Политика

Новости

Врачи заподозрили у участника Pussy Riot Петра Верзилова отравление лекарствами

Врачи подозревают у участника Pussy Riot и издателя «Медузы» Петра Верзилова отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщила «Би-би-си» его мать Елена Верзилова.

«Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – сообщила она.

По ее словам, сейчас делаются расширенные анализы, их результаты пока не готовы. Врачи отводят три-четыре дня на выход из тяжелого состояния, отметила она.

На вопрос, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина ответили отрицательно.

12 сентября Верзилова доставили в токсико-реанимационное отделение городской больницы им. Бахрушина в Сокольниках в тяжелом состоянии. Как рассказала Никульшина, он почувствовал недомогание 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против него.

Приехав домой с заседания, Верзилов лег спать, потом сказал, что начинает терять зрение, сообщила Никульшина. Спустя два часа его состояние ухудшилось – он стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. По пути в машину скорой помощи у него начался бред.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира