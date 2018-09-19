Московская и алтайская группы призвали объединиться ради пенсионного референдума
Представители алтайской и московской региональных групп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста обратились к представителям других зарегистрированных региональных подгрупп с призывом объединить усилия по подготовке референдума. Об этом сообщил Илья Свиридов, возглавивший московскую группу.
По его словам, на 29 сентября назначено заседание федеральной инициативной группы. «Несмотря на разницу в формулировках, содержание вопросов близко по смыслу, что дает основания для совместных действий по подготовке и проведения референдума», - говорится в обращении, которое подписали представители еще семи региональных групп: воронежской, забайкальской, иркутской, нижегородской, оренбургской, орловской, тамбовской.
Свиридов рассказал, что идею объединения поддержали КПРФ и инициативная подгруппа из Нижегородской области, зарегистрировавшая еще одну формулировку вопроса и собравшая 18 подгрупп в разных регионах. Таким образом, общее количество участников альянса составило 28 подгрупп, подсчитал он.
Для организации референдума требуется зарегистрировать инициативные подгруппы минимум в 43 регионах. По сходным вопросам в одном регионе можно регистрировать только одну подгруппу. КПРФ в конце августа довела до Верховного суда иск о регистрации альтернативных опросов - в компартии убеждены, что это спойлерские подгруппы, созданные для саботажа референдума.