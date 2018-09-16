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В Москве задержали участников бессрочного протеста

В парке «Горка» в центре Москвы задержали участников бессрочного протеста против пенсионной реформы, сообщает «ОВД-Инфо». Точное число задержанные неизвестно, отмечается, что их не менее 10 человек. Участников акции доставили в ОВД «Басманный».

Пока неизвестно, будут ли сотрудники полиции составлять на задержанных протоколы. По данным «ОВД-Инфо», участников акции хотят сфотографировать и взять у них отпечатки пальцев.

Бессрочный протест в Москве начался 10 сентября, на следующий день после акции против повышения пенсионного возраста. Активисты собрались на Страстном бульваре и требовали отмены пенсионной реформы, отставки правительства и президента, а также роспуска Роскомнадзора. Участников акции уже несколько раз задерживали сотрудники полиции, но потом отпускали без составления протоколов.

Бессрочный протест также проходит в Санкт-Петербурге. 13 сентября полиция задержала шестерых его участников.

В единый день голосования 9 сентября во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные Алексеем Навальным. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах митинги были не согласованы с властями. По данным «ОВД-Инфо», полиция в тот день задержала более 800 человек. МВД сообщало, что в Москве и Петербурге задержано «около 100 человек», данных полиции по другим городам не было.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы