Московская и алтайская группы призвали объединиться ради пенсионного референдума

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МВД прокомментировало утечку данных из досье на Петрова и Боширова

По базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства, заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, комментируя утечку данных из досье на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает сотрудниками спецслужб и подозревает в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Конечно невозможно, – сказал Зубов, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по "Интерфаксу"). – Начнём с того, что в ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё, нет таких подразделений, физически нет».

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и второго подозреваемого в покушении на Скрипалей, Руслана Боширова, отличаются на одну цифру, утверждает The Insider. Отмечается, что паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и пометка «есть письмо С.С.» (источники журналистов расшифровали это как «совершенно секретно»), а также указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Как сообщил корреспондент ABC News Патрик Ривел в Twitter, в три часа ночи он позвонил по номеру, указанному в документе. Человек, который поднял трубку, сказал, что это номер Министерства обороны России. Примерно в это же время по тому же номеру позвонил и журналист The Independent Оливер Кэролл. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что номер принадлежит приемной Министерства обороны. После вопроса, работает ли у них Петров, мужчина повесил трубку. Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Он подставлял коды 495 и 499, по телефону со вторым кодом никто не ответил, а по первому долго не поднимали трубку и ответили лишь после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Человек, разговаривавший с корреспондентом, назвался администратором минимаркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером. В субботу по этому телефону уже не брали трубку.

Издание «Проект» сообщало, что в паспортном файле Боширова стоят те же пометки и указан аналогичный номер телефона, что и в бумагах на Петрова. Сами Петров и Боширов в интервью RT опровергли свою причастность к спецслужбам и к инциденту со Скрипалями.

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