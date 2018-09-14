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Участник Pussy Riot Верзилов пришел в сознание

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина.

По словам Никульшиной, Верзилов уже не в реанимации. «Он уже узнает меня и маму. Хотя у него сейчас галлюцинации и бредовое состояние», – сказала она.

Верзилов попал в больницу на этой неделе. Его доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках. Девушка Верзилова Вероника Никульшина рассказывала, что он почувствовал недомогание еще накануне, потом его состояние начало ухудшаться. Он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить, рассказывала она.

Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, рассказала Русской службе BBC его мать Елена Верзилова. «Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – отметила она. Мать Верзилова пояснила, что результаты анализов пока не готовы. На вопросы, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина отвечали отрицательно.

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