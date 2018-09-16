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The Telegraph узнала о задержке санкций Великобритании против России из-за Brexit

Великобритания не сможет до выхода из Евросоюза ввести санкции в отношении России, связанные с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Британии Бена Уоллеса, который выступил перед депутатами британского парламента.

Речь идет о так называемой «поправке Магнитского», которую парламент Великобритании принял в мае этого года. По словам Уоллеса, она не может быть введена в действие до Brexit. Когда именно начнут действовать новые санкции, не уточняется. Планируется, что Великобритания официально выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 г., однако после этого наступит переходный период, который продлится до конца 2020 г.

Британский вариант «поправки Магнитского» соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.

В США «акт Магнитского» был принят в декабре 2012 г. В его санкционный список включены лица, причастные, по мнению американских правоохранителей, к смерти юриста Сергея Магнитского, который разоблачал коррупционные схемы в России. Сейчас в списке около 70 фамилий, и он регулярно расширяется. Так, в 2017 г. в него попал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В России 37-летний Магнитский обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации. Он был арестован в 2008 г. и скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 г. от сердечно-сосудистой недостаточности.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей