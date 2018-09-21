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Песков опроверг сообщения об обиде Путина на Асада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Сирии Башар Асад для обсуждения инцидента с российским Ил-20 несколько раз пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, но так и не смог поговорить с ним по телефону.

Ранее в израильских СМИ появилась информация со ссылкой на министра развития Исраэла Каца. Кац якобы утверждал, что Путин не захотел говорить с Асадом. Президент Сирии был вынужден отправить в Кремль телеграмму с соболезнованиями. «Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — передает слова Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, президент дал свою оценку произошедшей трагедии на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «[Оценка главы государства] не требует каких-то дополнительных разъяснений», — добавил Песков.

Путин 18 сентября назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 г.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 членами экипажа 17 сентября был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. Минобороны России считает, что под удар его подставили израильские самолеты. Власти Израиля отрицают вину своих ВВС и возлагают ответственность на правительственные войска Сирии.