В Сирии впервые за семь лет проходят местные выборы

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В воскресенье в Сирии проходят первые с декабря 2011 г. выборы в местные советы, сообщает агентство SANA. На 18 478 мест претендуют более 40 000 кандидатов.
Избирательные участки открылись в семь часов утра, голосование завершится в семь часов вечера (время совпадает с московским). Отмечается, что при необходимости работа избирательных участков может быть продлена на пять часов.
Выборы проходят только на территориях, которые контролирует правительство Сирии.
Последние президентские выборы в Сирии, на которых победил действующий президент Башар Асад, проходили в 2014 г., парламентские состоялись в 2016 г.
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Заявление президента России Владимира Путина об Александре Петрове и Руслане Боширове, которое он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума, не было заготовкой. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ответ президента на вопрос модератора заседания Сергея Брилева стал неожиданностью для всех.
«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков в интервью каналу «Россия 1». Песков добавил, что Петров и Боширов не имеют никакого отношения ни к Путину, ни к Кремлю.
Власти Великобритании подозревают Петрова и Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов относятся к «российской военной разведке» и получили приказ отравить Скрипалей от руководства России.
Путин в середу на форуме во Владивостоке сообщил, что российские власти нашли этих мужчин и выяснили, кто они такие. По словам президента Петров и Боширов не имеют никакого отношения к ГРУ и не причастны к отравлению Скрипалей. Путин предложил им обратиться к СМИ и самим рассказать о себе.
На следующий день на телеканале RT вышло интервью с Петровым и Бошировым, в котором они подтвердили, что ездили в Солсбери 3 и 4 марта. По их словам, они приезжали туда как туристы, чтобы посмотреть на Солсберийский собор и другие достопримечательности.
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После обработки 50% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он набирает 52,38% голосов, его соперник, врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»), — 45,05%.
В единый день голосования в Приморском крае ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. За Тарасенко 9 сентября проголосовали 46,56% избирателей, Ищенко набрал 26,63%. Победители в первом туре также не определились на выборах глав Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии. Второй тур выборов в этих регионах пройдет в следующее воскресенье, 23 сентября.
Данные экзитпола КЦ «Экперт-групп» свидетельствовали о победе Тарасенко во втором туре. Социологи прогнозировали, что он наберет около 53% голосов, Ищенко — 47%. Первоначальные данные избирательных комиссий подтверждали эти прогнозы. Однако после обработки большего количества бюллетеней Ищенко удалось сначала догнать, а затем и обогнать врио главы региона.
Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в начале октября прошлого года, когда президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.
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Россия и Япония продолжат поиск консенсуса по вопросу о мирном договоре, несмотря на то, что у каждой из сторон существуют свои «нюансы в подходах», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Москва и Токио считают отсутствие мирного договора большой проблемой, добавил он.
«Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах», — сказал Песков в интервью каналу «Россия 1». Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили намерение работать над мирным договором.
В среду Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. На это предложение власти Японии ответили, что готовы вести с Россией переговоры о мирном соглашении, но только после решения территориального вопроса.
Москва и Токио несколько десятилетий обсуждают мирный договор по итогам Второй мировой войны. Спорным вопросом остается принадлежность южной части Курил: весь архипелаг после войны был включен в состав СССР, Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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В Санкт-Петербурге проходит согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Власти согласовали в качестве места для его проведения Свердловский сад. В акции принимают участие бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Протестующие собрались рядом со станцией метро «Площадь Ленина» и после объявления одного из организаторов, депутата законодательного собрания Бориса Вишневского двинулись в Свердловский сад. Он находится примерно в километре от станции метро.
Сотрудники полиции не препятствовали шествию, они следили только за тем, чтобы активисты не выходили на проезжую часть, передает «Интерфакс». Сколько человек принимают участие в акции, не сообщается.
В единый день голосования 9 сентября во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные Алексеем Навальным. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах митинги были не согласованы с властями. По данным «ОВД-инфо», полиция в тот день задержала более 800 человек. МВД сообщало, что в Москве и Петербурге задержано «около 100 человек», данных полиции по другим городам не было.
Задержания на акции против пенсионной реформы в Петербурге
Anton Vaganov / Reuters
В Санкт-Петербурге спустя несколько минут после того, как стартовала акция против повышения пенсионного возраста, начались задержания
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Anton Vaganov / Reuters
«ОВД-инфо» пишет о «плохих новостях из Петербурга»: там митингующих задерживают «жестко - волокут по асфальту, роняют на землю, тащат по лестнице»
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Давид Френкель / Медиазона
Задержание мальчика
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Anton Vaganov / Reuters
К 14.47 мск, по данным местного издания «Бумага», в автозаки попало не менее 20 человек. Такое же количество называет «Фонтанка»
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Anton Vaganov / Reuters
К 15.00, по данным издания «Бумага», на акции в Петербурге задержано порядка 80 человек, в том числе подростки
5/12
Давид Френкель / Медиазона
Одной из девушек стало плохо во время задержания, сообщили «Росбалту» очевидцы с места событий. Сотрудник полиции придерживал ее голову, заявляя, что таким образом он оказывает ей первую помощь.Однако потом ей все же вызвали «скорую помощь»
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Anton Vaganov / Reuters
Задержания в Санкт-Петербурге
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Anton Vaganov / REUTERS
К 17.20 мск «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» сообщила о 400-500 задержанных в Петербурге
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Anton Vaganov / Reuters
Протестующие в Санкт-Петербурге
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Anton Vaganov / Reuters
В Петербурге власти сначала согласовали акцию, а потом отозвали согласование якобы из-за аварии на водопроводе, сообщает «Дождь»
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Британские власти считают, что телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было наказанием за проваленную операцию. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на официальных лиц, имена которых не называются.
По словам собеседников издания, Петрова и Боширова «принесли в жертву» за то, что они оставили после себя множество следов: гуляли днем по Солсбери, попали в объективы камер наблюдения, передвигались на общественном транспорте, выбросили флакон с «Новичком» в парке.
Великобритания 5 сентября назвала Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении Скрипалей. По данным британских спецслужб, они принадлежат к «российской военной разведке» и получили приказ отравить Скрипалей от руководства России.
В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Он рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил Путин. Он посоветовал Петрову и Боширову обратиться к СМИ и самим рассказать о себе.
На следующий день главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Петров и Боширов связались с ней и попросили об интервью. В беседе с Симоньян подозреваемые в отравлении Скрипалей подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.
Министерство иностранных дел Великобритании усомнилось в правдивости слов Петрова и Боширова, а само интервью назвало очередной попыткой России скрыть правду.
«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова
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Во втором туре выборов губернатора Приморского края к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 29,15% избирателей. Это больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября: к этому времени проголосовали 26,57%.
В единый день голосования в Приморском крае ни один из кандидатов в губернаторы не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Во второй тур выборов вышли временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко, набравший 46,56%, и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 26,63% голосов.
Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в начале октября прошлого года, когда президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, чем для него отличались выборы 2013 и 2018 гг. По словам политика, прошлое голосование было выбором стратегии, планов развития, а нынешнее стало отчетом о проделанной работе. «Это был отчет, экзамен, что было сделано в здравоохранении, образовании, социальной политике, дорожном строительстве, развитии метрополитена, благоустройстве города», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Мэр назвал гигантскими планы по строительству в ближайшие годы Большой кольцевой линии метро и хорд внутри города. Собянин подчеркнул, что это очень важные проекты, и выразил уверенность в том, что его команда способна с ними справиться.
Выборы мэра Москвы состоялись в единый день голосования 9 сентября. В среду Мосгоризбирком утвердил их результаты. По итогам голосования Собянин набрал 70,17%, второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,38%). Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов. Инаугурация Собянина состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье».
В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября, а церемония инаугурации — 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации, в частности, присутствовал президент Владимир Путин.
Как москвичи проголосовали на выборах мэра
Евгений Разумный / Ведомости
9 сентября в Москве прошли выборы мэра. Явку поднимали за счет «дачных» участков за пределами столицы и продления голосования до 22.00. Однако сопоставимая явка на 20.00 в воскресенье оказалась ниже, чем на выборах 2013 г.
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В парке «Горка» в центре Москвы задержали участников бессрочного протеста против пенсионной реформы, сообщает «ОВД-инфо». Точное число задержанных неизвестно, отмечается, что их не менее 10 человек. Участников акции доставили в ОВД «Басманный».
Пока неизвестно, будут ли сотрудники полиции составлять на задержанных протоколы. По данным «ОВД-инфо», участников акции хотят сфотографировать и взять у них отпечатки пальцев.
Бессрочный протест в Москве начался 10 сентября, на следующий день после акции против повышения пенсионного возраста. Активисты собрались на Страстном бульваре и требовали отмены пенсионной реформы, отставки правительства и президента, а также роспуска Роскомнадзора. Участников акции уже несколько раз задерживали сотрудники полиции, но потом отпускали без составления протоколов.
Бессрочный протест также проходит в Санкт-Петербурге. 13 сентября полиция задержала шестерых его участников.
В единый день голосования 9 сентября во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные Алексеем Навальным. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах митинги были не согласованы с властями. По данным «ОВД-инфо», полиция в тот день задержала более 800 человек. МВД сообщало, что в Москве и Петербурге задержано «около 100 человек», данных полиции по другим городам не было.
Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы
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Великобритания не сможет до выхода из Евросоюза ввести санкции в отношении России, связанные с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Британии Бена Уоллеса, который выступил перед депутатами британского парламента.
Речь идет о так называемой «поправке Магнитского», которую парламент Великобритании принял в мае этого года. По словам Уоллеса, она не может быть введена в действие до Brexit. Когда именно начнут действовать новые санкции, не уточняется. Планируется, что Великобритания официально выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 г., однако после этого наступит переходный период, который продлится до конца 2020 г.
Британский вариант «поправки Магнитского» соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.
В США «акт Магнитского» был принят в декабре 2012 г. В его санкционный список включены лица, причастные, по мнению американских правоохранителей, к смерти юриста Сергея Магнитского, который разоблачал коррупционные схемы в России. Сейчас в списке около 70 фамилий, и он регулярно расширяется. Так, в 2017 г. в него попал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В России 37-летний Магнитский обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации. Он был арестован в 2008 г. и скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 г. от сердечно-сосудистой недостаточности.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Журналисты ABC News, The Independent и The Bell дозвонились по номеру телефона, указанному в досье Александра Петрова из базы Федеральной миграционной службы (ФМС). Документ в пятницу опубликовали исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Его подлинность не подтверждена, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС, не уточняется.
Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и второго подозреваемого в покушении на Скрипалей, Руслана Боширова, отличаются на одну цифру, утверждает The Insider. Отмечается, что паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.
Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Как сообщил корреспондент ABC News Патрик Ривел в Twitter, в три часа ночи он позвонил по номеру, указанному в документе. Человек, который поднял трубку, сказал, что это номер Министерства обороны России.
Примерно в это же время по тому же номеру позвонил и журналист The Independent Оливер Кэролл. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что номер принадлежит приемной Министерства обороны. После вопроса, работает ли у них Петров, мужчина повесил трубку.
Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk
Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Он подставлял коды 495 и 499, по телефону со вторым кодом никто не ответил, а по первому долго не поднимали трубку и ответили лишь после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Человек, разговаривавший с корреспондентом, назвался администратором минимаркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером. В субботу по этому телефону уже не брали трубку.
Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.
В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.
В интервью RT Петров и Боширов подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Россия хочет оккупировать Азовское море так же, как оккупировала Крым, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post. Отрывки из интервью приводит в субботу пресс-служба Порошенко.
Россия не имеет права останавливать украинские суда в Азовском море, подчеркнул президент Украины. Из-за действий российской стороны украинские производители терпят убытки, добавил он. «Если они заблокируют судно с украинскими металлопродуктами из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячи долларов», — пояснил Порошенко.
По словам президента Украины, Киев «начинает дело против России в международной постоянной палате третейского суда». Кроме того, он пригрозил российской стороне санкциями, «если Россия не остановится».
Ранее госдепартамент США обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море и призвал снять эти ограничения. По данным госдепа, с апреля 2018 г. Россия задержала сотни коммерческих судов. «Действия России по ограничению морского транзита являются очередным примером ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине, а также неуважения норм международного права», — заявил госдепартамент.
По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.