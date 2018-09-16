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Песков прокомментировал переговоры о мирном договоре с Японией

Россия и Япония продолжат поиск консенсуса по вопросу о мирном договоре, несмотря на то, что у каждой из сторон существуют свои «нюансы в подходах», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Москва и Токио считают отсутствие мирного договора большой проблемой, добавил он.

«Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах», — сказал Песков в интервью каналу «Россия 1». Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили намерение работать над мирным договором.

В среду Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. На это предложение власти Японии ответили, что готовы вести с Россией переговоры о мирном соглашении, но только после решения территориального вопроса.

Москва и Токио несколько десятилетий обсуждают мирный договор по итогам Второй мировой войны. Спорным вопросом остается принадлежность южной части Курил: весь архипелаг после войны был включен в состав СССР, Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Спорные острова: между Россией и Японией