешательства.
Американский министр энергетики также назвал интересной идею создания инвестиционного фонда России и США для финансирования энергетических проектов. Однако отметил, она связана с доказательствами «явного вмешательства» и требует детального обсуждения. Надо дождаться ноября, отметил Перри (США могут ввести санкции против России – прим. «Ведомости»).
В четверг, 13 сентября, Перри рассказал, что в США обеспокоены «продолжающимися попытками» России взломать американские энергосети. Министр отметил, что эта тема уже вышла на официальный уровень.
Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. По данным газеты, американские чиновники считают, что за хакерами стоят власти России.
Перри приехал в Россию на несколько дней для встречи с российским министром энергетики Александром Новаком. Перри – первый высокопоставленный чиновник США, который прибыл в Россию после июльской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.
Сейчас спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. Демократическая партия США даже подала иск к России, предвыборному штабу Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре.
10 главных кибератак в истории человечества
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Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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ЦБ не собирается принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматривали, у нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — подчеркнул она (цитата по ТАСС).
По ее словам, ЦБ учитывает возможность санкций в отношении российских банков и с каждым из крупнейших банков проработал систему мер, которые позволят им решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами.
12 сентября в интервью Bloomberg руководитель банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть день с долларовым депозитов. Он отметил, что рассматриваются возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу сказал, что ни администрация президента, ни ведомства не планируют предлагать банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов при введении американских санкций. Он также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня».
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СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Они обвиняются мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ). Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн руб. бюджетных денег из 214 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.
В сообщении СКР говорится, что следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 000 евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн руб., дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5000 евро, около $100 000) и иное имущество.
Обыски в «Гоголь-центре»
М. Стулов / Ведомости
В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски
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М. Стулов / Ведомости
Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра
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М. Стулов / Ведомости
Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»
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М. Стулов / Ведомости
Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров уточнил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого
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М. Стулов / Ведомости
Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия»
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М. Стулов / Ведомости
Труппа театра не стала отменять показа спектакля в связи со следственными действиями. Также театр призвал всех неравнодушных зрителей собраться у здания «Гоголь-центра»
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Условия для смягчения денежно-кредитной политики могут сформироваться в конце 2019 г. — первой половине 2020 г., считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Банк России предполагает, что оперативная реакция денежно-кредитной политики ограничит рост инфляционных рисков в будущем и создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019 г. — первой половине 2020 г.», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Совет директоров ЦБ 14 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Повышение ключевой ставки произошло впервые с декабря 2014 г.
По словам Набиуллиной, сегодняшнее решение ЦБ по ключевой ставке не обязательно станет началом цикла повышения. В перспективе регулятор видит возможности для начала цикла снижения.
По мнению Набиуллиной, ключевая ставка сейчас уже находится в диапазоне нейтральной денежно-кредитной политики. «Мы пока не изменяли оценку нейтрального уровня ставки на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Напомню, это 6-7% с учетом таргета по инфляции 4%. Однако в краткосрочном периоде произошел рост страновой премии за риск и увеличился наш прогноз инфляции на ближайший год. Поэтому, по нашей оценке, мы сейчас уже находимся где-то в диапазоне нейтральной ставки», — сказала председатель ЦБ.
Повышение ключевой ставки было заложено финансовым рынком России, добавила Набиуллина. По ее словам, под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия в российской экономике ужесточились. «Произошел значительный сдвиг кривой доходности государственных облигаций, некоторые банки начали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам», — пояснила председатель ЦБ. Поэтому финансовые рынки ожидали повышение ключевой ставки, резюмировала она.
Политика
Новости
ВЭБ будет добиваться от Украины компенсации за экспроприацию инвестиций
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Российская госкорпорация Внешэкономбанк решила начать международный инвестиционный спор с Украиной. По мнению ВЭБа, арестовав «дочку» ВЭБа, Украина нарушила межгосударственное соглашение о взаимной защите капиталовложений от 1998 г.
«Предметом иска будет являться взыскание Внешэкономбанком с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций Внешэкономбанка», — заявил руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов. По его словам, уведомление о споре уже направлено в адрес Украины, и если его не удастся разрешить переговорами, то спор рассмотрит Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.
В начале сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских «дочек» российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, запретив ликвидировать или реорганизовывать юрлица, а также отчуждать принадлежащее им движимое и недвижимое имущество. ВЭБу на Украине принадлежит Проминвестбанк.
Это обеспечительные меры по иску в Гаагский суд бывшего предправления украинского Приватбанка Александра Дубилета и 18 украинских компаний о компенсации за имущество в Крыму. Истцы также ссылались на соглашение России и Украины о защите инвестиций, в котором прописана «быстрая, адекватная и эффективная» компенсация экспроприированной собственности. В мае замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль сообщила, что суд постановил взыскать с России $159 млн.
Украинские банки с российским капиталом с 2017 г. находятся под санкциями Киева. Ограничительные меры запрещают банкам проводить любые финансовые операции по переводу средств или выводу капитала за пределы Украины в пользу материнских структур и связанных с ними лиц.